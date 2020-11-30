ቅልውላው እትዮጵያ-ትግራይ፡ ኣብዪ ኣሕመድ ብዛዕባ‘ቲ ተወሊዑ ዘሎ ጎንጺ ኣብ ፓርላማ እንታይ ኢሉ?
ቀዳማይ ምኒስተር ኣቢዪ ኣሕመድ፤ ሎሚ 30 ሕዳር 2020 ምስ መንግስቲ ክልል ትግራይ ኵናት ካብ ዝጅመር ንፈለማ ግዜ፡ ሓምሻይ ሃገራዊ ጉባኤ ንሕቶታት ተወከልቲ'ቲ ቤት ምኽሪ ምላሽ ሂቡ።
እዚ ሕዚ ኣብ ትግራይ ዘጋጠመ ኲናት ንኸይመጽእን ንምውጋዱን ብዝከኣሎ ዓቕሚ ከም ዝተቓለሰ እንተኾነ ኣብ ሰራዊት ሰሜን እዝ መጥቃዕቲ ምስ ኣጋጠመ ካብዚ ንላዕሊ ትዕግስቲ የለን ብምባል፡ ሰራዊት ፈደራል 'ሕጊ ንከኽብር' ከምዝኣዘዘን ኣብ ሰለስተ ሰሙን እቲ ወፍሪ ከምዝተዛዘመን ተዛሪቡ።
ንሱ ከምኡ ይበል 'ምበር፡ ምስ ሓይልታት ጽጥታ ትግራይ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ይዋግኡ ከምዘለዉ መራሒ ትግራይ ዶከተር ደብረጽዮን ገ/ሚካኤል ንሮይተርስ ገሊጹ ኣሎ።
ገለ ክፋል ካብቲ ሓደጋ ዝወረዶ ሓይልታት ሰሜን እዝ ገሊኡ ብረቱን ዕጥቁን ሒዙ ገሊኡ ከኣ ጥራሕ ኢዱን ዝባኑን ናብ ኤርትራ ምስኣተወ ህዝቢ ኤርትራ ዘደንቕ ምትሕግጋዝ ከምዝገበረሉ፡ ከምዘብልዖን ከምዘስተዮን ብዝግባእ ከምዘዕጠቖን እውን ተዛሪቡ።
ሓይልታት ኤርትራ፡ ኣብቲ ኲናት ከምዝተሳተፉ ብወገን መንግስቲ ትግራይ ዝኽሰስ እንትኸውን፡ እቶም ኣብ ጽቡቕ ምሕዝነት ዝርከቡ መንግስታት ኤርትራ ኾነ ፌዴራል መንግስቲ ነዚ ክሲ ይነጽግዎ።
ኣብ ኩሉ እቲ ወፍሪ ከኣ ኣብ ከተማታት ትግራይ ብሰራዊት ፌደራል ዋላ ሓደ ሰብ ከምዘይሞተን ጉድኣት ከምዘይወረደን ኣረዲኡ።
እዚ ግን፡ ኣብቲ ክልል ዝኾነ ዓይነት መራኸቢ መንገድታት ተዓጽዩ ስለዘሎ፡ ካብ ካልእ ወገን ምርግጋጽ ኣይተኽኣለን።
ካልእከ እንታይ ኢሉ?
ዶ/ር ኣብዪ ኣሕመድ፡ ንኣፈጻጽማ እቲ ስርሒትን ወፍሪ እዝታት ሰራዊት ፈደራል ካበይ ናበይ ከምዝነበረን ብኸመይ ከምዝተፈጸም ብዝርዝር ገሊጹ።
ናይታ ሃገር ኣብዝሓ ኣጽዋር ኣብ ኢድ ሰሜን እዚ ኣብ ትግራይ ከምዝርከብ፡ ዝገለጸ እቲ ቀዳማይ ሚኒሰተር፡ ቅድሚ ሕዚ'ውን ኣጽዋር ካብቲ ክልል ንምንቅሰቅቓስ ዝግበር ጻዕሪ ምትዕንቓፍ ከምዝነበረ ተዛሪቡ።
ኣብ መወዳእታ፡ 24 ጥቅምቲ 2013 ዓ/ም፡ ኣብ ልዕሊ እቲ ሰራዊት መጥቃዕቲ ምስተፈጸመ፡ እቲ ጎንጺ ብጎንደርን ወሎን ኣቢልካ ናብ ማእኸል ሃገር፡ ናይ ምቕጻል ዝንባለ ከምዝነበረ'ውን ተዛሪቡ።
እቲ ኲናት ይቕጽል ከምዘሎ እንተተዘረበ'ኳ፡ ኣብዪ ኣሕመድ ግን፡ ንመቐለን ካልኦት ዓበይቲ ከተማታት ተቖጻጺሩን እቲ ኲናት ተዛዚሙ ከምዘሎን እዩ ተዛሪቡ።
ኣብቲ ናይ ሰለስተ ሰሙን ወተሃደራዊ ወፍሪ 'ዋላ ሓደ ሰብ ከምዘይተጎድኣ' እዩ ተዛሪቡ።
ካብ ኣብ ሱዳን ዝርከቡ ስደተኛታት ዝወጽእ ዘሎ ሓበሬታ ግን፡ ኣብ ልዕሊ ነበርቲ ምዕራብ ትግራይ 'ዓሌታዊ' መጥቃዕቲ ከምዝተፈጸመ ሮይተርስ ጸብጺቡ እዩ።
እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብዚ መብርሂ፡ ቀጻሊ ስራሕ እቶም ገበነኛታት ዝበሎም መራሕቲ ህወሓት ሒዝካ ናብ ቤት ፍርዲ ምቕራብ ምዃኑ ወሲኹ ሓቢሩ።
እንተኾነ፡ ነቲ ወፍሪ ስዒቡ፡ ብፍላይ ድማ መቐለ ተታሒዛ ዝብል ምስተዘረበ፡ ንኣዲስ አበባ ሓዊሱ ኣብ ገለ ካባብታት እታ ሃገር፡ ሰባት ሓጎሶም እናገለጹ እንትኸውን፡ ኣብዪ 'ቅኑዕ መንገዲ ዝተኸተሉ ክኾኑ ኣለዎም' ኢሉ።
እቲ ኲናት ካብ ዝጅመር ንደሓር፡ ዝተፈላለዩ ሃገራት፡ እቲ ጎንጺ ብዘተ ክፍታሕ እናሓተቱ እንትኸውን፡ ገሊኦም እቲ ጸገም ናይ ምፍታሕ ተኽእሎ የለን ካብ ዝብል ዝተበገሰ ከምዝኾነ ነቒፉ።
ንሱ፡ ኤርትራ፣ ጂቡቲ፣ ሶማሊያ፣ ኬንያን ሱዳንን ዝወሰድዎ ቅዋም ኣድኒቑ እዩ።
እንትርፊ ኤርትራ፡ ካልአቶም ነቲ ጎንጺ ሰላማዊ ፍታሕ ክናደ ብዕሊ ዝሓተቱ እዮም ነይሮም።
ውድብ ሕቡራት ሃገራት፣ ሕብረት ኣውሮጳ፣ ካልኦት ሃገራት ዓለምን፡ እቲ ጎንጺ ሰላማዊ ፍታሕ ክረክብን እቲ ውግእ ብቕልጡፍ ጠጠው ክብልን ክሓቱ ጸኒሖም።
ብኣቦመንበር ሕብረት ኣፍሪቃ ዝተወከሉ ሰለስተ መራሕቲ ነበር ኣፍሪቃ፡ ድሕሪ ብዙሕ ግዜ ንቀዳማይ ሚነሲተር ኣብዪ ኣሕመድ ከዛርብዎ እንተኸኣሉ'ኳ፡ ጻዕሪ እቲ ሕብረት ዕወት ከምዘይኮነ ይዝረብ።
ድሕረ ባይታ
ኣቢዪ ኣሕመድ ናብ ስልጣን ቅድሚ ምምጽኡን ድሕሪኡን፡ ን27 ዓመታት ኣብ ምክልኻል ሃገርን ድሕነትን ዝለዓለ ስልጣን ተቖጻጺሩ ብዓብላልነት ዝመርሕ ዝነበረ ዝበሎ ሓይሊ ከቢድ ዕንቅፋት የጋጥሞ ከምዝነበረ ተዛሪቡ።
ኣብዪ ኣሕመድ፡ ቅድሚ ኣቦ መንደበር ኢህወዴግ ምዃኑ፡ ንሱ ንባዕሉ ናይቲ ገዛኢ ውድብ ላዕለዋይ ኣመራርሓን ናይቲ ስርዓት ሚኒስትር ምንባሩ ይዝከር።
እቲ ናይ ለውጢ ሓይሊ እኹል ዕጥቅን ምድላውን ስዘይነበሮ እቲ ዝነበረ ወተሃደራውን ጸጥታውን መዋቕር እውን ናይ ሪፎርም ሓሳባት ብዝግባእ ንኸይትግበር ጸገም ስለዝነበረ ኩነታት ክሳብ ዝመቻቻው ኣብቶም ትካላት ምትዕርራይ ክሳብ ዝግበር ነዊሕ ከምዝተፈጸመ ሓቢሩ።
ከምኡ'ውን፡ ኣብቲ ዝሓለፉ 2 ፈረቓን ዓመታት ኣብታ ሃገር ብርክት ዝበሉ፡ ልዕሊ 100 ጎንጽታት ዝተኸስቱ ኾይኖም፡ ኣብዪ ግን፡ እዚ ሓይሊ ህወሓት ዘላዓሎም ከምዝኾኑ ኣብቲ ውዕልኡ ተዛሪቡ።
እዚ ተደጋጊሙ ክቐርብ ዝጸንሐ ክሲ እንትኾነ'ኳ፡ ኣበየናይ ጎንጺ ህወሓት እንታይ እጃም ከምዝነበሮ መረዳእታ ክቐርብ ኣይስትውዓለን።
ህወሓት፡ ብፍላይ ኣብ ምዕራብ ኦሮምያ ምስ ዝንቀሳቐስ ኦነግ -ሸኔ፡ ስሙ ብተደጋጋሚ ክለዓልን ክኽሰስን ጸኒሑ እዩ።
ህወሓት፡ ነዞም ክስታት ደጋጊሙ ነጺግዎም እዩ።
ኣብዪ፡ ብዘይካ ኣብ ትግራይ ኣብ ካልኦት ከባብታት ብፍላይ ድማ፡ ኣብ ኦሮሚያ 37፣ ኣማራ 23፣ ጋምቤላ 7፣ ከምኡ'ውን ኣብ ኣዲስ ኣበባ፣ ቤኒሻንጉል፣ ደቡብ፣ ሶማሌ፣ ዓፋር፣ ድሬዳዋን ሃሪን ሲዳማን ዝተርአዩ ጎንጽታት ብህወሓት ዝተምሃዙ እዮም- ክብል እዩ ኸሰሲሱ።
ኣመዓብላ እቲ ጎንጺ
ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ክልል ትግራይን: ብፖለቲካውን ሕገመንግስታውን ጉዳያት ንነዊሕ እዋን ክተፋነኑ ጸኒሖም።
ብ 3 ሕዳር ለይቲ፡ ሓይልታት ጸጥታ ትግራይ ንመዓስከራት ናይቲ ኣብቲ ክልል ዓስኪሩ ዝነበረ ክፋል ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣጥቂዖም ክብል ቀዳማይ ሚኒስተር አብዪ ኣሕመድ ድሕሪ ምኽሳሱ፡ ናብ ቅሉዕ ጎነጽ ኣምሪሖም።
እቲ ኣብ ወርሒ ነሓሰ ክካየድ ተመዲቡ ዝነበረ ሃገራዊ ምርጫ ኢትዮጵያ፡ ብሰንኪ ለበዳ ኮሮናቫይረስ ብሓደ ዓመት ድሕሪ ምንውሑ ኣብ መንጎኦም ዝነበረ ርክብ ናብ ዝኸፍአ ደረጃ በጺሑ።
ምንዋሕ ናይቲ ምርጫ ዝተቓወመ ህወሓት፡ ኣብ ትግራይ ክልላዊ ምርጫ ንምክያድ ብዝወሰዶ በይናዊ ውሳነ መሰረት፡ ናይ ባዕሉ ኮሚሽን ምርጫ ብምቛም ኣብ መጀመርታ መስከረም ምርጫ ኣካይዱ።
ብቀዳማይ ሚኒስተር ኣብዪ ኣሕመድ ዝምራሕ መንግስቲ ፈደራል ብወገኑ፡ እቲ ምርጫ "ዘይሕጋዊ" ምዃኑ ብምፍላጥ፡ ነቲ ሓድሽ መንግስቲ ክልል ትግራይ ኣፍልጦ ከምዘይህቦ ኣዊጁ።
መንግስቲ ክልል ትግራይ ብወገኑ፡ ድሕሪ መስከረም፡ ፈደራላዊ መንግስቲ ስልጣኑ ዘብቀዐ'ዩ ብምባል ኣፍልጦ ነፊግዎ።
ቤት ምኽሪ ፈደሬሽን ኢትዮጵያ'ውን፡ ንመንግስቲ ክልል ትግራይ ኣፍሪሱ ካልእ መንግስቲ ከምዘቕውም ብምግላጽ፡ ሓድሽ ኣመሓዳሪ ትግራይ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሸይሙ።
መራሕቲ ክልል ትግራይ ግን፡ ነዚ ውሳነ "ክፍጸም ዘይክእል ሕልሚ ቀትሪ" ክብሉ ነጺጎምዎ።
ነቲ ተወሊዑ ዘሎ ኵናት "ወራር መንግስቲ ፌደራል" እናበሉ ዝገልጽዎ መራሕቲ ትግራይ፡ ንኣስታት ሰለስተ ሰሙን ምስ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያን ምስ ፍሉይ ሓይልን ምልሻታትን ክልል ኣምሓራን ይዋግኡ ኣለዉ።