'ኣብ ሓደ እዋን ኣብ ህይወተይ መጕየዪ ጫማ'ውን ኣይነበረንን' - ዛንታ ፈይሳ ሊሌሳ

እቲ መጽሓፍ "A Time to be Born - The Feyisa Lilesa Story" (ንኽውለድ ጊዜኡ'ዩ - ዛንታ ፈይሳ ሊሌሳ) ዘርእስቱ ኰይኑ፡ እዚ ዓመት'ዚ ብ 'ረድ-ሲ-ፕረስ' ተሓቲሙ ንመሸጣ ቀሪቡ ኣሎ።