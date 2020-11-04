መንግስቲ ትግራይ፡ ኣብ ትግራይ ምንቅስቓስ ነፈርትን ተሽከርከርትን ከምዘይህሉ ገሊጹ
መንግስቲ ትግራይ፡ ካብ ሎሚ መዓልቲ ጀሚሩ ኣብቲ ክልል ዝተኸልከሉ ዝብሃሉ መምርሒታት'ውን ኣሕሊፉ ኣሎ። በዚ መሰረት
- ኣብዪ ኣሕመድ፡ ኣብ ትግራይ: ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ምክልኻል መጥቃዕቲ ከምዝተፈጸመ ገሊጹ
- መግለጺ መንግስቲ ትግራይ ካብ ምንታይ ዝነቐለ እዩ?
- መንግስታት ፌደራልን ትግራይን ብዘይ ቅድመ-ኵነት ክላዘቡ ክራይስስ ግሩፕ ጸዊዑ
- ኣብ ውሽጢ ትግራይን ናብ ትግራይን ዝግበር ዝኾነ ይኹን ምንቅስቓስ ሰራዊት ዝተኸልከለ እዩ።
- ናብ ትግራይ ዝግበር ዝኾነ ዓይነት በረራ ኣየር ዝተኸልከለ እዩ። ነዚ ብምጥሓስ ብኣየር ኣብ ልዕሊ ህዝብን መንግስትን ጉድኣት ንምብጻሕ ዝግበር ምንቅስቓስ እንተሃልዩ ተመጣጣኒ ስጉምቲ ክውሰድ እዩ
- ኣዘዝትን ኣባላት ሰራዊት ካብ ዝኾነ ይኹን ቦታ ይምጽኡ ግቡእ ክንክን ይግበረሎም
- ኣብ ውሽጢ ትግራይ ኣገልግሎት መጓዓዝያ ኣይህሉን ዝብሉ እዮም።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ናይ ምድሓን ሓላፍነት ከምዝተዋህቦ ሓቢሩ። መንግስቲ ክልለ ትግራይ ከኣ ነብሰይ ክከላኸል እየ ኢሉ።
ቅድም ኢሉ፡ ክራይስስ ግሩፕ ዝተባህለ ዓለምለኻዊ ትካል፡ ክልቲኦም ወገናት ዘለዎም ኣፈላላይ ብዘተ ክፈትሑ እንተዘይክኢሎም፡ ናብ ኲናት ክኣትው ከም ዝኽእሉ ኣጠንቂቁ ነይሩ።
ሕብረት ኤውሮጳ፣ ሕብረት ኣፍሪቃን ካልኦት ትካላትን'ውን ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ንክፍታሕ ሃገራዊ መድረኽ ዘተ ክካየድ ከተሓሳስቡ ቀንዮም።