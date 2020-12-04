መንግስቲ ኢትዮጵያ ኲናት ኣብቂዑ እኳ እንተበለ ‘ውግእ ይቕጽል ኣሎ’
ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ፡ እቲ ኣብ ትግራይ ዝነበረ ኲናት ከምዘብቀዐ ድሕሪ ምግላጹ፡ ቢቢሲ ንፈለማ እዋን፡ ኣብ ውሽጢ ከተማ መቐለ ንዝርከቡ ሰባት ከዛርብ ክኢሉ ኣሎ።
“እቲ ዘሎ ኹነታት መፍርሒ እዩ። ከቢድ እዩ። ትግራይ ከምዚ ዓይነት ጸገም ኣጋጢሙዋ ዝፈልጥ ኣይመስለንን” ክብል ኣብ ሻቕሎት ዘሎ ነባራይ ከተማ መቐለ ንቢቢሲ ተዛሪቡ።
እቶም ስሞም ከይግለጽ ዝሓተቱ ምንጭታት፡ ብረቡዕን ሓሙስን ብርሑቕ ድምጺ ተኹሲ ከምዝሰምዑ ኣረጋጊጾም።
እቲ ሓደ ምንጪ፡ ክሳብ ሐሙስ ቀትሪ ካብ መቐለ ብኽልተ ኣንፈት ድምጺ ተኹሲ ከምዝሰምዐ ይገልጽ።
እቲ ኻልእ ምንጪ ቢቢሲ ድማ፡ ካብ መቐለ ንወገን ምዕራብን ብወገን ደቡብን ውግእ ይካየድ ምህላዉ ተዛሪቡ።
ውሃቢ ቃል ሓይልታት ትግራይ፡ ገብረ ገብረጻድቃን፡ ብረቡዕ ኣብ ክልላዊ ቴሌቪዥን ቀሪቡ ክዛረብ እንከሎ፡ ኣብ ካባብታት መቐለ ውግእ ይካየድ ምህላዉ ገሊጹ።
መንግስቲ ኢትዮጵያ፡ እቲ ኩናት ኣብቂዑ እዩ ምባሉ’ውን “ሓሶት እዩ” ክብል ተዛሪቡ። ወሲኹ ድማ “እቲ ኲናት ብቐሊሉ ዘብቅዕ ኣይኮነን” ኢሉ።
መንግስቲ ኢትዮጵያ ብወገኑ ነቲ ‘ኲናት ይቕጽል ኣሎ’ ዝብል ሓበሬታ ነጺግዎ። ሚኒስተር ዴሞክራሲ ኢትዮጵያ፡ ዛዲግ ኣብርሃ ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ “ኲናት ዝበሃል ነገር የለን” ኢሉ።
“ህወሓት ኣብ’ዚ እዋን ኲናት ከካይደሉ ዝኽእል ወተሃደራዊ ቁመና የብሉን” ድማ ኢሉ።
እዚ ከም'ዚ እንከሎ፡ ኣብ ዝተፈላለየ ክፋላት ክልል ትግራይ ውግእ ይቕጽል ምህላዉ ሕቡራት ሃገራት ገሊጹ'ሎ። እዚ ዝቕጽል ዘሎ ውግእ ድማ፡ ናብ'ታ ክልል ረድኤት ንምቕራብ ንዝግበር ዘሎ ጻዕሪ ከምዘዐንቀፎ ገሊጹ'ሎ።
'ኣብ መቐለ መንግስቲ የለን'
ንቢቢሲ ሓበሬታ ዝሃበ ምንጪ ከምዝብሎ፡ ህዝቢ ከተማ መቐለ ብሕጽረት ኣገደስቲ ኣገልግሎታት ይሳቐ ከምዘሎ ሓቢሩ።
ኣብ’ታ ከተማ “መብራህቲ የለን፣ ማይ የለን፣ ስልኪ የለን፣ ኣገልግሎት ባንኪ የለን” ኢሉ።
ወሲኹ ድማ፡ ኣብ’ታ ከተማ ፖሊስን ኣኽበርቲ ጸጥታን ብዘይምህላዎም፡ ስርቅን ዘመተን ይረኣ ከምዘሎ ገሊጹ።
ወተሃደራት መንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ፡ ኣብ ውሱን ክፋላት ናይ’ታ ከተማ ጥራይ ዓስኪሮም ከምዘለዉ ተዛሪቡ።
ብኻልእ ወገን፡ ጋዜጠኛታት መራኸብቲ ብዙሓን መንግስቲ ፌደራል፡ ኣብ ከተማ መቐለ ተረኺቦም ጸብጻብ ዘሕለፉ ኾይኖም፡ እታ ከተማ ናብ ንቡር ምንቅስቓሳ ትምለስ ኣላ ክብሉ ጸብጺቦም።
እንተኾነ፡ ህዝቢ ኣብ ሻቕሎትን ጸገምን ተሸሚሙ ምህላዉ ምንጭታት ቢቢሲ ይገልጹ።
‘ኣብ’ታ ከተማ ዝሞቱ ሰላማውያን ኣለዉ’
ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብዪ ኣሕመድ ብሰኑይ ኣብ ባይቶ ኢትዮጵያ ቀሪቡ ክዛረብ እንከሎ፡ ንከተማ መቐለ ንምቁጽጻር ኣብ ዝተገበረ ውግእ ኮነ፡ ኣብ ሓፈሻ እቲ ኲናት ዝሞተ ዋላ ሓደ ሰላማዊ ሰብ የለን ኢሉ።
እንተኾነ፡ ምንጭታት ቢቢሲ፡ በቲ ንከተማ መቐለ ንምቁጽጻር ዝተኻየደ ደብዳብ ከቢድ ብረት፡ ዝሞቱን ዝቖሰሉ ሰላማውያን ነበርቲ ምህላዎም ይዛረቡ።
በቲ ደብዳብ፡ ኣብ መቐለ ከባቢ ዓይደር፡ ዕዳጋ በጊዕ ኣብ ዝበሃል ከባቢ፡ መንበሪ ገዛ ሓደ ስድራ ብደብዳብ ከቢድ ብረት ከምዝዓነወን ኣባላት ስድራ ግዳያት ከምዝኾኑን እቶም ምንጭታት ጠቒሶም።
ብዛዕባ’ዚ ዝተሓተተ በዓል መዚ መንግስቲ ፌደራል፡ ዛዲግ ኣብርሃ “ብኣና ወገን፡ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዝበጽሕ ጉድኣት ምሉእ ንምሉእ ኣወጊድና ኢና” ክብል ንዘረባ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብዪ ብምድጋፍ፡ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዝፈነዎ ወተሃደራዊ መጥቃዕቲ፡ ዝተጎድአ ሰላማዊ ሰብ የለን ክብል ንቢቢሲ ተዛሪቡ።
ኣብ’ቲ ዝሓለፈ ሰሙን፡ ዓለምለኻዊ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ኣብ’ቲ ዝዓበየ ናይ መቐለ ሆስፒታል ዓይደር፡ ሕጽረት ቀረባት ሕክምና ብምግጣሙ፡ ብሰንኪ’ቲ ኣብ ጥቓ እታ ከተማ ዝተኻየደ ውግእ ዝቖሰሉ ሰባት ምሕካም ኣጸጋሚ ኮይኑ ምህላዉ ገሊጹ ነይሩ።
እንተኾነ፡ ቁጽሪ ምውታትን ቁሱላትን ኣይገለጸን። እቶም ግዳያት ሰላማውያን ድዮም ወተሃደራት ዝብል’ውን ኣየነጸረን።
‘ኲናት ክቕጽል እዩ’
ሓይልታት ትግራይ፡ ኣብ ዝተፈላለየ ክፋላት ትግራይ ኲናት ይቕጽል ምህላዉ እዮም ዝገልጹ። ክልቲአን ክልላዊ ቴሌቪዥናት፡ ድምጺ ወያነ ትግራይን ቴሌቪዥን ትግራይን፡ ሕጂ’ውን ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ሓይልታት ትግራይ ኮይነን ፈነወታተን የካይዳ ኣለዋ።
ሓደ ካብ ላዕለዎት ሓለፍቲ ህወሓት፡ ኣይተ ጌታቸው ረዳ፡ ብሓሙስ ኣብ ቴሌቪዥን ትግራይ ቀሪቡ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ “መሰል ርእሰ ውሳነና ከየረጋገጽና፡ ህልውናናን ክብርናን ከየረጋገጽና ደው እንብለሉ ምኽንያት ስለዘየለ፡ ኲናት ደው ኣይበለን፡ ኲናት’ውን ደው ኣይብልን’ ኢሉ።
ዛዲግ ኣብርሃ ብወገኑ፡ እቲ ኲናት ኣብቂዑ “ዝተረፈና [ንመራሕቲ ህወሓት] እናተኸታተልካ ምሓዝ እዩ” ክብል ንቢቢሲ ተዛሪቡ።
መንግስቲ ፌደራል ኢትዮጵያ፡ ንመቐለ ድሕሪ ምቁጽጻሩ፡ እቲ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ “ወተደሃራዊ ወፍሪ” ከምዘብቀዐ ዝኣወጀ ኾይኑ፡ ንኣይተ ጌታቸው ረዳ ሓዊሱ ንላዕለዎት መራሕቲ ህወሓት ይሃድን ከምዘሎ እዩ ዝገልጽ።
ሓይልታት ትግራይ ብወገኖም፡ ንክልሎም ካብ “ወረርቲ” ይከላኸሉ ምህላዎም ብምግላጽ፡ ቃልሶም ከምዘሕይሉ ይገልጹ።
ብሰንኪ’ዚ ሓደ ወርሒ ገይሩ ዘሎ ጎንጺ፡ ልዕሊ 45,000 ሰባት መረበቶም ገዲፎም ናብ ሱዳን ክሰግሩ ተገዲዶም ኣለው።
ኣመዓብላ እቲ ጎንጺ
ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ክልል ትግራይን: ብፖለቲካውን ሕገመንግስታውን ጉዳያት ንነዊሕ እዋን ክተፋነኑ ጸኒሖም።
እቲ ኣብ ወርሒ ነሓሰ ክካየድ ተመዲቡ ዝነበረ ሃገራዊ ምርጫ ኢትዮጵያ፡ ብሰንኪ ለበዳ ኮሮናቫይረስ ብሓደ ዓመት ድሕሪ ምንውሑ ኣብ መንጎኦም ዝነበረ ርክብ ናብ ዝኸፍአ ደረጃ በጺሑ።
ምንዋሕ ናይቲ ምርጫ ዝተቓወመ ህወሓት፡ ኣብ ትግራይ ክልላዊ ምርጫ ንምክያድ ብዝወሰዶ በይናዊ ውሳነ መሰረት፡ ናይ ባዕሉ ኮሚሽን ምርጫ ብምቛም ኣብ መጀመርታ መስከረም ምርጫ ኣካይዱ።
ብቀዳማይ ሚኒስተር ኣብዪ ኣሕመድ ዝምራሕ መንግስቲ ፈደራል ብወገኑ፡ እቲ ምርጫ "ዘይሕጋዊ" ምዃኑ ብምፍላጥ፡ ነቲ ሓድሽ መንግስቲ ክልል ትግራይ ኣፍልጦ ከምዘይህቦ ኣዊጁ።
መንግስቲ ክልል ትግራይ ብወገኑ፡ ድሕሪ መስከረም፡ ፈደራላዊ መንግስቲ ስልጣኑ ዘብቀዐ'ዩ ብምባል ኣፍልጦ ነፊግዎ።
ቤት ምኽሪ ፈደሬሽን ኢትዮጵያ'ውን፡ ንመንግስቲ ክልል ትግራይ ኣፍሪሱ ካልእ መንግስቲ ከምዘቕውም ብምግላጽ፡ ሓድሽ ኣመሓዳሪ ትግራይ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሸይሙ።
መራሕቲ ክልል ትግራይ ግን፡ ነዚ ውሳነ "ክፍጸም ዘይክእል ሕልሚ ቀትሪ" ክብሉ ነጺጎምዎ።
3 ሕዳር ለይቲ፡ ሓይልታት ጸጥታ ትግራይ ንመዓስከራት ናይቲ ኣብቲ ክልል ዓስኪሩ ዝነበረ ክፋል ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣጥቂዖም ክብል ቀዳማይ ሚኒስተር አብዪ ኣሕመድ ድሕሪ ምኽሳሱ፡ ናብ ቅሉዕ ጎነጽ ኣምሪሖም።
ነቲ ተወሊዑ ዘሎ ኵናት "ወራር መንግስቲ ፌደራል" እናበሉ ዝገልጽዎ መራሕቲ ትግራይ፡ ንኣስታት ሰለስተ ሰሙን ምስ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያን ምስ ፍሉይ ሓይልን ምልሻታትን ክልል ኣምሓራን ይዋግኡ ኣለዉ።