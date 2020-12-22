ኤርትራዊ ቢንያም ግርማይ ዝበለጸ ተቓዳዳማይ ብሽክለታ ኣፍሪቃ 2020 ኮይኑ
ኤርትራዊ ተቐዳዳሚ ብሽክለታ ቢንያም ግርማይ ብሉጽ ኣፍሪቃዊ ተቐዳዳማይ 2020 ኮይኑ ብኣዳለውቲ ኮሚተ ትሮፒካለ ኣሚሳ ቦንጎ ተመሪጹ።
ወዲ 20 ዓመት ኣባል ፈረንሳዊት ክለብ ኒፖ ደልኮ ዋን ፕሮቪንስ ቢንያም ግርማይ እዚ ሽልማት ኣብ 2012 ካብ ዝጅመር እቲ ዝነኣሰ ነዚ ሽልማት ዝበቐዐ ኮይኑ ካብ ኤርትራውያን ተወዳደርቲ ነዚ ሽልማት ዝበቐዐ መበል ሓሙሻይ ኮይኑ ኣሎ።
እቲ ሽልማት ብወደብቲ ዙር ጋቦን ዓመታዊ ዝወሃብ ኮይኑ፡ 4 ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ምስ ሕጹያት 10 ተረቚሖም ነይሮም።
ቢንያም ነቶም ካልኣይን ሳልሳይን ኮይኖም ዝተመረጹ ኤርትራዊ ናትናኤል ተስፋጽዮንን ሩዋንዳዊ ሞይስ ሙጊሻን በሊጹ እዩ ተዓዊቱ እዚ ሽልማት ኮይኑ።
ሎሚ ዓመት ነዚ ሽልማት ተሓጽዮም ዝነበሩ ዓሰርተ ኣፍሪቃውያን ተወዳደርቲ
ያቆብ ደበሳይ ምስ ጋንታ ግራውፓማ ኤፍዲጀ ዝወዳደር ኤርትራዊ
ናትናኤል ተስፋጽዮን ምስ ጋንታ ኤንቲቲ ዝወዳደር ኤርትራዊ
ሄኖክ ሙሉብርሃን ምስ ኤንቲረቲ ዝወዳደር ኤርትራዊ
ቢንያም ግርማይ ምስ ኒፖ ዴልኮ ዝወዳደር ኤርትራዊ
ሙሉ ሃይለምካኤል ምስ ኒፖ ዴልኮ ዝወዳደር ኢትዮጵያዊ
ኢምፐይ ዳርእል ምስ ሚቸልቶን ዝወዳደር ደቡብ ኣፍሪቃዊ
ካምዞንግ ክሎቪስ ምስ ኤስኤንኤች ዝወዳደር ካሜረናዊ
ሞይስ ሞጉሻ ምስ ጋንታ ኤስኤሲኤ ዝወዳደር ርዋንዳዊ
ዮሱፍ ሮጉጊ ምስ ግንታ ትረንጉኑ ዝወዳደር ኣልጀርያዊ
ዳውኖት ፓውል ካብ ቡርኪናፋሶ
ቅድሚ ሕጂ ነዚ ሽልማት ዝተዓትሉ
2012 ናትናኤል ብርሃነ
2013 ልዊስ መንትጀስ
2014 መኽሰብ ደበሳይ
2015 ዳንኤል ተኽለሃይማኖት
2016 ተስፎም ዑቕባማርያም
2017 ልዊስ መንተጀስ
2018 ጆሴፍ ኣረሩያ
2019 ዳርይን ኢምፐይ
ዓበይቲ ዓወታት ቢንያም ግርማይ
2018
ኣብ ጁንየር ኣፍሪካን ሮድ ቻምፕዩንሽፕ ኣብ ናይ ጽረግያ ቀዳማይ፡ ኣብ ናይ ውልቂ ናይ ግዜ ውድድር ቀዳማይ ከምኡ'ውን ኣብ ናይ ጋንታ ናይ ግዜ ውድድር ቀዳማይ
ኣብ ግራንድ ፐሪክስ ሩበሊላንድ ካልኣይ
ኣብ ኣውበል ቲማስተር ስታቮለት ሳልሳይ
ኣብ ትረፌኖ ኮሚኑ ዲ ቮርቶቫ ሳልሳይ
ኣብ ትሮፌኦ ኢሚሊኖ ፓጋናሲ ራብዓይ
2019
ኣብ ውድድር ዙር ትሮፒካለ ኣሚሳ ቦንጎ (ዙር ጋቦን) ሳልሳት መድረኽ ቀዳማይ
ኣብ ቱር ርዋንዳ ሓሙሻይ መድረኸዕ ቀዳማይ
2020
ኣብ ውድድር ዙር ትሮፒካለ ኣሚሳ ቦንጎ (ዙር ጋቦን) ዕዉት ናይ ነጥቢ ማልያ
ኣብ ውድድር ዙር ጋቦን ትሮፒካለ ኣሚሳ ቦንጎ ኣብ ሳልሳይን ሻዱሻይን መድረኽ ቀዳማይ
ኣብ ትሮፌኦ ላይጉጌላ ካልኣይ
ቱር ዱ ዳውቡስ ካልኣይ
ጂሮ ዴላ ቶስካን ራብዓይኤርትራዊ ቢንያም ግርማይ ዝለለጸ ተቓዳዳማይ ብሽክለታ 2020 ኮይኑ
ኣስመራ፡ ጻዕቒ መኪና ዘይብላ ኣፍሪቃዊት ርእሰ ከተማ
እታ ካብ ፍርቂ ሚልዮን ዘይበዝሕ ነባሪ ዘለዋ ከተማ ኣስመራ፡ ውሑድ ዶሞዝ፣ ልዑል ቀረጽ መእተዊ ንብረትን ሕጽረት ነዳዲን ተደማሚሩ ነታ ኸተማ ኣዝየን ውሑዳት መኻይን ከም ዝህልወኣ ይገብራ።