ቅልውላው ኢትዮጵያ-ትግራይ፡ ኣብ ትግራይ ሰባት ዕጥቂ ንከረክቡ ዝተነብረ ገደብ መዓልቲ ተዛዚሙ
ጊዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ፡ ህዝቢ እቲ ክልል ዝዓጠቖ ኣጽዋር ንከረክብ ዘቐመጦ ገደብ ጊዜ ተዛዚሙ ኢሉ።
እቲ ገደብ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን'ዩ ተነቢሩ።
ብሕጋዊ ኮነ ብዘይሕጋዊ መገዲ ዕጥቂ ዝተዓጠቑ ነበርቲ ክሳብ ትማሊ ሰሉስ 6 ታሕሳስ 2013 [ኣ.ኢ] ኣብ ከባቢኦም ንዝርከቡ ኣካላት ጸትታ ከረክቡ መምርሒ ከም ዝተወሃበ ዋና ኣፈጻሚ ስራሕ እቲ ጊዚያዊ ምምሕዳር ሙሉ ነጋ (ዶ/ር) ንቢቢሲ ተዛሪቡ።
ዝሓዝዎ ዕጥቂ ንከረክቡ ዝተቐመጠ ገደብ ጊዜ ምስተዛዘመ ገዛ ንገዛ ተፍትሽ ብምክያድ ነቶም ዘይሕጋዊ ዝብልዎም ኣጽዋር ከም ዝእክቡ'ውን ሓቢሩ።
ኣብቲ ዝካየድ ተፍትሽ ዕጥቂ ዝርከቦም ሰባት ድማ "ብሕጊ ተሓተትቲ ክኾኑ እዮም" ክብል ንኣገልግሎት ዜና ኢትዮጵያ (ኢዜኣ) ገሊጹ ነይሩ።
ክሳብ ሕዚ ኣብ ዝተኻየደ ወፍሪ ምትእኽኻብ ኣጽዋር ብዙሕ ከም ዝተመለሰ ንኢቲቪ ዝገለጸ ሙሉ (ዶ/ር)፡ ብዝሒ ናይቲ ኣጽዋር ግን ምሉእ ምጽራይ ምስተዛዘመ ከምዝፍለጥ ተዛሪቡ።
ካብ ከተማ መቐለ ኣብ ቀረባ ርሕቐት ካብ እትርከብ ኣራጉረ ዝተበሃለት ቁሸት ጥራይ ልዕሊ 400 ካላሽናት ካብ ነበርቲ ክተኣኻኸብ ከም ዝኸኣለ እቲ ዋና ኣፈጻሚ ስራሕ ጊዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጠቒሱ።
ምስዚ ኣጽዋር ናይ ምእካብ ወፍሪ ጎኒ ንጎኒ ኣብ ክልል ትግራይ ዝርከቡ ትካላት ናብ ኣገልግሎት ክምለሱ ከም ዝተገበሩ ድማ ገሊጹ።
እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ምምሕዳር ንኽፈርስ ቤት ምኽሪ ፌደሬሽን ውሳነ ምስ ኣሕለፈ ዝቖመ ሓድሽ ጊዚያዊ ምምሕዳር ስርሑ ካብ ዝጅምር መዓልታት ተቖጺሮም ኣለዉ።
ዋና ኣፈጻሚ ስራሕ'ቲ ግዚያዊ ምምሕዳር ሙሉ ነጋ (ዶ/ር) ከምዝበሎ፡ ብሰንኪ ኣብቲ ክልል ዝተወለዐ ጎንጺ ኣገልግሎት ምሃብ ኣቋሪጾም ዝነበሩ ኣብያተ ዕዮን ትካላት ንግድን ናብ ስራሕ ክምለሱ ተገይሮም'ዮም።
በዚ መሰረት ስራሕ ደው ኣቢሎም ዝነበሩ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ካብ 5 ታሕሳስ 2013 ጀሚሩ ናብ ስርሖም ክምለሱ ጻውዒት ቀሪቡ'ሎ።
ንልዕሊ ሓደ ወርሒ ዝኣክል ኣብቲ ክልል ተቛሪጹ ዝጸንሐ ኣገልግሎት ስልክን መብራህትን ድማ መቐለ ኣብ ትርከበን ዝተፈላለያ ከባብታት ትግራይ ከምዝተመለሰ ይፍለጥ።
ባንክታት ኣገልግሎት ይህቡ ብዘይምህላዎም ግን ኣብ ጸገም ከም ዝርከቡ ነበርቲ ንቢቢሲ ሓቢሮም።
ዋና ኣፈጻሚ ሙሉ ነጋ፡ እቶም ባንክታት ናብ ኣገልግሎት ንምምላስ ጻዕሪ ይግበር ከምዘሎ ንቴሌቪዥን ኢትዮጵያ ተዛሪቡ'ዩ።