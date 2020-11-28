ሰራዊት ኢትዮጵያ ንከተማ መቐለ ብከቢድ ብረት የጥቅዕ ኣሎ
ሎሚ መዓልቲ፡ ኣብ ከተማ መቐለ ደብዳብ ነፈርትን መጥቃዕቲ ከቢድ ብረትን ከም ዝነበረ መሰኻኽር ዓይኒ ንቢቢሲ ገሊጾም።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ዝወሰዶ ሳልሳይን ናይ መወዳእታን ምዕራፍን ስርሒት 'ምኽባር ሕጊ' ምዃኑ ብምግላጽ፡ ሰራዊቱ ናይ መወዳእታ ስጉምቲ ክወስዱ ብሓሙስ መምርሒ ከም ዝሃበ ይዝከር።
እቲ መጥቃዕቲ ካብ ረፋድ ሰዓት 10: 00 ብኣቆጻጽራ ኤውሮጳ ከም ዝጀመረን ክሳብ ሕጂ ይቕጽል ከም ዘሎን ንድሕነቱ ሽሙ ክዕቀብ ዝሓተተ ተቐማጢ እታ ከተማ ተዛሪቡ።
"ኣነ ክሳብ 10 ዝበጽሐ ነትጒ ሰሚዐ ኣለኹ፤ ብጣዕሚ ብዙሕ ድምጺ'ዩ ዝስማዕ። ብዙሕ ነብሱ ንምድሓን ናብ ዝተፈላለየ ኣንፈት ይጎይዪ ኣሎ" ኢሉ።
ኣብ ከባቢ ደደቢት ማይክሮፋይናንስ፣ መስፍን ኢንዳስትሪያል ኢጅነሪንግ፣ ሓሚዳይ ዝብሃል ከባቢ ከቢድ መጥቃዕቲ ከም ዝነበረ ገሊጹ።
መራሒ ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረጸን ገብረሚካኤል፡ ሰራዊት ኢትዮጵያ ንከተማ መቐለ ንምሓዝ ወተሃደራዊ ስርሒት ከም ዝጀመረ ሮይተርስ ሓቢሩ። ብርክት ዝበላ ከተማታት ትግራይ ከም ዝተቖጻጸረ ዝገልጽ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ብወገኑ፡ ካብ ከተማ መቐለ ንኣንፈት ሰሜን እትርከብ ከተማ ውቕሮን ካልኦትን ከም ዝሓዘ ሌተናል ጀነራል ሓሰን ኢብራሂም ገሊጹ ነይሩ።
ክልላዊ ቴሌቪዥን ትግራይ ኣብ ዘሕለፎ ጸብጻብ፡ ሎሚ ረፋድ ኣብታ ልዕሊ 500 ሽሕ ህዝቢ ዝነብረላ ከተማ መቐለ ብኸቢድ ብረት ደብዳብ ይፍጸም ከም ዘሎ ክገልጽ እንከሎ፡ ትማሊ'ውን ብዙሓት ከባቢታት እታ ከተማ ብነፋሪት ከም ዝተደብደበ ገሊጹ።
በዚ ምኽንያት ኣብ ልዕሊ ሲቪላትን ትሕተ ቕርጽን ጉድኣት በጺሑ'ዩ ብምባል ማሕበረሰብ ዓለም ነዚ ተግባር ክኹንኖ ይግባእ ክብል ኣቃሊሑ።
እንተኾነ፡ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ሓይልታት ኢትዮጵያ ነታ ከተማ ኣብ ምቁጽጻር ኣብ ዝገብሩዎ ስርሒት ሰላማውያን ሰባት ከይጎድኡ ልዑል ጥንቃቐ ከም ዝገብሩ ኣፍሊጡ'ዩ።
ኣብ'ዚ "ወፍሪ" ቀንዲ ቆላሕታ ሰራዊት ኢትዮጵያ ንከተማ መቐለ ምቁጽጻር እዩ። "ከተማ መቐለ ሓያል ሃስያ ከይወርዳ ክንዲ ዝከኣለና ክንጽዕር ኢና" ኢሉ ነይሩ።
ኣብ ከተማ መቐለ ዓስኪሮም ዝርከቡ ህወሓት ግን ክሳብ መወዳእታ ከምዝዋግኡ እዮም ዝዛረቡ።
ሕቡራት ሃገራት፡ ሰራዊት ኢትዮጵያ ንከተማ መቐለ እንተኣጥቂዖማ ገበናት ኲናት ክፍጸም ከምዝኽእል ኣጠንቂቑ'ሎ።
ሓላፊት ተጣባቒት ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ሚሸል ባቸለት ንቢቢሲ ኣብ ዝሃበቶ መብርሂ፡ ነበርቲ ከተማ መቐለ ኣብ ''ኣብ ከቢድ ሓደጋ'' ከምዘለው ኣፍሊጣ።
"ኣብ ከተማ መቐለ ሰላማውያን ሰባት ተዓጊቶም ብምህላዎም በዚ ሓደገኛ ኩነታት ሰንቢድና ኣለና'' ድሕሪ ምባል ''ተኽእሎታት ምግሃስ ዓለምለኻዊ ሰብኣዊ መሰላት'' ክህሉ ከምዝኽእል ኣጠንቂቓ።
ብሰንቲ እቲ ተወሊዑ ዘሎ ኲናት ብኣማኢት ዝቑጽሩ ሞይቶም ከምዝኸእሉ ክግለጽ እንከሎ፡ ብኣሽሓት ዝቑጸሩ ድማ ካብ ቤት ንብረቶም ተመዛቢሎም ኣለው።
ኣብ ትግራይ፡ መስመር ቴሌፎንን ኢንተርነትን ተዓጽዩ ብምህላው፡ ነቲ ዝወጽእ ዘሎ ዝርዝራት ኲናት ንምርግጋጽ ሓበሬታ ክረከብ ኣጸጋሚ ኮይኑ ኣሎ።
ንመንግስታት ፌደራልን ክልል ትግራይን ናብ ሰላማዊ ልዝብ ከቕርቡ፡ ብኣቦ መንበር ሕብረት ኣፍሪቃ ፕረዚደንት ደቡብ ኣፍሪቃ ሲሪል ራማፎዛ ዝተሓጸዩ ሰለስተ ልኡኻት ወከልቲ ሕብረት ኣፍሪቃ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ተራኺቦም። እንተኾነ፡ ነቲ ኲናት ብዘተ ንምውድኡ ዝተዋሃበ ሓበሬታ የለን።
ብሰንኪ እዚ ተፈጢሩ ዘሎ ኩናት ኣስታት 40 ሽሕ ስደተኛታት ዶብ ሃገሮም ሰጊሮም ኣብ መዓስከራት ስደተኛታት ሱዳን ኣደራዕ ይርእዩ ምህላዎም ይፍለጥ።
ህወሓት እንታይ'ዩ ዝብል
መራሒ ህወሓት ዶ/ር ደብረጸን ገብረሚካኤል፡ ሓይልታት ትግራይ፡ ''ንመሰል ርእሰ-ምምሕዳር እናተኻለኹ ክሞቱ ድልዋት'' ከምዘለው ኣፍሊጡ'ሎ።
ህወሓት፡ ፍሉይ ሓይልታትን ምልሻን ዝርከቡዎም ኣስታት 250,000 ተወጋኢ ሰራዊት ከምዘለዎ ይግለጽ። ህወሓት፡ ከተማ መቐለ ሰራዊት መንግስቲ ፈደራል እንተሒዙዋ ናብ ደባይ ተዋጋኢ ተቐይሩ ንሓይልታት መንግስቲ ብቐጻሊ ከጥቅዕ ከምዝኽእል ተንተንቲ ፖሎቲካ እቲ ዞባ ይገልጹ።
ሮይተር ንዲፖሎማስያዊ ምንጭታት ብምርቋሕ ''ህወሓት ኣብ ከተማ መቐለ ወተሃደራት ኣኪቡ'' ከም ዘሎ ገሊጹ።
እቲ ምንጪ፡ ''እቶም ሰራዊት ድፍዓት ይኹዕቱ ከምዘለውን ኩሎም ጠበንጃ ከምዘለዎምን'' ገሊጹ።
ሰራሕተኛታት ረድአት ብወገኖም እዚ ዘሎ ኲናት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘይምርግጋእን ሰብኣዊ ቅልውላውን ክፈጥር ከምዝኽእል ይገልጹ።
ኣመዓባብላ እቲ ኩናት
ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ክልል ትግራይን: ብፖለቲካውን ሕገመንግስታውን ጉዳያት ንነዊሕ እዋን ክተፋነኑ ጸኒሖም።
ብ 3 ሕዳር ለይቲ፡ ሓይልታት ጸጥታ ትግራይ ንመዓስከራት ናይቲ ኣብቲ ክልል ዓስኪሩ ዝነበረ ክፋል ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣጥቂዖም ክብል ቀዳማይ ሚኒስተር አብዪ ኣሕመድ ድሕሪ ምኽሳሱ፡ ናብ ቅሉዕ ጎነጽ ኣምሪሖም።
እቲ ኣብ ወርሒ ነሓሰ ክካየድ ተመዲቡ ዝነበረ ሃገራዊ ምርጫ ኢትዮጵያ፡ ብሰንኪ ለበዳ ኮሮናቫይረስ ብሓደ ዓመት ድሕሪ ምንውሑ ኣብ መንጎኦም ዝነበረ ርክብ ናብ ዝኸፍአ ደረጃ በጺሑ።
ምንዋሕ ናይቲ ምርጫ ዝተቓወመ ህወሓት፡ ኣብ ትግራይ ክልላዊ ምርጫ ንምክያድ ብዝወሰዶ በይናዊ ውሳነ መሰረት፡ ናይ ባዕሉ ኮሚሽን ምርጫ ብምቛም ኣብ መጀመርታ መስከረም ምርጫ ኣካይዱ።
ብቀዳማይ ሚኒስተር ኣብዪ ኣሕመድ ዝምራሕ መንግስቲ ፈደራል ብወገኑ፡ እቲ ምርጫ "ዘይሕጋዊ" ምዃኑ ብምፍላጥ፡ ነቲ ሓድሽ መንግስቲ ክልል ትግራይ ኣፍልጦ ከምዘይህቦ ኣዊጁ።
መንግስቲ ክልል ትግራይ ብወገኑ፡ ድሕሪ መስከረም፡ ፈደራላዊ መንግስቲ ስልጣኑ ዘብቀዐ'ዩ ብምባል ኣፍልጦ ነፊግዎ።
ቤት ምኽሪ ፈደሬሽን ኢትዮጵያ'ውን፡ ንመንግስቲ ክልል ትግራይ ኣፍሪሱ ካልእ መንግስቲ ከምዘቕውም ብምግላጽ፡ ሓድሽ ኣመሓዳሪ ትግራይ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሸይሙ።
መራሕቲ ክልል ትግራይ ግን፡ ነዚ ውሳነ "ክፍጸም ዘይክእል ሕልሚ ቀትሪ" ክብሉ ነጺጎምዎ።
ነቲ ተወሊዑ ዘሎ ኵናት "ወራር መንግስቲ ፌደራል" እናበሉ ዝገልጽዎ መራሕቲ ትግራይ፡ ንኣስታት ሰለስተ ሰሙን ምስ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያን ምስ ፍሉይ ሓይልን ምልሻታትን ክልል ኣምሓራን ይዋግኡ ኣለዉ።