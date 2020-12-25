ፕረዚደንት ጆርጅ ዊያ ንሓደ ተቓዋሚኡ ብደርፊ መሊሱሉ
ፕረዚደንት ላይቤሪያ ጆርጅ ዊያ፡ ሓደ መንነነቱ ዘይተፈልጠ ተቓዋሚኡ ስለዘበሳጨዎ ሓዲሽ ደርፊ ዘርጊሑ።
እታ ብኢንግሊዝኛ “ኣንታ ሓሳዊ” ዘርእስታ ሓዳሽ ደርፊ፡ 'ኣንታ መደናገሪ! ሓሳዊ ዓይኒ ኣንቁሪ!' ዝብል ትሕዝቶ ከምዘለዋ ተፈሊጡ።
እታ ብቅዲ ሬገ ዝወጽአት ሓዳሽ ደርፊ ነቲ ብስሙ ዘይተጠቕሰ ተቓዋሚ ጆርጅ ዊሃ እያ ተጥቅዕ።
ፕረዚደንት ዊሃ፡ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን፡ “እቶም ኣብ ገዛእ ሃገረይ ዝሃድኑኒ፡ ዘፈራርሑኒ እንታይ ክገብር እንተበልከዎም እንድዕልካ ዝብሉኒ ኣቤት ሕሶት፡ ኣቤት ነገር፡ ኣቤት ኣበር ኣይሰርሑ ኣየስርሑ፡ ኩሉ ግዜ ጸር-ጸር” እተስምዕ ደርፊ ንህዝቢ ላይበርያ ዘርጊሑ።
እዛ ደርፊ እዚኣ መበል ራብዐይቲ ደርፉ እያ።
ቅድሚኡ እውን ንምክልኻል ዝርገሐ ለበዳ ኮቪድ እንትጉስጉስ ደርፊ እትርከበን ሰለስተ ዝተፈለላያ ደርፍታት ናብ ህዝቢ ዘርጊሑ ነይሩ።
እቲ ጆርጂ ዊያ ብደርፊ ዝነቕፎ ዘሎ ተቓዋሚ ኣብረሃም ዳሪዮስ ዲሎን ዝተባህለ መራሒ ተቓውሞ እዩ ክብላ ጋዜጣታት እታ ሃገር ይጽሕፋ ኣለዋ።
እቲ ዝንቀፍ ዘሎ ሰብ ኣባል ቤት ምኽሪ ከተማ ሞንሮቭያ ምዃኑ እዩ ዝንገር።
ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ እዋን ኣብ ሓንቲ መደበር ሬድዮ ቐሪቡ ብዙሕን ውሑድን ይዛረብ ከምዝነበረን፡ ዘረብኡ ከኣ ንፕረዚደንት ጆርጅ ዊያ ከምዘቖጠዖ እዩ ዝዝረብ።
ቤት ጽሕፈት ፕረዚደንት ዊያ ግን ከምኡ ኣይኮነን ክብል መሊሹ ሂቡ።
ጆርጅ ዊያ ኣብ ጋንታታት ኤሲሚላንን ቼልሲን ኣጥቃዓይ እዩ ነይሩ። ፍቕሪ ሙዚቃን ደርፍን ስለዝነበሮ ከኣ ቅድም'ውን እንተኾነ ሓሓሊፉ ይደርፍ ነይሩ እዩ።
ኣብ ዓመተ 2000 ምስ ተጻወትቲ ኩዕሶ እግሪ ኤውሮጳ ብዛዕባ ፍቕርን ሓድነት ኣፍሪቃን ኣዚሙ ነይሩ። ኣብ 2014 ሲድኒ ምስ ዝተባህለት ጋናዊት አርቲስት ሕማም ኢቦላ ንምግታእ ሙዚቃ ሰሪሑ ነይሩ።
ኣብዚ ቐረባ እዋን ከኣ ንለበዳ ኮቪድ ንምግታእ ዝጉስጕስ ሙዚቃ ብምብርካቱ ብብዙሓት ኣርቲሰትን ህዝብን ተቐባልነትን ሞገስን ረኺቡ።
እዛ ተቓዋሚኡ ኣባሳጭዩዎ ዝደረፋ እትበሃል ዘላ ራብዐይቲ ደርፊ ግን ኣዘራራቢት ኮይና ኣላ።
ድሕረ ባይታ ጆርጅ ዊያ
ጆርጅ ዊያ ብ01 ጥቅምቲ 1966 ኣብ ሞንሮብያ ላይበርያ ተወሊዱ።
ምስ ጋንታ ላይበርያን ኤሲሚላንን ቼልሲን ስምን ዝናን ዘትረፈ ፍሉጥ ኣጥቃዓይ ተጻዋቲ ኩዕሶ እዩ።
ኣብ 1995 ኣብ ጸወታ ኩዕሶ ብዘርኣዮ ብቕዓት ከም ኣፍሪቃዊ ኤውሮጳዊን ዓለማዊ ተጻዋታይ ኩዕሶ ተሮቚሑ።
ሽሙን ዝንኡን ነቲ ኣብ ሃገሩ ዝካየድ ዝነበረ ኵናት ሓድሕድ ንምዕራፍ ብዝከኣል ሰሪሑሉ። በቲ ዘካይዶ ዝነበረ ጎስጓስ ከኣ ፖለቲካዊ ተገዳስነት ኣሕዲሩ።
ኣብ ጥሪ 2014 ኣባል ባይቶ ኮይኑ ካብ ጥሪ 2018 ከኣ ፕረዚደንት ሃገረ ላይበርያ ኮይኑ የገልግል ኣሎ።
ጆርጅ ኣብ እስታድዩም ርእሰ ከተማ ሞንሮቪያ ቃለ ማሕላ ክፍጽም እንከሎ፡ "ንነዊሕ ዓመታት ኣብ ሜዳ ኩዕሶ ተረኺበ እየ። እዚ ናይ ሎም መዓልቲ ግን ኣዝዩ ዝተፈለየ እዩ" ብማለት ካብ ፕረዚደንት ላይቤርያ ኤለን ጆንሰን ሰርሊፍ ስልጣን ተረኪቡ ነታ ሃገር ብቕንዕናን ተኣማንነትን ከገልግላ ቃል ኣትዩ።
ኣብ እዋን ቃለ ማሕልኡ፡ “ንጸገማት ላይበርያ ብዝቐልጠፈ ክፈትሖ እየ ኢለ ክመባጻዕ ኣይክእልን እየ። ንህዝቢ ላይቤርያ ናብ'ቲ ዝሓልሞ ዘሎ ዓወት ንኽምርሽ ግን ስሉጥ ስጉምቲ ክወስድ እየ” ብምባል ኣንጻር ብልሽውናን ማዕርነትን ከምዝቃለስ ሓቢሩ።