ሩስያ፡ 300 ተወሰኽቲ ወተሃደራት ናብ ሪፓብሊክ ማእከላይ ኣፍሪቃ ልኢኻ
ሩስያ፡ ኣብ ሪፓብሊክ ማእከላይ ኣፍሪቃ ተፈጢሩ ዘሎ ጸጥታዊ ቅልውላው ንምውሓስ ተወሰኽቲ 300 ወተሃደራት ከምዝለኣኸት ኣፍሊጣ።
ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ሩስያ፡ መንግስቲ ሪፓብሊክ ማእከላይ ኣፍሪቃ፡ ኣብ ዝመጽእ ሰንበት ፕረዚደንታዊ ምርጫ ከካይድ ኣብ ዝሸባሸበሉ እዋን፡ ብተቓወምቲ ሓልታት ኣብ ስግኣት ስለዝኣተወ ሓገዝና ሓቲቱ ክብል ተዛሪቡ።
ፕረዚደንት ነበር ፍራኮስ ቦዚዘ፡ ዕልዋ መንግስቲ ክገብር ፈቲኑ ተባሂሉ ይኽሰስ ኣሎ። ንሱ፡ ግን ነቲ ክሲ ነጺግዎ'ሎ።
እቶም ተቓወምቲ ሓልታት ንርእሰከተማ እታ ሃገር ንምቁጽጻር ይግስግሱ ከምዝነበሩን፡ ኣብዚ እዋን ግን ዓቐብቲ ሰላም ሰራዊት ሕቡራት ሃገራት ጠጠው ኣቢሎሞ ከምዘለው ተገሊጹ።
መንግስቲ ሩስያ፡ ኣብ ግጭት ማእላይ ኣፍሪቃ ኢድ ከምዘይብሉን፡ እቶም ዝለኣኾም ወተሃደራዊ ኣማኸርቲ ከምዝኾኑን'ዩ ዝገልጽ።
መንግስቲ ሪፓብሊክ ማእከላይ ኣፍሪቃ ግን፡ ሩስያ፡ ኣማኢት ወተሃደራትን ኣጽዋራትን ልኢኻ ከምዘላ ንማዕከናት ዜና ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣነጺሩ።
ኣብ ሪፓብሊክ ማእከላይ ኣፍሪቃ፡ ሩስያውያን ተኾናተርቲ ኣብ ጽጥታታን ጸጋታት መንግስትን ኣብ ምሕላው ተዋፊሮም ከምዘለው ይግለጽ።
መንግስቲ ሩዋንዳ'ውን ተወሳኽቲ ዓቐብቲ ሰላም ሰራዊት ናብታ ሃገር ከምዝለኣኸ ኣፍሊጡ'ሎ።
ኣብ ሪፓብሊክ ማእከላይ ኣፍሪቃ፡ ብውሑዱ 750 ሰራዊት ሩዋንዳ ኣብ ትሕቲ ጽላል ዓቓብ ሰላም ሰራዊት ሕቡራት ሃገራት ኮይኑ ይሰርሑ ከምዝነበሩ ይግለጽ።
ፕረዚደንት ሪፓብሊክ ማእከላይ ኣፍሪቃ፡ ፎስቲን ተውዶረ፡ ሰራዊት ዓቃብ ሰላም ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ተዋፊሮም ከምዘለው ብምግላጽ፡ እቲ ኣብ ሰንበት ክካየድ ተወጢኑ ዘሎ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ብዘይፍሒ ከምዝካየድ ኣፍሊጡ።
ቦዚዝ ዝርከብዎም ተቓወምቲ ሰልፍታት ግን፡ እቲ ምርጫ ናብ ካልእ እዋን ክሰጋገር ጠሊቦም ኣለው።
ሪፓብሊክ ማእከላይ ኣፍሪቃ፡ ከም ኣልማዝን ዩራንየምን ዝኣመሰሉ ክቡራት ማዕድናት ዝበልጸገት ሃገር እንተኾነት’ኳ፡ ካብተን ኣዝየን ድኻታትን ዘይተረጋገኣን ሃገራት ዓለም ሓንቲ እያ።
ወድብ ሕቡራት መንግስታት ከምዝብሎ፡ ፍርቂ ናይቲ ሕብረተሰብ ሰብኣዊ ረድኤት ዝጽበ እዩ። ሓሙሽተ ሲሶ ህዝቢ እታ ሃገር ድማ ካብ መንበሪኡ ተመዛቢሉ ይርከብ።
ወዲ 74 ዓመት ቦዚዝ፡ ንሽደሽተ ዓመታት ኣብ ቤኒን፣ ካሜሮንን ኣብ ዲሞክራስያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎን ክነብር ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ 2019 እዩ ናብ ሃገሩ ተመሊሱ።
ኣብቲ 27 ታሕሳስ ዝካየድ ምርጫ፡ ክወዳደር ምዃኑ ድማ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ ኣፍሊጡ።
ቦዚዝ፡ ሰፊሕ ማሕበረሰባውን ወተሃደራውን ድጋፍ ከምዘለዎ እዩ ዝእመን። እንተኾነ፡ ብውድብ ሕቡራት ሃገራት እገዳ ዝተነብሮ ኮይኑ፡ ብገበን -ኣንጻር ሰብኣዊነትን ምጽናት ዓሌትን ዝድለ እዩ። ቅዋመዊ ቤት ፍርዲ እታ ሃገር ድማ ኣብ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ከይሳተፍ ኣጊድዎ።
ሪፓብሊክ ማእከላይ ኣፍሪቃ፡ ንፕረዚደንት እታ ሃገር ነበር ብፈተነ ዕልዋ መንግስቲ ከሲሳ
ገለ ነቲ ፕረዚደንት ነበር ተኣመንቲ ዝኾኑ ዕጡቓት ሓይልታት፡ ኣብ ቦዝምበሌ ዝተብሃለት ከተማ ዝተርእዩ ኮይኖም ናብታ ርእሰ ከተማ ባንጒ የምርሑ ከምዝነበሩ ይዝረብ።