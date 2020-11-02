‘ኩሎም ወገናት ኢትዮጵያን ጎረባብትን’ ነቲ ተፈጢሩ ዘሎ ወጥሪ ከህድኡ ሕብረት ኣውሮጳ ጸዊዑ
ኣብ ኣውሮጳዊ ሕብረት ሓላፊ ጉዳያት ወጻኢ ጆሴፍ ቦሬል፡ ኣብ ኢትዮጵያ ዝምዕብል ዘሎ ኩነታት "ኣዝዩ ዘተሓሳስብ" ምዃኑ ገሊጹ።
ንጉዳያት ኢትዮጵያ ኣመልኪቱ ኣብ ዘውጸኦ መግለጺ፡ "ኣብ'ታ ሃገር ልዕሊ ዝኾነ እዋን፡ ንኹሎም ፖለቲካዊ ኣካላት ዘሳትፍ ፖለቲካዊ ስምምዕ ዘድልየሉ እዋን እዩ" ኢሉ።
"ኩሎም ወገናት ኢትጵያን ጎረባብትን፡ ነቲ ምትፍናን ከህድኡ፡ ኣረሳሳኒ ዝኾነ ቃላት ካብ ምጥቃም ክቑጠቡን፡ ቶኽታዂ ዝኮነ ወታሃደራዊ ምንቅስቓስ ካብ ምክያድ ክሕየቡን" ጸዊዑ።
እቲ ኣብ መንጎ ብቀዳማይ ሚኒስተር ዝምራሕ ፌደራላዊ መንግስትን፡ ብህወሓት ዝምራሕ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዝጸንሐ ወጥሪ፡ ኣብዘን ዝሓለፋ መዓልታት እናገደደ ምምጽኡ፡ ናብ ግጭት ከየምርሕ ዓቢ ስግኣት ፈጢሩ'ሎ።
እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ "ዕርያ" (ለውጢ) ክቕጽል ድላዩ ምዃኑ ዝገለጸ ኣውሮጳዊ ሕብረት፡ እዚ ክዕወት ዝኽእል ግን፡ "ልዕልና ሕጊ እናኽበርካን፡ ሰብኣዊ መሰላት እናሓለኻን እዩ" ክብል መርገጺኡ ኣፍሊጡ።
ብወገን ኤርትራ ቅድሚ ክልታ መዓልታት ኣብ ዝወጸ "ሓተታ" ንህወሓት ኣትሪሩ ዝነቅፍ ምንባሩ፡ መግለጺ ኣውሮጳዊ ሕብረት ንዕኡ'ውን ኣብ ግምት ዘእተወ ከይኮነ ከምዘይተርፍ ተዓዘብቲ ይዛረቡ።
ጆሴፍ ቦሬል፡ ካብ 8-9 ጥቅምቲ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ስራሕ ምብጻሕ ኣካይዱ ነይሩ።
ፌደራላዊ መንግስትን መንግስቲ ክልል ትግራይን፡ ንሓድሕዶም ኣፍልጦ ብምንፍፋግ፡ ርክብ ኣቋሪጾም ምህላዎም ይፍለጥ።
መንግስቲ ክልል ትግራይ፡ ኣብዚ ቀረባ መዓልታት ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ፡ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብዪ ኣሕመድ ሰራዊት ክእዝዝ ኣይክእልን'ዩ፡ ክብል ድሕሪ ምግላጹ፡ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ናብቲ ክልል ከይኣትዉ ከልኪሉ ይርከብ።
ርእሰምምሕዳር ናይቲ ክልል፡ ዶ/ር ደብረጽዮን ሎሚ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ'ውን፡ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣንጻር ክልል ትግራይ ይዳሎ ከምዘሎ ብምግላጽ ብወገኖም'ውን "ሰራዊት ኣዳሊና ኣለና" ክብል ኣጠንቂቑ'ሎ። ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብዪ፡ እቲ ጉዳይ ብሕጋዊ ኣገባብ ጥራይ ክፈትሖ ከምዝደሊ ክገልጽ ምጽንሑ ይዝከር።
እቲ ሚኒስተር መራሕቲ ክልላት ኦሮሚያን ኣምሓራን፡ ህወሓት ኣብቲ ኣብ ምዕራብ ወለጋ ትማሊ ዝተፈጸመ "ጃምላዊ ቅትለት" ኢድ ኣለዎ ክብሉ ክኸሱ ውዒሎም ኣለዉ። ህወሓት ነቲ ክሲ ክነጽጎ ምጽንሑ ይፍለጥ።