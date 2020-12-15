ናይጀርያ፡ ካብ ዝመሃረሉ ቤት ትምህርቲ ዝተጨወየ ተምሃራይ ከመይ ክሃድም ኪኢሉ?
ንድሕነቱ ስሙ ዘይገለጽናዮ ወዲ 17 ዓመት ተምሃራይ ካብ ሞንጎ'ቶም ኣብ ናይጀርያ ብዕጡቓት ዝተጨወዩ ልዕሊ 500 ሓደ ነይሩ።
ኣብዚ ሕዚ እዋን ከኣ ካብ ጨወይቱ ክሃድም ኪኢሉ'ሎ።
እቶም ተምሃሮ ኣብ ሰሜን ምዕራብ ናይጀርያ ግዝኣት ካጺና ካብ ዝርከብ ሓደ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ [መምሃርን መንበርን ደቂተባዕትዮ ተማሃሮ] ኣብ ዝሓለፈ ዓርቢ ብዕጡቓት ከምዝተጨወዩ ይዝከር።
"የጋፍዑናን ይወቕዑናን ነይሮም። ምሉእ ምሸት ብጫካ እናተጓዓዝና ኣሕሊፍናዮ። ገሊኡ ዕሾኽ እናተወጋእና ንኸዶ ኔርና። እቲ ለይቲ ከይወግሐ ቅድሚ 30 ደቒቓ ድማ ክንድቅስ ተኣዚዝና" ይብል እቲ ዘሕለፎ ስቓይ ንቢቢሲ ሃውሳ ዘዘንተወ ተምሃራይ።
ኣብቲ ግዜ እዩ እንታይ ሜላ ተጠቂሙ ክሃድም ከምዘለዎ ክሓስብ ጀሚሩ።
እቶም ጨወይቲ ኣብ ዘዕረፍሉ ዕረፍቲ ኣብቲ ኮፍ ዝበለሉ ከባቢ ሓደ ገረብ ይርኢ። "ኮፍ ምስበልና፡ ብሑቐይ ጥንቅልዒት ደቂሰ። ሽዑ ነቲ ክሓበኣሉ ዝኸኣልኩ ኦም ሪእየዮ" ይብል ነቲ ኩነታት ብምዝካር።
ብድሕሪኡ ኣብቲ ኦም ስለዝተሓብአ፤ እቶም ዕጡቓት ነቶም ካልኦት ተምሃሮ ኣልዒሎም ክወስድዎም ከለዉ ንዕኡ ግን ኣየስተብሃሉሉን። "ካብኡ ኩሎም ምስከዱ ኣብቲ ከባቢ ናብ ዝነበረት ቁሸት ክሳብ ዝበጽሕ ንዘሎ ኩነታት እናረኣኹ ክፋሓዅ ጀሚረ። ብፍሉይ ጸጋ ኣምላኽ ከኣ ክሃድም ኪኢለ" ይብል እቲ ተምሃራይ።
ንሱ ከምዝብሎ፡ እቲ ኦም፣ ቅልጡፍ ውሳንኡን ነዊሕ ርሕቐት ብኸብዱ እናለመመ (እናተሰሓበ) ምኻዱን ካብቶም ጨወይቲ ክሃድም ከምዝኸኣለ ይኣምን።
ኣመሓዳሪ ግዝኣት ካጺና ኣሚኑ ብሎ ማሳሪ ከምዝበልዎ፡ ካብ ሞንጎ ዝተጨወዩ ተምሃሮ ናይቶም 333 ክሳብ ሎሚ ደሃዮም ኣይተፈለጠን። ክንደይ ተምሃሮ ኣብ ኢድ እቶም ጨወይቲ ከምዝርከቡ'ውን ዝፍለጥ ነገር የለን።
ብዙሓት ዝሃደሰሙ ክህልዉ ከምዝኽእሉ ግምት እኳ እንተሃለወ ዝተረኸበ ግን የለን።
ምስቶም ጨወይቲ ድርድር (ዘተ) ንምግባር ጻዕሪ ይግበር ከምዘሎ እቲ ኣማሓዳሪ ተዛሪቡ። ወሃቢ ቓል ፕረዚደንት ሞሓማዱ ቡሃሪ ዝኾነ ጋርባ ሻሁ ግን ካብቲ ጭውያ ዝሃደሙ ተምሃሮ፡ 10 ዝኾኑ መሓዙቶም ጥራይ ምስቶም ዕጡቓት ከምዝተረፉ ምዝራቦም ንቢቢሲ ሓቢሩ'ሎ።
"ኣካላት ጽጥታ ምዃኖም ሓቢሮምና" እቶም ዕጡቓት ኣብ ዝሓለፈ ዓርቢ ምሸት ሰዓት 8፡30 [02፡30 ኣ.ኢ] ናብቲ ቤት ትምህርቲ ከምዝመጽኡ ካብቲ ጭውያ ዝሃደመ ተምሃራይ ይዛረብ።
ሽዕኡ ተኹሲ ምስተኸፈተ ብዙሓት ተምሃሮ ሓጹር ቤት ትምህርቶም እናዘለሉ ሃዲሞም። እንተኾነ እቶም ብኢድ ዝተሓዝ መብራህቲ [ላምባዲና] ዝሓዙ ዕጡቓት ነቶም ተምሃሮ እናረኸቡ ናይ ጸጥታ ኣካላት ምዃኖም ብምግላጽ ናብቲ ቤት ትምህርቲ ክምለሱ ገይሮም።
እቶም ተምሃሮ ግን እቶም ዕጡቓት ካብ ኣካላት ጸጥታ ከምዘይኮኑ ጸኒሖም'ዮም ተገንዚቦም። ብድሕሪኡ በቶም ዕጡቓት ተኸቢቦም ብጫካታት ክጓዓዙ ተገዲዶም።
"ናብቲ ጫካ እናተወሰድና እንከለና ሓደ ካብቶም ዕጡቃት ደው ኣቢሉ ክንደይ ተምሃሮ ከምዝኾንና ቆጺሩና" ይብል እቲ ዝሃደመ ተምሃራይ።
ክቖጽሮም እንከሎ ድማ 520 ከምዝነበሩ ይዝክር። ንሱ ክሃድም ከሎ ግን ዝረኣዮ ሰብ ኣይነበረን። መንግስቲ ነቶም ኣብቲ ከባቢ ዝርከቡ ዕጡቓት ናይቲ ዝተፈጸመ መጥቃዕትን ጭውያን ተሓተትቲ ይገበር።
እቶም ዕጡቓት (ሸፋቱ) ገንዘብ ቤዛ ንምርካብ ብዝብል ብተደጋጋሚ ሰባት ከምዝጨውዩ ይግለጽ።