“ሓሚሙ ከሎ 'ኲናት ተወሊዑ' ምስ ሰምዐ ጉህዩ ነይሩ” ወዲ ዶክተር ኣድሃና ሃይለ
ብ1943 ኣቆጻጽራ ኢትዮጵያ ኣብ ደቡብ ትግራይ ከባቢ መኾኒ ዝተወለዱ ዶክተር ኣድሃና ሃይለ፤ ኣብ ኢትዮጵያ ብቐዳምነት ካብ ሞንጎ ዝሰርዑ ሙሁራት ታሪኽ ሓደ ከምዝኾኑ ይግለጽ።
ዶክተር ኣድሃና ብ25 ታሕሳስ ወጋሕታ ዓርቢ ብሰንኪ’ቲ ንኣዋርሕ ኣብ ከቢድ ጸገም ጥዕና ዘእተዎም ሕማም መንሽሮ ላሊሽ [ካንሰር ጣፊያ] ከምዝዓረፉ ወዶም ብሩክ ንቢቢሲ ተዛሪቡ።
“ካንሰር ኩሊት ተረኺብዎ ንዝሓለፉ 10 ሰሙናት ኣብ ሕክምና እዩ ኣሕሊፍዎ። ኣብ ሆስፒታል ጥቁር ኣንበሳ ማእኸል ሕክምና ካንሰር ክትትል ይገብር ነይሩ። ‘ኬሞትራፒ’ እውን ጀሚሩ ነይሩ ግን ከኣ ስለዝኸበዶ ከቋርጾ ወሲኑ” ይብል ብሩክ።
[ኬሞቴራፒ - ኣብ ውሽጢ ሰብነት ደቂሰብ ዝርከቡ ዋህዮታት ብዝለዓለ መጠን ክውስኹ ከለዉ ነዚ ንምቁጽጻር ዝግበር ሕክምና'ዩ]
“ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሆስፒታል የረር ደቂሱ ሕክምና እናተገበረሉ ከሎ ዓርቢ ወጋሕታ ሰዓት 11 ብናይ ኢትዮጵያ ኣቆጻጽራ ዓሪፉ። ስርዓተ ቀብሩ ኣብዚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እዩ ተፈጺሙ። ብሰንኪ እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ እዋናዊ ኩነታት ብዝተሓሓዝ ከኣ ቤተሰብን ኣዝማድን ካብ ትግራይ ኣብ ዘይተረኸቡሉ ስርዓተ ቀብሩ ተፈጺሙ” ክብል ነቲ ኩነታት የረድእ።
ብዛዕባ ዶክተር ኣድሃና ብሓጺሩ
ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መስከረም መበል ሰብዓ ዓመቶም ኣኽቢሮም።
ዶክተር ኣድሃና ካብ መምህርነት ታሪኽ ክሳብ ኣባልነት ባይቶ ተወከልቲ ህዝብን ኣገልጊሎም።
ኣብ 1980ታት ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ ናይ ታሪኽ መምህር ኮይኖም ኣገልጊሎም።
ካብኡ ድማ ኣብ 1990ታት ናብ ትግራይ ብምኻድ ሓላፊ ቢሮ ትምህርቲ ኮይኖም ሰሪሖም።
ብድሕሪኡ ኣብ ሚንስትሪ ትምህርቲ ብዲኤታነት ተሸይሞም።
ካብኡ ቀጺሉ ከኣ ኣብ ባይቶ ተወከልቲ ህዝቢ ክልተ ጊዜ ስለዝተመረጹ ንከባቢ 10 ዓመታት ኣባል ኮይኖም ጸኒሖም።
ኣብ ዝሓለፈ ዓመት፡ ኣብ ጉዳይ ልኣላዊነት ሃገርን ፖሊሲን ኣመልኪቶም ቅርታትን ሕቶታትን ንቀዳማዪ ሚኒስተር ኣብዪ ምቕራቦም፡ እንተኾነ እቲ ሕተኦም ኣብ ፓርላማ ከይቀረብ ከምዝተገብረ ንቢቢሲ ተዛሪቦም ነይሮም።
ዶክተር ኣድሃነ፡ ኣብ ዝተረኽብዎ መድረኽ ዝመሰሎም ብርግኣት ሓሳብ ብምቕራብ እዮም ዝፍለጡ።
“ንትግራይ ፍሉይ ባህጊ ነይርዎ”
ወላዲኡ፡ ዶክትሬቶም ኣብ ዝሰርሑሉ እዋን፡ ንመመረቒ ዘዳለውዎ መጽናዕታዊ ጽሑፍ፡ ነቲ ኣብ ትግራይ ኣጋጢሙ ዝነበረ ደርቂ ዝዳህሰሰ ምንባሩ ዝዝክር ብሩክ ዝለዓለ ውጽኢት ብምምጻእ ከምዝተመረቑ ይዛረብ።
ዶክተር ኣድሃና ብዝረኸብዎ ኣጋጣምታት ኩሉ ንህዝቢ እቲ ክልል ዝረብሕ ልምዓታዊ ስራሕቲ ክስራሕ ይጽዕሩን የተሓብሩን ነይሮም።
“ትግራይ ተቐይራ ምርኣይ ሕልሙ ነይሩ። ገባር ካብ ጸገማቱ ተናጊፉ ክሓልፈሉን ክልወጥን ምርኣይ ባህጉ እዩ” ዝብል ብሩክ ነዚ ዝሕግዙ ጽሑፋት ብምድላው ኮነ ውጥናት ኣብ ምሕንጻጽ ግቡኦም ይፍጽሙ ምንባሮም የረድእ።
ኲናት ኣብ ትግራይ
ዶክተር ኣድሃና ንሃገሮም ልዑል ፍቕሪ ከምዝነበሮም ዝዛረብ ወዶም ብሩክ “ክሳብ እቲ ዝሓለፈሉ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ ሰላም ንኽህሉ ትምኒት ነይርዎ” ክብል ይገልጽ።
“ኣቦይ ናይ መትከል ሰብ እዩ ነይሩ። ኣነ’ውን ንዓዲ ምግልጋል ዝብል ካብኡ ዝወረስክዎ ውርሻ ኣሎ። ንሃገር ብዘይ ቅድመ ኩነት ምግልጋል ዝብል ጽኑዕ እምነት ነይርዎ። ኢትዮጵያ ኮነት ትግራይ ንቕድሚት ንኽግስግሳን ንኽለምዓን ዘድልይ ኩሉ ክንገበር ኣለና ዝብል ኣነ’ውን ከም ውላድ ዝተቐበልክዎ እዩ” ብምባል ድማ የረድእ።
ዶክተር ሓሚሞም ሕክምና ይከታተሉ ኣብ ዝነበሩሉ ናብ ኣኼባታት ባይቶ ተወክልቲ ህዝቢ ዝኸዱሉ ዓቕሚ ይስእኑ ስለዝነበሩ መረዳእታ ሕክምና ብምቕራብ ኣይሳተፉን ነይሮም።
እንተኾነ፡ ኣብ ሕክምና ኣብ ዝነበሩሉ እዋን መንግስቲ ፌደራል ‘ሕጊ ናይ ምኽባር ወፍሪ’ ዝብል ስያመ ዝሃቦ ወተሃደራዊ ወፍሪ ኣብ ትግራይ ከካይድ ምጅማሩ ኣብ ርእሲ ሕማሞም ተወሳኺ ጓሂ ከምዝሓደሮም ብሩክ ይዛረብ።
“ኣቦይ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘንጸላሉ ዝነበረ ሓደጋታት ብፍላይ እቲ ምስ ትግራይ ዝነበረ ኩነታት ብሰላማዊ መገዲ ክፍታሕ ድልየት ነይርዎ። ብኲናት ዝፍታሕ ጸገም ክህሉ ከምዘይእኽል ይኣምን ነይሩ። ሓሚሙ ከሎ ኲናት ተወሊዑ ምስ ሰምዐ ጉህዩ” ይብል።
ክልቲኦም ወገናት [መንግስታት ፌደራልን ክልልን] ዝርርብ እምበር ኲናት ከም ኣማራጺ ከይወስድዎ ብዝረኸብዎ ኣጋጣሚ ይሕብሩ ምንባሮም’ውን ይገልጽ።
“ዋና ምስ ብጾቱ ኣብ ዝገብሮ ዝርርብ ነቲ ሰላማዊ ኣማራጺ ይምዕድ ነይሩ። እቲ ኩነታት ምስተፈጠረ ግን ብጣዕሚ ሓዚኑ” ይብል ብሩክ።
ክልተ ነገራት፤
ብሩክ ምስ ወላዲኡ ዶክተር ኣድሃና ብዝተሓሓዝ ክልተ ነገራት ከልዕል ይፈቱ። እቲ ሓደ ንሃገሮም ብዘገልገልዎ መጠን ኣብ መወዳእታ ክብሪ ዘይምርካቦምን ኣብ ኣፍ ሞት ኮይኖም ዝሃብዎ ቃልን።
ዶክተር እቲ ኣብ ሞንጎ ትግራይን መንግስቲ ፌደራልን ዝተፈጠረ ምስሕሓብ እናኸረረ ኣብ ዝኸደሉ ጊዜ ካብቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝነብሩሉ ዝነበሩ ናይ መንግስቲ መንበሪ ገዛ ክወጽኡ ተገይሮም።
“ካብቲ ገዛ ክወጽእ ምስተገበረ ዘማረረሉ ኩነታት ኣይነበረን። ምስ ቤተሰብ ተጸጊዑ ኣብ ዝነበረሉ ጊዜ እዩ ሓሊፉ። ከምዚ ዝበለ በደል በጺሕዎ’ውን ዓዲ ከም ዓዲ ክትቕጽል ከምዘለዋ ጽኑዕ መርገጺ ዝነበሮ ኣቦ እዩ” ክብል ወዶም ብሩክ ነቲ ኩነታት ይገልጾ።
ጡረታ ከምዘይተገበረሎም ዝዛረብ ብሩክ ካብ ገዝኡ ምምዝባል ምስ ኣጋጠሞም ከምዝሓዘኑ ገሊጹ’ሎ።
እቲ ካልእ ዓብዪ ነገር፡ እቶም ንመዋእሎም ሃለዋት ፈጣሪ ከምዘይኣምኑ ክገልጹ ዝጸንሑ ኣቡኡ፡ ኣብ ናይ መወዳእታ ክልተ ሰሙናት ነዚ እምነቶም ክቕይሩ ምኽኣሎም’ዩ።
ንምሉእ ስድራን ፈተውትን ዶክተር ኣድሃና ሃይለ ከምዘሕጎሰ’ዩ ብሩክ ዝገልጽ።
“ኣቦይ ንኽመውት ክልተ ሰሙን ምስተረፎ ‘ወደይ ብዝረኸብካዮ ኣጋጣሚ ነዚ ሓቂ ናብ ኩሉ ኣብጸሓለይ። ንዓመታት ዝጸናሕኹሉ ፈጣሪ ዝበሃል የለን ዝብል እምነት ጌጋ ምንባሩ ፈሊጠ ኣለኹ’ ኢሉኒ” ይብል ብሩክ።
ብተወሳኺ ድማ “በቲ ኤቲስት [ሃልዎተ ፈጣሪ ዘይምእማን] መገዲ ዝመሃርኩኹምን ብዛዕብኡ ሓሳባት ዘቕረብኩልኩምን ይቕሬታ ግበሩለይ” ከምዝበሉ ንቢቢሲ ተዛሪቡ።
ዶክተር ኣድሃና ምስ ስድርኦም ዝነበሮም ቅርርብ ኣብነታዊ ምንባሩ ዝገልጽ ሳልሳይ ወዶም ብሩክ "ምሳይ ብስም ተጸዋዊዕና ኣይነፈልጥን። 'ዓርከይ' ብዝብል ኢና ንጸዋዋዕ ነይርና። ካብ ውላድ ሓሊፉ ከም ኣዕሩኽቲ ኢና ንረአአ ዝነበርና" ይብል።
ምስ ምሉእ ስድራቤት ዘለዎም ቅርርብ'ውን ኸምኡ ከምዝኾነ ብምሕባር፡ "ጽዕንቶ ኣየሕድረልካን፤ ብጣዕሚ ዲሞክራት እዩ። ነዓና ዘውረሰና ሃብቲ የለን ግን ፍልጠትን ዓርሰ እምነትን ኣውሪሱና። ንንባብ ዘለና ፍቕሪ ክምዕብል'ውን ይደፋፍአና ነይሩ" ክብል ይገልጽ።