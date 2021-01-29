ቅልውላው ትግራይ፡ ኣብ ቀይዲ ዝኣተዉ መራሕቲ ትግራይ ኣብ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም
ላዕለዎት መራሕቲ ህወሓት ነበር ዝርከብዎም ልዕሊ 15 ውልቀሰባት ሎሚ ኣብ ቤት ፍርዲ ከምዝቐረቡ ተፈሊጡ።
እቶም ሎሚ ኣብ ቤት ፍርዲ ኣዲስ ኣበባ ዝቐረቡ መራሕቲን ኣባላትን ህወሓት፡ ፕረዚደንት ክልል ትግራይ ዝነበረን፡ ኣፈኛ ቤት ምኽሪ ፌደረሽን ኢትዮጵያ ዝነበረትን ይርከብዎም።
ንሳቶም፡ ክሕደት ሃገር፡ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት እታ ሃገር መጥቃዕቲ ምፍጻምን፡ ዕጥቃዊ ተቓውሞ ምክያድን ብዝብሉ ክስታት ይምርመሩ ከምዘለዉ መንግስቲ ይገልጽ።
ይኹን እምበር፡ ክሳብ ሕጂ ብወግዒ ክሲ ኣይተመስረተሎምን ዘሎ።
ኣቦይ ስብሓት ነጋን ኣቶ ኣባይ ወልዱን ዝርከብዎም ገለ ካብኣቶም ንካልኣይ ግዜ ናብ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም ዘለዉ’ዮም።
እቲ ሓደ ካብ ቀንዲ መስረቲን፡ ኣብ ህወሓት ዓቢ ጽልዋ ከምዝነበሮ ዝንገረሉ ኣቦይ ስብሓት ነጋ፡ ኣብ መጀመርታ ናይዚ ውርሒ ምስ ሓፍቱን ብዓልቲ ቤቱን ብሓይልታት ጸጥታ ኢትዮጵያ ኣብ ቀይዲ ምእታዎም ይዝከር።
ቅድሚ ክልተ ሰሙን ኣቢሉ’ውን፡ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኮይኑ ንነዊሕ ዓመታት ዘገልገለ ኣቶ ስዩም መስፍንን ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ሚኒስተር ጽፍሕታት ዘገልገለ ኣቶ ኣባይ ጸሃየን፡ ክልቲኦም ካብ ቀንዲ መስረቲ ህወሓት ዝነበሩ፡ ብሰራዊት መንግስቲ ምቕታሎም ይፍለጥ።
ምስኦም’ውን ዓይነስውርን፡ ሓደ ካብ ኣባላት ፈጻሚት ስራሕ ህወሓት ዝነበረ ኣቶ ኣስመላሽ ውልደስላሰ ተቐቲሉ።
ካብቶም ኣብ ቀይዲ ኣትዮም ዘለዉ፡ ብርክት ዝበሉ ብጥሮታ ተሰናቢቶም ዝነበሩ ተጋሩ ወታሃደራዊ መኮንናትን ሰብመዚ’ቲ ክልል ዝነበሩን ይርከብዎም።
ርእሰ-ምምሕዳር እቲ ክልል ዝነበረ ዶ/ር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ዝርከቦም ካልኦት ሓያሎ መራሕቲ ህወሓት ግን፡ ዛጊት ሃለዋቶም ኣይተፈልጠን።
መንግስቲ ፌደራል ቅድሚ ክልተ ውርሒ፡ ነቲ ዝኣወጆ ወታሃደራዊ መጥቃዕቲ ብዓወት ተፈጺሙ’ኳ እንተበለ፡ ትሑት ደረጃ ዘለዎ ረጽሚ ይቕጽል ከምዘሎ ይግለጽ።
እቲ ኲናት፡ ኣብቲ ክልል ሰፊሕ ምፍንቓል ኣስዒቡ ምህላዉን፡ ህዝቢ ናይ ጥምየት ቅልውላዉ ኣጋጢምዎ ከምዘሎን ትካላት ረዲኤት ይሕብራ።
ዛጊት፡ ልዕሊ 60 ሽሕ ሰባት ካብቲ ክልል ሃዲሞም ናብ ሱዳን ክዕቆቡ እንከለዉ፡ ልዕሊ 2.2 ሚልዮን ኣብቲ ክልል ካብ ኣባይቶም ተፈናቒሎም ኣለዉ። ልዕሊ 4.5 ድማ ህጹጽ ናይ መግብን ሕክምናን ረዲኤት ከምዘድልዮም ክግለጽ ጸኒሑ’ሎ።
መንግስቲ ኢትዮጵያ፡ ትካላት ረዲኤት ብዘይገደብ ናብቲ ክልል ክኣትዉ’ኳ እንተዘየፍቀደ፡ ባዕሉ ናይ መግብን ሕክምናን ቀረባት ይሰድድ ከምዘሎ ሰብመዚ ይዛረቡ።
ኣብቲ ግጭት ብሄር መሰረት ዝገበረ ቅትለታት፡ ጭውያ፡ ጾታዊ ዓመጽን ዝርከብዎም ገበናት ኵናት ተፈጺሞም ክኾኑ ከምዝኽእሉ ሕቡራት ሃገራት ዝርከቦም ዝተፈላለዩ ወገናት ሻቕሎቶም ይገልጹ ኣለዉ።
ጠንቂ ናይቲ ግጭት እንታይ እዩ?
እቲ ኣብ ሞንጎ ክልል ትግራይን መንግስቲ ፈደራልን ዝነብረ ፖለቲካዊን ቅዋማውን ምትፍናን ኣብ ክረምቲ 2020 ናብ ዝለዓለ ጥርዙ በጺሑ።
እቲ ኣብ ውርሒ ነሓሰ ናይቲ ዝሓለፈ ዓመት ክካየድ ትጽቢት ተገይሩሉ ዝነበረ ሃገራዊ ምርጫ ብሰንኪ ለበዳ ኮሮናቫይረስ ንኣስታት ሓደ ዓመት ምስተናወሐ፡ ባይቶ ፈደረሽን ኢትዮጵያ ንዕድመ ስልጣን ናይቲ ብቀዳማይ ሚኒስተር ዝምራሕ ፌደራላዊ መንግስትን ክልላዊ መንግስታትን ክሳብ’ቲ ምርጫ ዝካየድ ክናዋሕ ወሲኑ።
ህወሓት ዝመርሖ ዝነበረ ክልላዊ መንግስቲ ግን፡ እቲ ውሳነ ዘይሕገመንግስታዊ’ዩ ብምባል፡ በይናዊ ስጉምቲ ብምውሳድ ክልላዊ ምርጫ ኣካይዱ። ፌደራላዊ መንግስቲ ድማ ኣብ ትግራይ ዝተኻየደ ምርጫ “ዘይሕጋዊ’ዩ” ብምባል ኣፍልጦ ከምዘይህቦ ገሊጹ።
በዚ ዝተላዕለ እቲ መንግስቲ ክልል ትግራይን ብቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ዝምራሕ መንግስቲ ፈደራልን ንሓድሕዶም ኣፍልጦ ተነፋፊጎም ርክቦም ተቛሪጹ።
ብ4 ሕዳር 2020 ከኣ ቀዳማይ ሚኒሰተር ኣብይ ኣሕመድ፡ ሓይልታት ክልል ትግራይ ኣብ ልዕሊ ኣብቲ ክልል ዓስኪሩ ዝነበረ ሰራዊት ፈደራል መጥቃዕቲ ፈጺሞም ብምባል፡ ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ትግራይ “ናይ ምኽባር ሕጊ ስርሒት” ዝበሎ ወታሃደራዊ መጥቃዕቲ ክካየድ ኣዚዙ ።
ህወሓት ንዝሓለፈ ኣስታት ሰላሳ ዓመታት፡ ኣብቲ ብሕብረት ሰልፍታት ዝቖመ ኢህወደግ ብዓብላልነት ክመርሕ ድሕሪ ምጽናሕ፡ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ 2018 ናብ ስልጣን ምስ ምጽአ እቲ ዝነበሮ ዓብላልነት ስኢኑ ናብ ክልል ትግራይ እዩ ኣንሳሒቡ ነይሩ።