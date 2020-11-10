ኣብ ኣሜሪካ፡ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኲናት ደው ክብል ሰልፈኛታት ጸዊዖም
ብሰኑይ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ፡ ብርክት ዝበሉ ተወለድቲ ትግራይን ካልኦት ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ዝርከብዎም ሰልፈኛታት፡ ኣንፃር እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ኵናት ተቓውሞ ኣስሚዖም።
ኣብ’ቲ ኣብ ጥቓ ቤት ጽሕፈት ጉዳያት ወጻኢ ኣመሪካ ዝተኻየደ ተቓውሞ፡ ሰልፈኛታት ንመራሒ ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ ብትሪ ክነቕፍዎን ካብ ስልጣኑ ክወርድ ክሓቱን ተሰሚዖም።
እቶም ሰልፈኛታት “ብስም ምኽባር ሕጊ፡ ብመራሒ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝተኸፈተ ኵናትን ወራርን፡ ኣብ ልዕሊ ህልውና ህዝቢ ትግራይን ትግርኛ ተዛራባይን ዝተኸፈተ ስጉምቲ ስለዝኾነ፡ ማሕበረሰብ ዓለም፡ ብፍላይ ድማ መንግስቲ ኣሜሪካ፡ ነዚ ተረዲኡ ነዚ ኵናት ደው የብሎ” ክብሉ ፀዊዖም።
እቶም ሰልፈኛታት፡ 'ወራር ደው ይበል'፣ 'ኣብዪ ኣህመድ ቀታሊ እዩ' ወዘተ ዝብሉ ጭርሆታት ሒዞም ወጺኦም።
ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብዪ ኣሕመድ ግን፡ ቅድም ክብል ኣብ ሃገራዊ ቴሌቪዥን ቀሪቡ፡ እቲ ስጉምቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዘይኮነስ፡ ኣብ ልዕሊ ‘ውሑዳት ኣብ ውሽጢ ህወሓት ዝርከቡ’ ዝበሎም ሓይልታት ከምዝኾነ እዩ ዝገልጽ።
ሰራዊት ኢትዮጵያን ሓይልታት ክልል ኣምሓራን ብሓባር ተሰሊፎም፡ ኣንጻር ሓይልታት ጸጥታ ትግራይ ክዋግኡ ካብ ዝጅምሩ፡ ሓደ ሰሙን ኮይኑ’ሎ።
ሰልፈኛታት እንታይ ኢሎም?
ካብ ኣወሃሀድቲ ናይ’ቲ ሰልፊ ኣሉላ ሰሎሞን፡ እቲ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተውሃበ “ምኽባር ሕጊ” ዝበሃል ምኽንያት ሽፋን እዩ ዝብል እምነት ኣለዎ።
“ሕጊ ብኣኽበርቲ ሕጊ እምበር፡ ወተሃደር ሰዲድካ ኣይኮነን ዝኽበር” ብምባል፡ ንምንታይ ነቲ ተቓውሞ ከምዝወደብዎ ተዛሪቡ።
እቲ ኵናት ምስ ተወልዐ፡ ኣብ ቤት ዕዮ መንግስቲ ፌደራልን ኣብ መንግስታዊ ትካላት ጸጥታን ዝሰርሑ ተጋሩ “ብሰንኪ መንነቶም ካብ ስርሖም ተሰጉጎም” ዝብሉ እቶም ሰልፈኛታት፡ ኣብ ካልኦት ከባብታት ኢትዮጵያ ዝርከቡ ተጋሩ ድማ ብሰንኪ ዓሌቶም ጥራይ ይከላበቱ፣ ይጋፍዑን ይእሰሩን ኣለዉ ክብሉ መረረቶም ገሊጾም።
ቅድም ክብል፤ ኣብ ሰራዊት ምክልኻልን ኮምሽን ፖሊስ ፌደራልን ዝሰርሑ ተወለድቲ ትግራይ ዕጥቆም ፈቲሖም ተወሳኺ መምርሕታት ክሳብ ዝወሃቦም ክጽበዩ ከምዝተገበረ ቢቢሲ ምጽብጻቡ ዝዝከር እዩ።
ድሕሪ ምውላዕ እቲ ጎንጺ፡ ኣባላት ህወሓት እዮም ዝተብሃሉን ሰላም ክዘርጉ ተንቀሳቒሶም ዝበሃሉን ሰባት ኣብ ቀይዲ ከምዝኣተዉን ኣብ’ቲ ዝሓለፈ ሰሙን ኣመሓዳሪት ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣዳነች ኣበቤ ምግላጻ ዝዝከር እዩ።
ህዝቢ ከተማ ኣዲስ ኣበባ፡ “ካብ መንግስቲ ብዝቐረበሉ ጻውዒት” ኣብ ሓደ መዓልቲ ክልተ ሽሕ “ጥቆማ” ሂቡ ክትብል እውን ተዛሪባ እያ።
ኣብ’ታ ከተማ ዝርከቡ ተወለድቲ ትግራይ “ሰላማዊ ምንቅስቓስ’ዮም ዝገብሩ ዘለዉ” ዝበለት እታ ኣመሓዳሪት፤ እንተኾነ “ታሪኻዊ ጌጋ ከይትፍጽሙ” ዝብል መልእኽቲ ኣብ ቴሌቪዥን ቀሪባ ተዛሪባ።
ኣተሓባባሪ ናይ’ቲ ሰልፊ ኣሉላ ሰሎሙን፡ መንግስቲ እታ ሃገር “ኣብ ትግራይ ህዝቢ ዝግልገለሎም ኣገልግሎታት ስልኪ፣ መብራህቲ፣ ኢንተርኔትን ባንኪን ኣቋሪፅካ ከተብቅዕ፡ ምስ ዝኾነ ጉጅለ እዩ ባእሰይ፡ ሕጊ እየ ዘኽብር ዘለኹ ምባል ትኽክል ኣይኮነን፡ እዚ እናገበርካ፡ ወተሃደር ሰዲድካ ዝኽበር ሕጊ ኣይንፈልጥን፡ እዚ ቅሉዕ ኩናትን ወራርን እዩ” ኢሉ።
እቲ ጎንጺ ምስተወለዐ፡ ኣብ ክልል ትግራይ መሰረታዊ ኣገልግሎታት ዝተዓንቀፈ ኮይኑ፤ ኣብ ፈለማ መዓልታት ጠፊኡ ዝነበረ ኣገልግሎት መብራህቲ ግን ከምዝተመልሰ ይግለጽ።
እንተኾነ፡ ሕዚ’ውን ኣገልግሎት ስልኪ፣ ኢንተርኔትን ባንክን ዕጹው እዩ ዘሎ።
እቲ ኣዋሃሃዲ ናይ’ቲ ሰልፊ “ኣብይ ኣሕመድ ሰዲድዎ ንዘሎ ሰራዊት ክመልሶ ኣለዎ፤ ኣብ ሓደ ሃገር ንዘሎ ዜጋ ደብዳብ ነፈርቲ ናፈፀምካ ዝፍታሕ ዘሎ ፀገም ኣሎ ኢልና ኣይንኣምንን። እቲ ሰራዊት ብህፁፅ ክብተንን ናብ ንቡር ስርሑ ክምለስን ኣለዎ። ወራር ደው ክብል ኣለዎ፤ ናይ ፖለቲካ ኣፈላላይ፡ ብልዝብ ክፍታሕ ኣለዎ ኢልና ንኣምን” ክብል ንቢቢሲ ተዛሪቡ።