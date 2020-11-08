ኤርትራ፡ 70 ካብቶም ተኣሲሮም ዝጸንሑ ደቂ ኳዜን ከምዘይተፈትሑ ተረጋጊጹ
ዝበዝሑ ካብቶም ኣብ ዞባ ማእከል፡ ኳዜን ካብ ዝተባህለ ዓዲ ተኣሲሮም ዝተወስዱ ነበርቲ ከምዝተፈትሑ ምንጭታት ኣረጋጊጾም።
ቅድሚ ሰለስተ ወርሒ፡ ምስ ጎረቤት ዓዲ ብጉዳይ መሬት ዝተላዕለ ምስሕሓብ ብዝተሓሓዝ ኣስታት 340 ነበርቲ እቲ ዓዲ ብሓይልታት ጸጥታ ኣብ ቀይዲ ኣትዮም ናብ ሓሽፈራይ ተወሲዶም ዝነበሩ'ዮም።
እቲ ኣብ ከባቢ ሓጋድ (ሓጋዝ) ዝርከብ ቤት ማእሰርቲ ሓሽፈራይ፡ ብሰራዊት ዝመሓደር ኮይኑ፡ ዝተፈላለዩ እሱራት ዝቕየድሉ ምዃኑ ይግለጽ።
ብዘይካ፡ ሃገራዊ ኣገልግሎት ይምልከቶም'ዩ ዝተባህሉን፡ ካብ ሰራዊት "ኮብሊሎም" ነይሮም ዝተባህሉን ኣስታት 70 ድማ ኩሎም ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ተፈቲሖም ምህላዎም ምንጭታት ካብ ኤርትራ ሓቢሮም።
እቶም ኮተቴን ዓበይትን ዝርከብዎም ደቂ-ተባዕትዮ ንልዕሊ 2 ወርሒ ኣብ ቀይዲ ምጽንሖም ተረጋጊጹ።
እቲ ኣብ መንጎ ኳዜንን ዓደንጎዳን ዘሎ ናይ መሬት ምስሕሓብ ካብ ቅድሚ ናጽነት ኣትሒዙ ዝጀመረ ኮነኑ፡ ክሳብ ሕጂ መዓልቦ ዘይረኸበ ጉዳይ ምዃኑ ገለ ነበርቲ ክልቲአን ዓድታት ይገልጹ።
እቲ ሓይልታት ጸጥታ ዝወሰድዎ ብኣልማማ ናይ ምቕያድ ስጉምቲ፡ ነቲ ምስሕሓብ መሊሱ ከጋድዶ ይኽእል'ዩ ዝብል ስግኣት ሓዲርዎም ከምዘሎ ተፈሊጡ።