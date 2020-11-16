ኣብ መቐለ ሎሚ መዓልቲ ደብዳብ ነፋሪት ተፈጺሙ
ሎምዓልቲ ረፋድ ኣስታት ሰዓት ሓሙሽተ [ሰዓት 11 ቅድሚ ቐትሪ] : ኣብ ከተማ መቐለ ደብዳብ ነፋሪት ከምዝተፈጸመ ሪፖርተር ቢቢሲ ካብቲ ከባቢ ጸብጺቡ።
እቲ ደብዳበ ኣብ ድሕሪ ስታድዩም ባሎኒ፡ ኣብ ጥቓ እንዳጌርጊስ ቤተክርስትያን፤ ዛጊድ ኣብ ልዕሊ ህይወትን ንብረትን ዘብጸሖ ጉድኣት ኣይተፈልጠን።
ቀዳም ምሸት፡ ኣብ ከተማ ኣስመራ ናይ ሚሳይል መጥቃዕቲ ከምዝተፈጸመ ዝዝከር ኮይኑ መንግስቲ ክልል ትግራይ ሓላፍነት እቲ መጥቃዕቲ ወሲዱ ኣሎ።
ናብ ቀዳም ዘጽብሕ ለይቲ ድማ፡ ኣብ ልዕሊ ከተማታት ጎንደርን ባህርዳርን ኣብ ልዕሊ ዝርከቡ ወተሃደራዊ ግልጋሎት'ውን ዝህቡ መዕርፎ ነፈርቲ ካብ ትግራይ መጥቓዕቲ ተፈጺሙ ነይሩ።
ወሃቢ ቃል፡ ማእከላይ ካማንድ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ፡ ጌታቸው ረዳ፡ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ገለ ዶባት ኣትዮም ምስ መንግስቲ ፌዴራል ተሰሊፎም ይዋግኡ ምህላዎም ድሕሪ ምግላጽ፡ ኣብ ኤርትራ ኣብ ዝተመረጹ ከባብታት መጥቃዕቲ ከምዝፍጸም ኣጠንቑቑ ምንባሩ ዝዝከር እዩ።
ኣብ ዝሓለፈ እዋን፡ ኣብ ጥቓ ከተማ መቐለ ተኸታተሊ ደብዳብ ምክያዱ ዝፍለጥ ኸይኑ፡ ኣራጉራ ተባሂሉ ኣብ ዝፍለጥ ካብ መቐለ ውጽእ ኢሉ ኣብ ዝርከብ ስፍራ፡ ሓንቲ ነፋሪት ተወቒዓ ከምዝወደቐት’ውን መንግስታዊ ሚድያታት ክልል ትግራይ ሓቢረን፤ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ግና ዝተወቕዐት ነፋሪት ከም ዘየላ ይገልጽ።
ድሕሪ እቲ ኣብ መንጎ ሰራዊትን ሓይልታት ጸጥታ እቲ ክልልን ዝተፈጠረ ጎንጺ፡ ዛጊድ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ክልል ትግራይ’ውን ደብዳብ ከምዝተኻየደ እዩ ዝንገር።
መራሕቲ እቲ ክልል፡ ኣብ ልዕሊ ቁጽሮም ዘይተረቑሐ ንጹሐን ዜጋታት ድማ ጉድኣት ከምዝበጽሕ ገሊጾም።
መንግስቲ ፌዴራል፡ ከበድቲ ናይ ውግእ ኣጽዋራት ንምዕናው ጥራሕ ደብዳብ ነፈርቲ የካይድ ከምዘሎ እዩ ዝገልጽ።
ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብዪ ኣሕመድ፡ ኣብ ከተማ መቐለ እትርከብን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ‘ኣብ ገለ ዒላማታት ደብዳብ ክነካይድ ኢና ኣይትተኣከቡ’ ምባሉ ዝዝከር እዩ።
ኣመዓባብላ እዚ ኲናት
መንግስታት ፈደራልን ክልል ትግራይን ብፍልልይ ስነ-ሓሳብ፡ ክረሓሓቑ ድሕሪ ምጽናሕ ንዝነበሮም ልፍንታዊ ኪዳን ኣፍሪሶም ብልጽግናን ህወሓትን ኮይኖም ተፈላልዮም።
ብለበዳ ኮቪድ-19 ብዝተናውሐ ምርጫ እውን ተሰሓሒቦም።
ባይቶ ፈደሬሸን ኢትዮጵያ፡ እቲ ኣብ ወርሒ ነሓሰ ክካየድ ዝነበሮ ሃገራዊ ምርጫ፡ ኮቪድ-19 ድሕሪ ምህድኡ ሓደ ዓመት ኣብ ዘሎ ግዜ ክፍጸም ወሲኑ። መንግስቲ ክልል ትግራይ ግን ነቲ ውሳነ ብምንጻግ ምርጫ ኣካይዱ።
ዶ/ር ኣቢይ እቲ ምርጫ ዘይሕጋዊ እዩ ክብል ክነጽጎ እንከሎ፡ መንግስቲ ክልል ትግራይ ብወገኑ መንግስቲ ፈደራል ድሕሪ መስከረም 25 ስልጣኑ ስለዘብቀዐ ዘይሕጋዊ እዩ ዝብል መርገጺ ሒዙ።
ብድሕር'ዚ ክልቲኦም መንግስታት ኣፍልጦ ተነፋፊጎም ንሓድሕዶም ክካሰሱ ጸኒሖም። ብ03 ሕዳር ከኣ ኣብ ትግራይ ዓስኪሩ ምስ ዝነበረ ናይ ሰሜን እዝ ጎንጺ ተኸሲቱ።
ዶክተር ኣብይ ነቲ ኣብ ልዕሊ እዚ ሰሜን ዝተወስደ ስጉምቲ ብምኹናን፡ ሕጊ ንምኽባር ብዝብል ወታሃደራዊ ስጉምቲ ክውሰድ ኣዚዙ።
ኣብ ትግራይ ዝጸንዕ ናይ ሽዱሽተ ወርሒ ህጹጽ ግዘ'ውን ኣዊጁ። ቤት ምኽሪ ፈደሬሽን ኢትዮጵያ እውን ንመንግስቲ ህወሓት ኣፍሪሱ ካልእ መንግስቲ ከምዝሸይም ሓቢሩ።