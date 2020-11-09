መንግስቲ ክልል ትግራይ ንሰላማዊ ዝርርብ ቅሩብ ምኳኑ ኣፍሊጡ
ርእሰ ምምሕዳር መንግስቲ ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገ/ሚካኤል፡ እቲ ኣብ ኢትዯጵያ ተፈጢሩ ዘሎ ቅልውላው ብሕብረት ኣፍሪቃ ብሰላማዊ ዘተ መዕልቦ ክረክብ ከምዝደሊ ኣፍሊቱ።
ኣብ መንጎ ሓይልታት ጸጥታ ፌዴራልን ክልል ትግራይን፡ ቅሉዕ ኲናት ካብ ዝጅመር ሻድሻይ መዓልቱ ኣቑጺሩ ኣሎ።
ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል፡ እቲ ኣብ ትግራይ ተኸሲቱ ዘሎ ቅልውላው ኣብ መላእ ሃገር ኲናት ሕድሕድ ከስዕብ ከምዝኽእል ብምስጋእ እዩ እቲ ፈገም ብሰላማዊ ዘተ ክፍታሕ ዝተላበየ።
ዶክተር ደብረጽዮን ገ/ሚካኤል፡ ብዕለት 6 ሕዳር፡ ንኣቦ መንበር ሕብረት ኣፍሪቃን ፕረዚደንት ደቡብ ኣፍሪቃን ኣብ ዝጸሓፎ ደብዳበ፡ እቲ ሃገራዊ ዘተ ብመሪሕነት እቲ ሕብረት ክካየድ ከምዝደሊ'ውን ሓቢሩ።
እቲ ዝርርብ፡ ኩሎም ዝምልከቶም ሓይልታት ፖለቲካን ሲቪካዊ ማሕበራትን ዘካተተ ክኸውን ድማ ኣስሚርሉ።
እንተኾነ፡ በወገን መንግስቲ ፌዴራል፡ እቲ ጎንጺ ብዘተ ክፍታሕ ድሌት ዘለዎ ኣይመስልን።
ቀዳማይ ሚኒሰተር ኣብዪ ኣሕመድ፡ ትማሊ ብቋንቋ እንግሊዝደኛ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝወስዶ ዘሎ ስጉምቲ ንክዛዘም ከምዝሰርሕ ኣፍሊጡ።
"ገበነኛታት ኣኽበርቲ ሕጊ መሲሎም ካብ ተሓታትነት ሕጊ ከምልጡ ኣይኽእሉን" ክብል ድማ ንዝርርብ ድልው ዘይምኳኑ ኣንፊቱ።
መግለጺ ውድብ ሕቡራት ሃገራት
ውድብ ሕቡራት መንግስታት ኣብ 8 ከባብታት ኲናት ይካየድ ከምዘሎ እዩ ዝሕብር።
ምስዚ ኲናት ብዝተኣሳሰር፡ኣስታት 9 ሚልዮን ህዝቢ ክመዛበል ከምዝኽእል'ውን ኣጠንቂቑ እዩ።
ናብ ትግራይ ዝወስዱ መንገድታት ዕጽዋት ምዃኖምን፡ ከምኡ'ውን ቴሌፎን ኮነ ኢንተርኔት ዕጽው ስለዝኾነ፡ ረድኤት ናብቲ ከባቢ ዝበጽሐሉ ኣገባብ ከምዘየለ ኣፍሊጡ።
ኣብቲ ኲናት ብዙሓት ህይወቶም ከምዝሰኣኑን፡ ብርክት ዝበለ ደብዳበ ኣየር ይካየድ ከምዘሎን ሓቢሩ።