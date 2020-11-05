ኣብ ማእከላይ ኣመሪካ ህቦቡላ ኢታ ሰባት ቀቲሉ
ትማሊ ሰሉስ ኣብ ማእከላይ ኣመሪካን ኣብ ኒካራግዋን ዝተላዓለ ኢታ ዝተሰመየ ህቦቡላ ብርቱዕ ዝናብ ብምኽታሉ ኣብ ኒካራግዋ ኣብ ዕደና ዝነበሩ ክልተ ሰባት ብምህማም መሬት ከምዝሞቱ ተሓቢሩ።
ኣብ ጎሮቤት ኒካራግዋ ዝኾነት ሃገረ ሁንዱራስ’’ውን ኣብ ከተማ ሳን ፔድሮ ሱላ ጓላ 13 ዓመት ኣብ ዓራት ዲቂሳ እንከላ ብሰንኪ እቲ ብርቱዕ ዝናብ መንደቅ ናይ ገዝኦም ከምዝጸቀጣ ሰብ መዚ መንግስቲ ሁንድራስ ሓቢሮም።
ኣብዚ ሕጂ እዋን እቲ ህቦቡላ በብቁሩብ ሓይሉ ይንኪ ኣሎ።
ኣብ መጀመርታ ህቦቡላ ኢታ ኣብ ከባቢ ኒካራግዋ ክበጽሕ እንከሎ ኣብ ሰዓት 225 ኪሎ ሜተር ይሕንበብ ብምንባሩ ኣብ ደረጃ ኣርባዕተ ዘመድቦ ምኳኑን ይግለጽ፡ ብድሕሪ እዚ እቲ ብርቱዕ ህቦቡላ ብርቱዕ ዝናብን ውሕጅን ስለዝሰዓበ’ዩ ኣብ ሰብን ንብረትን ሓገዳ ዘውርድ ዘሎ።
ኣብ ከተማ ፔርቶ ካቤዛ ናይ ኒካራግዋ ብዙሓት ኣግራብ ካብ ሱሮም ከምዝተበርቆቑን ሓደ ዓቢ ስታድዮም መጻወቲ ‘ቤዝቦል’ ብዝርይኡ ከምዝዓነወን ኤኤፍቲ ሓቢሩ።
ሃገራዊ ምክልኻል ህቦብላታት ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ፡ ህቦቡላ ኢታ ዋላ እኳ ሓይሊ እንተተዳኸመ ኣብ ማእከላይ ኣመሪካ ግን ዝኾነ ዕንወት ከየውርድ ስግኣት ከምዘሎ ገሊጹ።
ሃገራዊ ምክልኻል ህቦቡላታት ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ ህቦቡላ ኢታ ኣብ ከባቢ ጀማይካ፡ ገለ ክፋል ሜክሲኮ፡ ኢልሳልቫዶርን ደሴታት ካይማንን ዕልቅልቅ ከስዕብ ከምዝኽል ብምሕባር ሰብ ጥንቓቀታት ክገብር መልእኽቱ ኣመሓላሊፉ ኣሎ።
ፍሎሪዳ፡ ብሓያል ህቦብላ ክትጥቓዕ'ያ
እዚ ብህቦብላ ሚካኤል ተባሂሉ ተሰምዩ ዘሎ ናብ ፍሎሪዳ ገጹ የቕብዕ ብምህላዉ፡ ልዕሊ 370,000 ሰባት ካብ ቤት ንብረቶም ክግዕዙ ተሓቢሮም ኣለዉ።