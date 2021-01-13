ኣቶ ስዩም መስፍን ዝርከቦም መራሕቲ ህወሓት ከምዝተቐትሉ ሰራዊት ኢትዮጵያ ገሊጹ
ኣቶ ስዩም መስፍንን ኣቶ ኣባይ ጸሃየን ዝርከቡዎም መራሕቲ ህወሓት ከምዝተቐትሉ ሰራዊት ኢትዮጵያ ገሊጹ።
ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ነበር ኣቶ ስዩም መስፍን ዝርከቦም ላዕለዎት መራሕቲ ህወሓት ከምዝተቐትሉ ንሓላፊ ወፍሪ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ጀነራል ተስፋዬ አያሌው ብምጥቃስ ኣገልግሎት ዜና ኢትዮጵያ ሓቢሩ።
ኣብቲ ናይ ሎሚ ውግእ ክልተ ላዕለዎት መራሕቲ ህወሓት ዝነበሩ ኣቶ ኣባይ ጸሃየን ኣቶ ኣስመላሽ ወልደስላሰን ከምዝተቐትሉ'ውን እቲ ጀነራል ጠቒሱ።
ይኹን እምበር እቲ ዜና ብወገን ህወሓት ይኹን ዝኾነ ናጻ ኣካል ኣይተረጋገጸን።
ኣቐዲሞም 5 ካብ ላዕለዎት መራሕቲ ዝነበሩ፡ 'ኣቦይ' ስብሓት ነጋ ምስ ሓፍቱ ወ/ሮ ቅዱሳን ነጋ፡ ኣቶ ኣባይ ወልዱ፡ ምክትል ፕረዚደንት ክልል ትግራይ ዝነበረ ዶ/ር ኣብርሃም ተከስተን ኣምባሳደር ኣባዲ ዞሞን ዝርከብዎም ሓያሎ መራሕቲን ሰብመዚን ክልል ትግራይ ኣብ ቀይዲ ምእታዎም ይፍለጥ።
ካብቶም ሎሚ "ተደምሲሶም" ዝተባህሉ ወልቀሰባት ሓደ ኮሎኔል ኪሮስ ሓጎስ ዝተባህለ ካብ ሰራዊት ምክልኻል "ዝኸድዐ" ዝተባህለ ወታሃደራዊ መኮንን ይርከቦም።
ቁጽሮም ዘይተገልጸ "ሓለውቶም" እውን ኣብቲ ክሳብ ከባቢ ፈለግ ተከዘ ዝተወስደ መጥቃዕቲ "ተደምሲሶም" ክብል እቲ ሓበሬታ ጠቒሱ።
ብዘይካ'ዚ፡ 3 "ካብ ምክልኻል ዝኸድዑ" ዝተባህሉ ናይ ኮሎኔል ማዓርግ ዘለዎም መኮንናት ዝርከብዎም 5 ሰብመዚ ክልል ትግራይ ኣብ ቀይዲ ኣትዮም ኣለዉ እቲ መንግስታዊ ኣገልግሎት ዜና ሓቢሩ'ሎ።
እቲ ብ4 ሕዳር 2020 ኣብ መንጎ ሓይልታት ፈደራልን ክልል ትግራይን ዝተወልዐ ኵናት ክሳብ ሕጂ ይቕጽል ምህላዉ ይግለጽ።
ዛጊት ብኣሽሓት ዝቑጸሩ ሰባት ኣብቲ ግጭት ሞይቶም ክኾኑ ከምዝኽእሉ ይንገር።
እቲ ሎሚ ዝወጸ ሓበሬታ ብዛዕባ ኣብ ልዕሊ ወታሃደራት መንግስቲ ዝወረደ ክሳራ ኣይጠቐሰን።