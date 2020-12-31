ሰራሕተኛ መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ 'ምስጢራዊ መረዳእታ ንህወሓት ኣቐቢልካን ኣብ መረጻ ተሳቲፍካን’ ዝብል ክሲ ቀሪብዎ
ኣብ ልዕሊ መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ መጥቃዕቲ ንኽፍጸም፡ 'ምስጢራዊ መረዳእታ ንህወሓት የቐብል ነይሩ' ብዝብል ክሲ ብረቡዕ ቤት ፍርዲ ዝቐረበ ይርጋ ገብረመድህን፡ “ኣብ ዘይሕጋዊ መረጻ ትግራይ ጎስጓስ ኣካይዱን ኣብ'ቲ መረጻ ድምጹ ሂቡን" ዝብል ክሲ'ውን ከምዝቐረበሉ ጠበቕኡ ንቢቢሲ ገሊጹ።
ነቲ ጥርጡር፡ ጥብቅና ካብ ዝቐሙ ክልተ ጠበቓታት እቲ ሓደ፡ ኣይተ ታደለ ገብረመድህን፡ “ፖሊስ ብዛዕባ እቲ ጠርጢረዮ ዝበሎ ክሲታት ዝርዝር መረዳእታ ኣየቕረበን” ኢሎም ከምዝተኻትዑ ንቢቢሲ ገሊጹ።
ይርጋ ገብረመድህን ኣብ መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ በዓል ሞያ ኣይሲቲ ኮይኑ ከምዝሰርሕ ኣብቲ ክሲ ተገሊጹ'ሎ።
ቅድሚ ሰለስተ ሰሙን ኣቢሉ ካብ’ቲ ንሰራሕተኛታት መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ዝተሰርሐ ሓበራዊ መንበሪ፡ ካብ ገዝኡ ብኣባላት ፌደራል ፖሊስ ከምዝተወስደ ጠበቕኡ ይዛረብ።
እቲ ጥርጡር፡ ኣብ ቀይዲ ካብ ዝውዕል ጀሚሩ ትማሊ ንኻልኣይ ጊዜ ቤት ፍርዲ ዝቐረበ ኮይኑ፤ ዝተፈላለዩ ዝተጠርጠረሎም ጉዳያት ድማ ነቲ ቤት ፍርዲ ቀሪቡሉ ነይሩ።
'ዝተጠርጠረሎም ገበናት' ብዝብል ብፖሊስ ካብ ዝቐረቡ እቲ ሓደ 'ኣብ ትግራይ ሕጋዊ ዘይኮነ ክልላዊ ምርጫ ንኽካየድ ጎስጓስ ኣካይዱን ከም መራጺ ድምጹ ብምሃብ ተሳቲፉን' ዝብል ከምዝርከቦ እቲ ጠበቓ ይዛረብ።
ካልኣይ ድማ 'ኣብቲ መገዲ ኣየር በዓል ሞያ ኣይሲቲ ኮይኑ እናሰርሐ ኣብ ልዕሊ'ቲ መገዲ ኣየር መጥቃእቲ ንኽፍጸም ምስ መሪሕነት ህወሓት ርክብ ይገብር ነይሩ' ዝብል ከምዝርከቦ ጠበቓ ናይ’ቲ ተኸሳሲ ይገልጽ።
ብተወሳኺ፡ ‘ይርጋ ናይ ውልቁ ፌስቡክ ተጠቒሙ ምስ መረጻ ብዝተሓሓዝ ጎስጓስ ኣካይዱ፤ ነቲ መረጻ ዝምልከቱ ሓበሬታታት ይዝርግሕ ነይሩ' ብዝብል ፖሊስ ክሲ ከምዘቕረበሉ ጠበቕኡ ሓቢሩ።
ብወገን ጠበቓታት እንታይ መከላኸሊ ሓሳባት ቀሪቦም?
ቢቢሲ ዘዘራረቦ ጠበቓ ተጠርጣሪ ይርጋ ዝኾነ ታደለ ፤ "ፖሊስ ነቶም ዝጠርጠርኩሉ ጉዳያት ክብል ዘቕረቦም ጭብጥታት ዝርዝር መብርሂ ኣየቕረበን" - እዩ ዝብል።
ስለዚ እቶም ጠበቓታት “እቲ ብድፉኑ ቀሪቡ ዘሎ ነገር፡ ብዝርዝር ክቐርብ ኣለዎ፤ ካብ’ቲ ብዛዕባ መገዲ ኣየር ኣሕሊፉ ዝሃቦ ሓበሬታ እንታይ እዩ? ኣብ ምርጫ ትግራይ ዝነበሮ ተሳትፎኸ እንታይ ነይሩ? ብንጹር ይቕረበልና” ዝብል መቃወሚ ነቲ ቤት ፍርዲ ኣቕሪቦም።
እንተኾነ፡ ፖሊስ ኣብ ዝሃቦ መልሲ "ነዚ ዘጠናኽሩ ገለ ናይ ቴክኒክ ምጽራያት አካይድና'ለና፤ ዝረኸብናዮ ኣፋፍኖት'ውን ኣሎ። ስለዚ መሊእና ብዝርዝር ንክነቕርብ ንድሕሪ 14 መዓልቲ ተወሳኺ ቖጸሮ ይወሃበና" ክብል'ዩ ሕቶ ኣቕሪቡ።
እቶም ጠበቓታት ድማ 'ነቲ ጉዳይ ኣጻሪናለና ይበሃል እንተሃልዩ ዝተወደአ ጉዳይ ስለዝኾነ ክሲ ክምስረት እንተኾይኑ ክምስረት ኣለዎ'ምበር ተወሳኺ ጊዜ ቆጸሮ ክፍቀድ የብሉን። ናይ ዋሕስ መሰል ውን ክፍቀደሉ አለዎ" ክብሉ ከምዝተኻትዑ እቲ ጠበቓ ንቢቢሲ ኣረዲኡ።
በዚ መሰረት እቲ ቤት ፍርዲ ናይ 10 መዓልቲ ተወሳኺ ጊዜ ቖጸራ ሂቡ'ሎ። ብኣቆጻጽራ ኢትዮጵያ 30 ታሕሳስ 2013 ከኣ ይርጋ ገብረመድህን ንሳልሳይ ጊዚ ቤት ፍርዲ ክቐርብ እዩ።
ጠበቕኡ ኣይተ ታደለ ከምዝብሎ፡ ይርጋ ገብረመድህን ኣብ’ዚ ሕዚ እዋን ኣብ ቤት ጽሕፈት ፌደራል ምርመራ ገበን ተኣሲሩ ዝርከብ ኮይኑ፤ ምስ ኣተሓሕዛ ብዝምልከት ዝበጽሖ በደል ከምዘየለ ይዛረብ።
"ብስነልቦንኡን ኣካላዊ ድሕነቱን ኣብ ጽቡቕ ኩነታት" ከምዘሎ ዝገልጽ እቲ ጠበቓ፡ "ብሞያኹም ጥራይ ዝከኣለኩም ግበሩ'ምበር ዋላ ሓደ ዘጨንቐኒ ነገር የለን" ከምዝበሎም'ውን ወሲኹ ሓቢሩ።
ኣብ ቀረባ መዓልታት ዝሓረሰት በዓልቲ ቤት ይርጋ ገብረመድህን ምስ ክልተ ደቃ ከምኡ'ውን ካልኦት ስድርኡ ኣብ ትግራይ ስለዝርከቡ፡ ስድርኡ ነቲ ጉዳይ ብቐረባ ክከታተሉዎን ዘድልዮ ነገራት ከቕርቡሉን ከምዘይከኣሉ ጠበቕኡ ኣይተ ታደለ ንቢቢሲ ሓቢሩ።