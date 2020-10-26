ትግራይ: ኣብ ሃገራዊ ሕዛእቲ ቃፍታ ሑመራ ዳግማይ ባርዕ ኣጓኒፉ
ኣብ ምዕራብ ትግራይ: ሃገራዊ ሕዛእቲ ኣብ ዝርከበሉ ኣብ ዓዲ ጎሹ ባርዕ ከምዝተልዓለ ነበርቲ ናይቲ ከባቢ ሓቢሮም።
ነቲ ባርዕ ንምጥፋእ: ኣብ ሰቲት ሑመራ:፣ዓዲጎሹ፣ ራውያን፣ ኣደባይ፣ ፍረሰላም ዝርከቡ መናእሰይ ናብቲ ከባቢ ወፊሮም ኣለዉ።
ማሕበር መናእሰይ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ንመናእሰይ ጻውዒት ገይሩ ኣሎ።
ነቶም መናእሰይ ናብቲ ዓዲጎሹ ንምጉዕዓዝ መካይን ከምዝተዳለዋን ፅባሕ ወጋሕታ 11 ሰዓት ከምዝወፍሩን ኣካያዲ ስራሕ ማሕበር መናእሰይ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ተኪኡ ብስራት ሓቢሩ።
ጠንቂ እቲ ባርዕ ዛጊድ ብዕሊ ዘይተፈልጠ እንትኸውን ዛጊድ ዘብጸሖ ጉድኣት'ውን ዘይተገልጸን።
ኮይኑ ግና ብልሙድ ኣብ ወፈር ዘመት (ዘይሕጋዊ ሰፈራታት ምጥቃም ሕዛእቲ) ዝንቀሳቐሱ ጓሶትን ልማዳውያን ኣረይቲ ወርቂን ከምዘብግስዎ ይዝረብ።
ኣብቲ ሃገራዊ ሕዛእቲ: ዓሚ ተመሳሳሊ ባርዕ ተላዒሉ ምንባሩ ይዝከር።
ኣብቲ ሕዛእቲ ውሕድ ብዝሒ ዘለዎም ሓራምዝ ይርከቡ።