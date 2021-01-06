ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ቤኒሻንጉል ዝተፈናቐሉ ዜጋታት 100 ሽሕ በጺሑ
ኣብ ቀረባ መዓልታት ኣብ ክልል ቤኒሻንጉል ወረዳ ቡለን ቀበሌ በኩጂ ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ካብ መንበሪኦም ንዝተፈናቐሉ ሓዊሱ ዛጊድ ልዕሊ 100 ሽሕ ነበርቲ ከምዝተፈናቐሉ ኮሚሽነር ኮሚሽን ኣመራርሓ ስራሕ እዋን ሓደጋ ኣይተ ታረቀኝ ታፈሰ ንቢቢሲ ኣረጋጊጹ።
ካብ ሓምለ 2012 [ኣቆጻጽራ ኢትዮጵያ] ጀሚሩ ማንኩሽ፣ ድባጤ፣ ቡለን፣ ወንበራን ማንዱራን ዝተበሃላ ሓሙሽተ ወረዳታት ዞባ መተከል ናይ ነበርቲ ምፍንቓል ከምዘጋጠመ እቲ ኮሚሽነር ኣረዲኡ።
ንሱ ከምዝበሎ፡ እቶም ዝተመዛበሉ ኣብ ዳንጉር፣ በኩጂ፣ ኣዲስ ኣለም፣ ጉባ፣ ወንበራ፣ ማንዱራ፣ ድባጤን ቡለንን ዝርከቡ ኮይኖም፤ እቶም ኣስታት 51 ሽሕ ዝኮኑ ድማ ኣብ ቡለን ተዓቑቦም ኣለው።
ኣብቲ ዞባ ወረዳ ቡለን ቀበሌ በኩጂ ኣብ ወጋሕታ 13 ታሕሳስ 2013 [ኣቆጻጽራ ኢትዮጵያ] ጥራይ ዕጡቓት ብዝፈጸምዎ መጥቃዕቲ 207 ሰባት ከምዝተቐተሉ ሓደ ናይቲ ከባቢ ኣማሓዳሪ ንቢቢሲ ሓቢሩ ነይሩ።
እቶም ኣብቲ እዋን ዝተቐተሉ 133 ደቂተባዕትዮ ክኾኑ ከለዉ፤ 33 ደቂኣንስትዮን ወዲ 6 ወርሒ ህጻን ዝርከቦም 17 ቆልዑትን’ውን ከምዝተቐተሉ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። ዝተረፉ 20 ከኣ ኣረጋውያን ከምዝኾኑ ገሊጹ።
ኣብ ክልል ቤኒሻንጉል ካብ 2010 ጀሚሩ ብዝውልዑ ዝነበሩ ጎንጽታት ምፍንቓል የጋጥም ከምዝነበረ ዘዘኻኸረ ኮሚሽንነር ታረቀኝ፡ ክሳብ 2012 ኣ.ኢ ኣብ ዝነበረ እዋን ግን ናብ ዝነብሩሉ ከባቢ ምምላስ ከምዝጀመሩ ተዛሪቡ።
ኣብዚ እዋን ከኣ ካብ ወርሒ ሓምለ ጀሚሩ ብዝተፈጠሩ ተኸታተልቲ ጎንጽታት ምኽንያት ዝተፈናቐሉ ሰባት “መዓልታዊ ተጸበይቲ ረድኤት ኮይኖም ይርከቡ” ኢሉ።
ኣብቲ ክልል ናብ ዝርከባ ወረዳታት ካብ ዝኸዱ ተፈናቐልቲ ብተወሳኺ ናብ ጎረባብቲ ክልላት ዝኣተዉ ምህላዎም’ውን ኣረዲኡ።
ካብ ሞንጎ’ቶም ተፈናቐልቲ ህጻናትን ኣረጋውያንን ከምዝርከብዎም ዝሓበረ ኮሚሽነር ታረቀኝ፡ ንህጻናትን ዘጥብዋ ኣዴታትን መኣዛ ዘለዎ መግብታት ከምኡ’ውን ንኹሎም ተፈናቐልቲ ንነብሲ ወከፍ 15 ኪሎ እኽሊ ወርሓዊ ረድኤት ይወሃቦም ከምዘሎ ገሊጹ።
ቁጽሪ ተፈናቐልቲ ልዕሊ ዓቕሚ ክልል ቤኒሻንጉል ብምዃኑ ድማ ፌደራል መንግስቲ ክፈልጦ ከምዝተገበረ ንቢቢሲ ተዛሪቡ።
ኣብ ዝተፈላለዩ መዕቖቢ ዝርከቡ ተፈናቐልቲ ብሚሊሻታት ጥራይ ይሕለዉ ብምህላዎም፡ ስግኣት ከምዝስምዖም እቲ ኮሚሽነር ሓቢሩ። እንተኾነ፡ ናብቲ ከባቢ ዝተዋፈረ ሓይሊ ዕማም ብቐረባ ኮይኑ ሓለዋ ይገብረሎም ከምዘሎ ኣመልኪቱ።
ካብ ትካላት ግብረ ሰናይ ከምኡ’ውን ካብ ምምሕዳር ከተማ ኣዲስ ኣበባ ዝተልኣኹ ናይ መግብን ኣልባሳትን ሓገዛት ነቶም ተፈናቐልቲ ክበጽሕ ይግበር ኣሎ።