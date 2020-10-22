ክሳድ ንክሳድ ምትሕንናቕ ዝተረፎም ኦባማን ትራምፕን
ኣብ ዝተፈላለዩ ጎስጓሳት መረጻ ኣመሪካ፡ ነበር ፕረዚደንት ኣመሪካ ባራክ ኦባማን ፕረዚደንት ትራምፕን ንሓድሕዶም ጸያፍ ቃላት ይመላለሱ ኣለዉ።
ንሕጹይ ዴሞክራት ጆ ባይደን ወኪሉ ዝጉስጉስ ዘሎ ባራክ ኦባማ፡ ንፕረዚደንት ትራምፕ ምስ ሓደ 'ጽሉል ኣኮ' ዘመሳሳሎ ኮይኑ፡ መዕቆቢ ዓሌታውያን ኮይንካ ኢልዎ።
ፕሬዝደንት ትራምፕ ብወገኑ፡ ኣብ 2016 ኦባማ ዝተዓወተሉ መረጻ 'ጌጋ ነይሩ' ክብል ኣናኢስዎ።
ኣብቲ 13 መዓልታት ዝተረፎ መረጻ ኣመሪካ ብዘሎ ቅድመ ግምታዊ ድምጺ ጆ ባይደን ብሃገር ለኸ ይመርሕ ኣሎ ተባሂሉ።
ይኹነ'ምበር እቲ ኣፈላላይ ጸቢብ ከም ዝኾነን፡ ገለ ግዝኣታት ኣመሪካ ኣብ መወዳእታ 3 ሕዳር 2020 ድምጸን ንመን ከም ዝህባ ከም ዘይፍለጥን ይዝረብ።
እተን ዛጊድ ምስ መን ከም ዝወገና ዘይተፈልጣ ግዝኣታት ናይቲ መረጻ ዕጫ ኣብ ምውሳን ዓብዪ ግደ ኣለወን።
ኣመሪካውያን፡ ዛጊድ ካብ ዝተኻየዱ መረጻታት ኣብቲ ሎሚ ዘበን ንዝካየድ መረጻ ኣንጊሆም ብኣካልን ብፖስታን ድምጾም ክህቡ ተራእዮም።
ትራምፕ እንታይ እዩ ኢሉ?
ትራምፕ ትማሊ ሮቡዕ ጋስቶንያ ኣብ ዝተብሃለ ከባቢ፡ ኣብ ልዕሊ ተነሓናሒኡ ጆ ባይደን ኣሎ ዝበሎም ቃላት ኣዝኒቡ።
ባይደን ነቲ ለሎሚ ሓሙስ ዝካየድ ሓፈሻዊ ፕረዚደንታዊ ክትዕ ንዓርሱ ከዳሉ፡ ካብ ጎስጎስ ግልስ ኢሉ ዝቐነየ ኾይኑ ትራምፕ ድማ ኣጓሂርዎ ቀንዩ ተባሂሉ።
ትራምፕ፡ ነታ ኣብቲ ዝሓለፈ መረጻ ቀንዲ ተነሓናሒቱ ዝነበረት ሂላሪ ክሊንተን ስማ ኣልዒሉ፡ ኣብ ልዕሊ ኦባማ "መቸም ነታ ዘባል ሂላሪ ክሊንተን ካብ ኦባማ ንላዕሊ ዝጎስጎሰ የለን፤ ኣይኮነን ድዩ?" ክብል ባጭዩ።
ቀጺሉ ድማ፡ "በቲ ውጽኢት ድማ ካብኡ ንላዕሊ ዝተሓረቐ የለን" ኢሉ።
ኦባማ፡ ምክትሉ ንዝነበረ ጆ ባይደን ሕጹይ ፕረዚደንት ኮይኑ ክቐርብ፡ ድሌት ከም ዘይነበሮ'ውን ትራምፕ ተዛሪቡ።
ኣብ 2016፡ ጆ ባይደን ካብቲ መድረኽ ግልስ ክብልን ኣብ ክንድኡ ሂላሪ ክትወዳደር ከም ዝገበረ ከምኡ'ውን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ሰልፊ ዴሞክራት 'ሓድሽ ደም' የድልዮ ኢሉ ምንባሩ ኣዘኻኺሩ።
ኦባማኸ እንታይ በለ?
ኦባማ ንትራምፕ ኣብ ኣተኣላልያ ጉዳይ ኮቪድ 19ን ቁጠባን እታ ሃገር ነቒፍዎ።
ባይደን ፕረዚደንት እንተኾይኑ፡ "ንዝኾነ ዘይደገፈና ሰብ ኣይንጻረፍን ክንኣስሮ'ውን ኣይነፈራርሕን። እዚ ካብ ሓደ ፕረዚደንት ኣመሪካ ዝሕለ ባህሪ ኣይኮነን" ኢሉ።
እቲ ኣብ ሰልፊ ዲሞክራት ዛጊድ ዓብዪ ቦታ ዘለዎ ኦባማ፡ መረጽቲ ንኸምዚ ዓይነት ኣባል ስድራ'ኳ ክዕገስዎ ኣይግባእን "ኾን ዶኾን ንጽሉል ኦኮኻ' ክብል ንትራምፕ ኣናሽይዎ።
ወሲኹ ድማ "ፕረዚደንት ትራምፕ ንዓርሱ'ኳ ጥንቃቐ ዘይገብርስ፡ ንዓና ካብ ኮሮናቫይረስ ክሕልወና ኣይኽእልን" ኢሉ።