ኣብ ማእከላይ ኣመሪካ ህቦቡላ ኢታ ሰባት ቀቲሉ

ህቦብላ

ምንጪ ስእሊ, EPA

ትማሊ ሰሉስ ኣብ ማእከላይ ኣመሪካን ኣብ ኒካራግዋን ዝተላዓለ ኢታ ዝተሰመየ ህቦቡላ ብርቱዕ ዝናብ ብምኽታሉ ኣብ ኒካራግዋ ኣብ ዕደና ዝነበሩ ክልተ ሰባት ብምህማም መሬት ከምዝሞቱ ተሓቢሩ።

ኣብ ጎሮቤት ኒካራግዋ ዝኾነት ሃገረ ሁንዱራስ’’ውን ኣብ ከተማ ሳን ፔድሮ ሱላ ጓላ 13 ዓመት ኣብ ዓራት ዲቂሳ እንከላ ብሰንኪ እቲ ብርቱዕ ዝናብ መንደቅ ናይ ገዝኦም ከምዝጸቀጣ ሰብ መዚ መንግስቲ ሁንድራስ ሓቢሮም።

ኣብዚ ሕጂ እዋን እቲ ህቦቡላ በብቁሩብ ሓይሉ ይንኪ ኣሎ።

ኣብ መጀመርታ ህቦቡላ ኢታ ኣብ ከባቢ ኒካራግዋ ክበጽሕ እንከሎ ኣብ ሰዓት 225 ኪሎ ሜተር ይሕንበብ ብምንባሩ ኣብ ደረጃ ኣርባዕተ ዘመድቦ ምኳኑን ይግለጽ፡ ብድሕሪ እዚ እቲ ብርቱዕ ህቦቡላ ብርቱዕ ዝናብን ውሕጅን ስለዝሰዓበ’ዩ ኣብ ሰብን ንብረትን ሓገዳ ዘውርድ ዘሎ።

ኣብ ከተማ ፔርቶ ካቤዛ ናይ ኒካራግዋ ብዙሓት ኣግራብ ካብ ሱሮም ከምዝተበርቆቑን ሓደ ዓቢ ስታድዮም መጻወቲ ‘ቤዝቦል’ ብዝርይኡ ከምዝዓነወን ኤኤፍቲ ሓቢሩ።

ሃገራዊ ምክልኻል ህቦብላታት ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ፡ ህቦቡላ ኢታ ዋላ እኳ ሓይሊ እንተተዳኸመ ኣብ ማእከላይ ኣመሪካ ግን ዝኾነ ዕንወት ከየውርድ ስግኣት ከምዘሎ ገሊጹ።

ሃገራዊ ምክልኻል ህቦቡላታት ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ ህቦቡላ ኢታ ኣብ ከባቢ ጀማይካ፡ ገለ ክፋል ሜክሲኮ፡ ኢልሳልቫዶርን ደሴታት ካይማንን ዕልቅልቅ ከስዕብ ከምዝኽል ብምሕባር ሰብ ጥንቓቀታት ክገብር መልእኽቱ ኣመሓላሊፉ ኣሎ።