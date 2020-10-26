ኣብ መካነ መቓብር ስም ኣልቦ ሬሳታት ዝዛውኑ መንእሰያት
ኣብ ፈለማ እዛ ወርሒ፡ ክልተ መንእሰያት፡ ኣብ ፈቐዶ ከተማታት ሲሲልያ፡ ኣብ ላምፔዱሳ፡ ፓሌርሞ፡ ካታንያ፡ ኣብ ዘሎ ህዝባዊ መቓብራት ሓፋሽን ውልቅን ኪመላለሱ ቀንዮም።
እቶም ኣብ ክንዲ ኣስማት መለልይ ቁጽሪ ዝተነብሮ መቓብራት ብሞባይሎም እናሰኣሉ ዝስንዱ ዝነበሩ ሰባት ዝረአየ ዘበለ ከኣ እዞም ፈቐዶ መቓብር ኮለል ዝብሉ ሰባት እንታዎት እዮም።
እንታይ እዮም ዝገብሩ ዘለው? ስለምንታይ እዮም ነቲ ብቑጽሪ ጥራሕ ዝልለ መቓብራት ከልልዩ ኮለል ዝብሉ ዝብል ሕቶ ከልዕሉ ባህሪያዊ እዩ።
ስለምንታይ እዩ’ኸ እቲ ንሳቶም ዝበጽሑዎ ዝነበሩ መቓብር ኣብ ክንዲ በቲ ንቡር ብኣስማቶም ዝጽዋዕ ብቁጽሪ ከምዝልለ ተገይሩ? ዝብል ዓቢ ሕቶ ዘልዕል እዩ።
ዛንትኦምን ዛንታ እቲ ኮለል ክብልሉ ዝቐነዩ መቓብራትን እምበኣር ቀጺሉ እነሆ።
እዞም መንእሰያት ዮሴፍን ኣድሓኖምን ይበሃሉ። ካብታ ኣብ ላምፓዱሳ ኣማኢት ኤርትራውያን ሒዛ ዝጠሓለት ጃልባ በብዕድሎም ዝደሓኑ ትኽ ትንፋስ አዕሩኽ እዮም። ዕርክነቶም ግን ናይ ደቂ ገዛውትን ትምህርትን ኣይኮነን። ኣብ ሻርዕ ጎደናታት ወይ ኣብ ኩዕሶ ጋንታት እውን ኣይፋለጡን እዮም።
ኣብ ጉስነትን ማሕረስን፡ ወይ ኣብ ዕስክርና ታዕሊምን እውን ዝኽሪ ሓድሕድ የብሎምን። ዕርክነቶም ናይ ሽግር ናይ ስደት እዩ። በብጸገሞም እዮም ካብ ምድሪ ኣበዋቶም ነፊጾም ዶብ ሃገር ሰጊሮም።
ምረት ስደት ከኣ ካብ መዓስከራት ስደተኛታት ጎረባብቲ እዩ ጀሚሩዎም። ንነገሩ ጥዑም ዝበሃል ስደት ስለዘየሎ፡ ማሙቕ ቤቶም ምስ ገደፉ ንኹሉ ዘጋጥሞም ብድሆታት ብፍቕርን ሓልዮትን እናተደጋገፉ፡ ኣጆኻ ኣጆኻ እናተበሃሃሉ፡ ከካብ ዝበጽሑዎ ንቕድሚኦም ትስፉው መጻኢ እናማዕደው፡ ካብ ኢትዮጵያ ንሱዳን፡ ካብ ሱዳን ንሰሃራ ተጓዒዞም።
ኣብ ነዲ ሰሃራ ንጣብ ማይ ተማቒሎም፡ ኣብ ቀዝሒ ለይቲ ሓንቲ ኣንሶላ ተኸዲኖም፡ ተስፋ ሰኒቖም ዕድል ገይሮም ንከተማ ትራብሎስ ሊብያ ኣትዮም። ምድረ ሰሃራ ሰጊሩ ትራብሎስ ዝኣተወ ስደተኛ ትስፉው እዩ።
ናብቲ “ ምድረ ተስፋን ሰላምን” ክሰግር፡ ብባሕሪ ጉዕዞ ክልተ ለይቲ እዩ ዝተርፎ። ካብኡ ንደሓር እቲ ዝተረፈ ውሑድን ዝስገርን እዩ። ጸሎትን ዕድልን ሓዊስካ ይስገር እዩ።
ኩሎም እቶም ግዳያት ላምፔዱሳ፡ ብዙሓት ማዕበል ባሕሪ ተጻዊሮም ዝሰገሩ መዘናታቶም ስለዝፈልጡ፡ ሰሰናዩ እናሓሰቡ እዮም ናብታ መርከብ ሰቒሎም። ጽዕነት እታ እተስግሮም መርከብ 500 ሰባት ክሳብ ዝመልኡ፡ “መዝርዓ” ኣብ ዝሰምዩዎ ገምገም ባሕሪ ዝርከብ ስቱር ካንሸሎታት እዮም ዝተኣኻኸቡ።
ድሮ እታ ዕለተ ንቐል ንቐል ዘሎ ልዑል ተስፋ እዩ። ቅድሚኦም ተበጊሶም ብደሓነ ሰላም ንቑጽ ምድሪ ዝሰገሩ ሰባት " ንሕና ብደሓነ ሰላም ኣቲና ኣለና - ንዓና የማስልኩም" እናበሉ ስለዝድውሉሎም፡ ንዝቐደሙ ሰብ ዕድል ከማስሎም ብሃንቀውታ እዮም ዝጽበዩ።
እቲ ብዝሒ ሰብ ምስተኣኻኸበ እታ ካብ ገማግም ሊብያ ናብ ሲቺልያ እተስግሮም ዕብይ ዝበለት መርከብ ኣብቲ ገምገም ተቐረበት።
እቶም ዘሰጋግሩ ደላሎ ከኣ ሓለዋ ባሕሪ ሊብያ ከይረኽቡዎም ብለይቲ ተሓቢኦም ብትዮታት እናጸዐኑ ናብታ ጃልባ ክሰቕሉዎም ጀመሩ።
ኣብ ኩሉ ጉዕዞ ስደቶም ዘይተፈላለዩ ዮሴፍን ኣድሓኖምን ናብታ መርከብ ብሓንሳብ እዮም ደይቦም። ግን ከኣ እቶም ብበትርን ታህዲድን ቦታ ዘትሕዙዎም ዝነበሩ ኣሰጋገርቲ ተፈላልዮም እዮም ኮፍ ኢሎም።
እታ መርከብ 520 ሰባት ኣቢላ ጽዒና ቁሩብ ምስተበገሰት ናይ ባላንስ ጸገም ስለዘጋጠማ እቲ ካፕተይን ነቶም ደላሎ ሰባት ከጉድልሉ ሓቲቱዎም።
እቶም ደላሎ ከኣ ብበትሪ እናዶግዶጉ 26 ሰባት ካብታ መርከብ ብሓይሊ ኣውሪዶም ብናእሽቱ ጀላቡ ገይሮም ናብቲ መዝርዓ (መጸበይ ንቕሎ ባሕሪ) መሊሶምዎም። ዮሴፍ ሓደ ካብቶም እናጎሃዩ ብሓይሊ ዝተመልሱ ሰባት እዩ።
እቲ ፍጻሜ ብጸላም ለይቲ ስለዝነበረ እቲ ትኽ ትንፋስ ዓርኩ ኣድሓኖም ዮሴፍ ንድሕሪት ምምላሱ ኣይፈለጠን። መርከብ ጽዕነታ ኣመዓራርያ ጉዕዞ ጀሚራ። ብዘይ ዝኾነ ይኹን ጸገምን ጸቕጢ ማዕበልን ከኣ ናብ ንቑጽ መሬት ላምፓዱሳ ክትዕሸግ ኣብ ኣስታት 800 ሜትሮ ርሕቀት ሓገዝ ክትጽበ ደው በለት።ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን ቅልጡፍ ረድኤት ኣይረኸቡን።
እቶም ገያሾ ግን መብራህቲ እታ ከተማ ብማዕዶ ይርእዩዎ ስለዝነበሩ ደጊም ስቓይ ጉዕዞ ስደትና ተወዲኡ እዩ ብምባል ካብታ ጃልባ ተቐቢላ ናብ ንቑጽ መሬት እተስግሮም ናይ ረድኤት ጃልባ ጥራሕ እዮም ዝጽበዩ ነይሮም።
ቅድሚ ጸሓይ ብራቕ ሓገዝ ክረኽቡ ብማለት ከኣ ኣቓልቦ ዝምልከቶም ክስሕቡ ሓዊ ወሊዖም ዘንደዱዋ ኣንሶላ ድያ ኮቦርታ ዘይተጸበዩዎ ባርዕ ፈጢራ፡ እታ መርከብ ብሚዛን ሰባት ተመዛቢላ ኣብ ላዕለዋይ ዴክ ዝነበሩ ሰባት ናብ ባሕሪ ኩዕያ ነቶም ዝተረፉ ሒዛቶም ንውሽጢ ወሪዳ።
ብኡ ከኣ እቲ ዘሕዝን ፍጻሜ ኣብ ማዕከናት ዜና ዓለም መዛረቢ ኮይኑ ቀንዩ። ኣድሓኖም ካብቶም ናብ ባሕሪ ዝተኻዕውን ብዕድል ሓምቢሶም ዝደሓኑ 155 ውጻእ መዓት እዩ።
“ከመይ ገይረ ከምዝወጻእኩ ክሳብ ሕጂ እዩ ዝገርመኒ። ክንደይ ሓንቢሶም ዝኽእሉ ኪኢላታት ሞይቶም፤ ከምዚ ኸማይ ምንም ዘይንኽእል ብዙሓት ከኣ ብፍቓድ ፈጣሪ ድሒንና” ብምባል ነታ ንዕለተ ድሕነቱ ከም መዓልቲ ዳግማይ ልደቱ ይዝክራን የኽብራን።
እቶም ብጾትና ብደሓነ ሰላም ኣትዮም ንሕና ግን ሕማቐ ኣጋጣሚ ኮይኑ ተሪፍና ኢሎም ብጓሂ ተኾርምዮም ዝሓደሩ ካብታ መርከብ ዝተመልሱ ሰባት እቲ ዘጋጠመ ሓደጋ ቀልጢፉ ኣብ እዝኖም ኣይበጽሐን።
ደሓር ግን ማዕከናት ዜና ዓለም ስለዝተቐባበላሉ ደሃይ ዝገብሩ ስድራ ካብ ዝተፈላለየ ኩርናዕ ምስ ደዋወሉሎም ዮሴፍ፡ እቶም ብልቢ ዝፈትዎም ቀረባ አዕሩኽቱን መቑሩሱን ተራእዮሞ ከም ሕሱም በኽዩ።
ገለ ቁሩብ ዝደሓኑ ኣለው ምስ ሰምዐ ከኣ እቶም ብጾቱ ካብ ብሱል ጥረ ክኾኑን ምስቶም ዝደሓኑ ክድሕኑን እናተተስፈወ ከጣይቕ ጀመረ።
እቲ ንጽባሕ ዝተባህለት ትንፋስ ሒዙ ዝደሓነ ኣድሓኖም ብወገኑ፡ ዮሴፍ ዓርኩ ምስቶም ንድሕሪት ዝተመልሱ ሰባት ምዃኖም ስለዘይፈለጠ፡ ምስቶም ዝደሓኑ ሰባት ምስ ሰኣኖ ምስቶም ካብ ባሕሪ ተተዞቒቖም ዝወጽኡ ዝነበሩ ሬሳታት ከለልዮ ብዙሕ ደኺሙ - እንተኾነ ኣይቀንዖን።
ቀዲሙ ዮሴፍ እዩ ብዛዕባ ሃለዋት ኣድሓኖም ሰሚዑ።
ሞይቱ እዩ ኢሉ ብኽያቱ ወዲኡ እኳ እንተነበረ ዳሕራይ ግን ካብቶም ዝደሓኑ ምዃኑ ምስ ፈለጠ ሓጎሱ ክቆጻጸር ኣይከኣለን።
ኣብ መወዳእታ ክልቲኦም ብስልኪ ተራኾቦም ንብዓት ናፍቖት ነቢዖም እንቋዕ እዝጊ ኣውጽኣካ እንቋዕ ዕድል ገበርካ ተበሃሂሎም።
ኣብ ምዕራፉ ዘይበጽሐ ስለዘይቀስን፡ ድሕሪ ኣስታት ክልተ ወርሒ እቲ ዘስካሕክሕ ሓደጋ ላምፓዱሳ፡ ዮሴፍ፡ ከብዱ ሓቚፉ ኣብ ዝብጻሕ ክበጽሕ ምስ ብጾቱ ማእከላይ ባሕሪ ክቖርጽ ኣብ ጃልባ ደየበ።
ዕድል ገይሩ ከኣ ብደሓነ ሰላም ኣትዩ ኣብ ጥልያን ምስ ኣድሓኖም ዓርኩ ተራኺቡ እቲ ዝኾነ ኩሉ አዕለሉ።
ብድሕሪኡ ነዊሕ ኣይጸንሑን ክልቲኦም ንሃገረ ሽወደን ኣትዮም። ሕቶ ዑቕበኦም ሰሊጡዎም ከኣ ዳርጋ ዓመት ዓመት ናብቶም ፍቱዋቶም ዝሰኣኑሉ ዘስካሕክሕ ሓደጋ ዘጋጠመሉ ላምፔዱሳ ብምኻድ ምስቶም ውጻእ መዓት ካልእ ተመሳሳሊ ሓደጋ ከየጋጥም ንቕሓት ንምፍጣር ይጽዕሩ ኣለው።
ለብዘበን እውን ነቲ ዕላማ እቲ ሒዞም እዮም ኣብ መበል ሻብዓይ ዓመት ዝኽሪ ላምፓዱሳ ክሳተፉ ንሲሲልያ ወሪዶም።
ነቲ እዋን ክገልጽ እንከሎ ኣድሓኖም፦“ እቲ ዝኽሪ ነብሲ ወከፍ ዓመት እዩ ዝሕድሰካ፡ እቲ ሽዑ ዝነበረ ብኽያት ኣውያት መልክዕ እቶም ሰባት ቅድሚ ሞቶም ድሕሪ ሕልፈቶም ኩሉ ይረኣየካ። ቅድሚ ሒደት ደቓይቕ ምሳኽ ዝጸንሑ ሰባት ምስ ባሕሪ ተቓሊሶም ዓቕሞም ጸንቂቖም ሞይቶም ጸምበለል ክብሉ ክትርኢ ናይ ብሓቂ ከኣ ከቢድ እዩ” ይብል ነታ ህሞት ከግልጻ እንከሎ፡ እቲ ዝኽሪ ስቓይን በሰላን ስለዝኾነ ካብኡ ንላዕሊ ክኸይድ ኣይደለየን ኣድሓኖም። ሓንቲ ነገር ግን ክሳብ ሕጂ ተሕምሞ ኣላ።
“ከምቲ ንቡር ባህልና ሬሳ ደቀን ስለዘይቀበራ ሰንፈላል ኮይነን ዝነብራ ስድራቤታትን ኣዴታትን ኣለዋ። ብኣጋጠሚ ዓሚ ንኢትዮጵያ ምስ በጻሕኩ፡ ኣብቲ ሓደጋ ውላዳ ዝሞታ ግን ከኣ ‘ወደይ ደሃይ ኣጥፊኡ እምበር ብህይወቱ ኣሎ’ ኢላ እትኣምን ኣደ ረኺበ። ከምኡ ክትብል ምስ ሰማዕኩዋ ሓዘነይ ክቆጻጸር ኣይከኣልኩን” ይብል ኣድሓኖም እቲ ኣብ ከበዳ ዘሎ ከቢድ ጓህን ቃንዛን ኣብ ነብሲ ወከፍ ስድራቤታት እተን ፍቱዋተን ዘይቀበራ ኣዴታት ከምዝህሉ እናተሰመዖ።
ኣብዚ ናይ ለብዘበን ንግደት ዝኽሪ ላምፔዱሳ (03 ጥቅምቲ 2020) ዮሴፍን ኣድሓኖም ምስ ብዙሓት መንእሰያት ውጻዕ መዓት ብጾቶም ንስደተኛታት አሕዋት ‘በታ እንኽእላ ዓቕሚ ንምድጋፍ እንታይ ንግበር’ ክብሉ ተራኺቦም።
ኣብ ርእሲኡ ንላምፔዱሳ ክነቕሉ እንከለው ሓደ ሓሳብ ነይሩዎ። ንነብሲ ወከፍ እቲ ብቑጽሪ ተወኪሉ ዘሎ ልዕሊ 360 ሬሳታት መጓዕዝቶም መን ምዃኑን ኣበየናይ መካነ መቓብር ዓሪፉ ከምዘሎን ክስንዱዎ እሞ እቶም ክሳብ ሕጂ ኣብ መቓብር ደቆም ክበጽሑ ዕድል ዘይረኸቡ መቕርቦም፡ ኣብ ዘዝጥዕሞም ግዜ መጺኦም ክርእዩዎም ንስድራ-ቤትን መቕርብን ስራሕ ከቕልልሎም ብምሕሳብ እዮም ኣብ ፈቐዶ መካነ መቓብር ኮለል ክብሉ ቀንዮም።
እቲ ኩነታት ግን ከምዝተጸበዩዎ ኣይጽንሖምን።
እቲ ሓደጋ መሰጋጠመ፡ ኩሎም እቶም ዝደሓኑ፡ ንኣርብዓ መዓልቲ ነቶም ካብ ባሕሪ ተዞቒቖም ዝወጽኡ ሬሳታት መነመን ምዃኖም ኣለልዮም ነቶም መዝገብቲ ከምዝነገሩዎም ይዝክሩ።
“ዋላ እውን ነቶም ብንውሓት ግዜ ከተለልዮም ዘጸግሙ ከይተረፈ ንገሊኦም ብውቃጠኦም ንገለ ብክዳኖም ኣለሊና ሓቢርና ኢና” ሕጂ ግን እቲ ሬሳታት ፈቐድኡ ፋሕ ኢሉ መን ኣበይ ከምዘሎ ከምዘይፈለጥ ኮይኑ እዩ ጸኒሑና” ይብሉ ኣብ ፈቐዶ መካነ መቓብራት ዓድታትን ከተማታትን ሲሲልያ ክኾሉ ድሕሪ ምቕናይ ብዘጋጠሞም ኩነታት እናሓዘኑ።
ሬሳታትና ዝግደሰሉ ኣይተረኽበን። ምስ ምንዋሕ ግዜ ከኣ መን ኣበይ ኣሎ? ቁጽሪ ክንደይ እንታዋይ ምዃኑ ንምፍላጡ ጸገም ከይከውን ስክፍተኦም ይገልጹ።
“መንግስቲ ኤርትራ፡ እዞም ሬሳታት ኣብ ሃገሮም ሓመድ ኣዳም ክለብሱ እንተዘይፈቐደ፡ እዚ ኣብ ስደት ዘሎ ህዝቢን ኣብ ጉዳይ ስደትን ስደተኛታትን ዝነጥፉ ደለይቲ ፍትሕን ካልእ ኩሉ ሕልና ዘለዎ ዘበለ ነዚ ጉዳይ እዚ ኣብ መዓልቦኡ ከብጽሖ ንጽውዕ” ክብሉ ምሕጽንተኦም ኣቕሪቦም።
ነቲ ብንኡስ ዓቕሞም ዝተበገሱሉ ገዚፍ ሕልና ክውን ኣብ ምግባር ንዝደገፉዎም ኣባ ሙሴ ዘርኣይ ኣቦ መንበር ትረ-ኦቶብረ ታረቀ ካልኦት ብዙሓትን ብስም እቶም ስም ኣልቦ ሬሳታት ምስጋንኦም የቕርቡ።