ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ፡ ማእሰርቲ ጋዜጠኛታት ፕሬስ ኤጀንሲ ከምዘሻቐሎ ገሊጹ
ቅድሚ ሒደት መዓልታት: ኣርባዕተ ጋዜጠኛታት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ቀይዲ ከምዝኣተዉ ምንጭታት ንቢቢሲ ገሊጾም።
እቶም ኣብ ቀይዲ ዝኣተዉ ጋዜጠኛተት፡ ሃፍቱ ገ/ሄር፣ ጸጋይ ሓዱሽን ኣብርሃ ሓጎስን ንመንግስታዊ ትካል ሚድያ ዝኾነ ኤጀንሲ ፕሬስ ኢትዮጵያ ዝሰርሑ ኾይኖም ናብ ቤት ማእሰርቲ ማእከላዊ ከምዝተወስዱ ምፍላጥ ተኻኢሉ።
ራብዓይ ድማ፡ ንኦኤምኤን ዝሰርሕ ጋዜጠኛ ኡዲ ሙሳ ኣብ ተመሳሳሊ እዋን 'ኣብ ቀይዲ ከምዝኣተወ' ተፈሊጡ።
ዋና ኮሚሽነር፡ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኣይተ ዳንኤል በቀለ፡ "ሕዚ'ውን ናይዞም ጋዜጠኛታት ማእሰርቲ እንትሰምዕ ብዘሻቕል ኩነታት እዩ" ብምባል ኣስማቶም ጸሪሑ፡ ብቅልጡፍ ፍትሒ ክረኽቡ ኣብ ትዊተሩ ሓቲቱ።
እቲ ኮሚሽነር፡ ብምቕጻል "ሕጊ ክኽበረሎምን ብቕልጡፍ ፍትሒ ክረኽቡን ጻውዒት እገብር" ድማ ኢሉ።
እቶም ክልተ ማለት'ውን ሃፍቱ ገ/ሄርን ጸጋይ ሓዱሽን ንኢትዮጵያን ሄራልድ ዝሰርሑ እንትኾኑ ኣብርሃ ሓጎስ ድማ ንግልጋሎት ዓረቢክ ዓል-ዓለም ይሰርሕ።
እዞም ጋዜጠኛታት ፕሬስ ኤጀንሲ ኩሎም ተወለድቲ ትግራይ እንትኾኑ፡ ቅድም ክብል'ውን ካልእ ንኣዲስ ስታንዳርድ ዝሰርሕ መድሃኔ ዑቕባሚካኤል ዳግማይ ኣብ ቀይዲ ከምዝወዓለ ዝዝከር እዩ።
ገለ ኣባላት ስድራ እቶም ጋዜጠኛታት ነቶም ጋዜጠኛታት ክርእዩ ከምዘይተፈቐደሎም ንቢቢሲ ተዛሪቦም።
ካብ ወገን መንግስቲ ዛጊድ ዝተውሃበ መብርሂ ነገር የለን።
ኤርትራ፡ ኣብ ትሕተ ሰሃራ ኣፍሪቃ፡ ብዙሓት ጋዜጠኛታት ዝኣሰረት ሃገር ተባሂላ
ኮሚቴ ተሓላቒ ደሕንነት ጋዜጠኛታት (ሲፒጄ)፡ ኤርትራ ኣብ ትሕተ ሰሃራ ኣፍሪቃ ካብ ዘለዋ ሃገራት፡ እታ ብዙሓት ጋዜጠኛታት ዝኣሰረት ሃገር እያ ኢሉ።