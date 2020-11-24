ኣብ ማይ ካድራ ልዕሊ 600 ሰባት ተቐቲሎም- ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ
ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ፡ ኣብ መዕራብ ትግራይ ከተማ ማይካድራ ተፈጺሙ ዝተብሃለ መጥቃዕቲ ስዒቡ ኣብ ዘካየዶ ምጽራይ፡ ናይ መጀመርታ ደረጃ ጸብጻብ ኣውጺኡ።
ኣብቲ ከባቢ ኣብ መንጎ መንግስቲ ፌዴራልን ክልል ትግራይን ጎንጺ ምስ ተወለዐ፡ ኣብ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ 600 ሰባት ግዳያት ከምዝኮኑ ድማ እቲ ኮሚሽን ሓቢሩ።
ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል፡ እቲ ቅትለት መን ከምዝፈጸሞ እንተዘይተፈልጠ'ኳ፡ ኣብቲ ከባቢ ብዝነበሩ ዕጡቓት ከምዝተፈጸመ ገለ መሰኻኽር ዓይኑ ነጊሮምኒ ዝብል ቅድም ክብል ኣብ ዘውጸኦ ጸብጻቡ ምግላጹ ዝዝከር እዩ።
መንግስቲ ክልል ትግራይ ብወገኑ ግን፡ እቲ መጥቃዕቲ ብመንግስታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተቐናበረ ከምዝኾነን፡ ንሓቃውነቱ ድማ ብናጻ ኣካል ክጻረ ምሕታቱ ዝዝከር እዩ።
ውድብ ሕቡራት ሃገራት፡ እቲ ጉዳይ ተፈጺሙ እንተኾይኑ፡ 'ገበናት ኲናት' ከምዝኾነ ምግላጹ ዝዝከር እዩ።
ከም በዓል ሮከይተርስ ዝኣመሰሉ ሚድያታት ዓለም ድማ፡ ካብቲ መጥቓዕቲ ዘምለጡ፡ ተጋሩ ስድተኛታት ካብ ሱዳን ኣዛሪቡ፡ ጸብጻባት ኣምነስትን መንግስታዊ ሚድያታትን ዝጻረር ኣቃሊሑ ኣሎ።
እቲ መጥቃዕቲ መን ከምዝፈጸሞ ዛጊድ ባዕሎም ንባዕሎም ዝጻረሩ ጸብጻባት እናወጽአ እንትኸውን፡ ዛጊድ ብሳልሳይ ናጻ ኣካል ኣይተጻረየን።
ሰብኣዊ መሰላት ኮሚሽን እንታይ ኢሉ?
ሰብኣዊ መሰላት ኮሚሽን ኢትዮጵያ፡ ካብቶም ኣብ ኢድ ፌዴራል መንግስቲ ወዲቖም ዘለዉ ገለ ከባብታት ምዕራብ ትግራይ 'ተዛዊረ ሓቲተ ካብ ዝረኸብክዎ' ኢሉ እዩ፡ እዚ ናይ መጀመርታ ደረጃ ጸብጻቡ ኣውጺኡ ዘሎ።
እቲ ኮሚሽን፡ እቲ መጥቃዕቲ እቲ ናይቲ ከባቢ ምምሕዳር ጸጥታ ምስ 'ሳምሪ' ዝተብሃለ ናይ ዘይስሩዕ ዕጡቕ ጉጅለ መናእሰይ ብምትሕብባር ዝተፈጸመ ከምዝኾነ ሓቢሩ።
እቲ ተግባር ኣብ ልዕሊ ሰብኣዊተነት ዝፈጸመ ገበን ዝበሎ ኾይኑ፡ ናይ ሕጊ ከይድን ዝርዝር መረዳእታትን ንቕድሚት ዝወጽእ ኣብቲ ሙሉእ ጸብጻቡ'ቲ ኮሚስን ከምዝቐርብ ሓቢሩ።
እቲ ኮሚሽን፡ ናይቲ ከባቢ ነበርቲ ተጋሩ፡ ግዳያት እቲ መጥቃዕቲ ንዝኾኑ ኣብ ገዘኦም ፣ ኣብ ቤተ ክርስትያንን ኣብ ሕርሻን ሓቢኦም ብህይወት ከትርፉ ከምዝኸኣሉ'ውን ኣብ ጸብጻቡ ኣካቲቱ።
ዋና ኮሚሽነር'ቲ ኮሚሽን፡ ዳንኤል በቀለ፡ ገበነኛታት ኣብ ቅድሚ ሕጊ ተሓተትቲ ክኾኑ ከምዝግባእ ምዝራቡ ኣብቲ ሪፖርት ተጠቒሱ ኣሎ።