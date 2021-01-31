ኣቦ መንበር ህወሓት ዶ/ር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ድሕሪ ክልተ ወርሒ ዝሃቦ መግለጺ
ኣቦ መንበር ህወሓት ዶ/ር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ድሕሪ ክልተ ወርሒ ብድምጺ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ፡ ማሕበረሰብ ዓለም ነቲ ብሰራዊት ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ትግራይ ዝፍጸም ዘሎ ዝበሎ ገበናት ክምርምሮ ጸዊዑ።
እቲ ኣቐዲሙ ዝተቐድሐ መግለጺ፡ ኣብቲ ናይቲ ውድብ ምዃኑ ዝንገረሉ ድምጺ ወያነ ዝተባህለ ናይ ፈይስቡክ ገጽ’ዩ ተቓሊሑ።
ዶ/ር ደብረጽዮን ኣብ መገለጺኡ፡ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ቅትለት፡ ጾታዊ ዓመጽን ጥምየትን ዝርከብዎም ገበናት ይፍጸሙ ከምዘለዉን፡ እዚ ድማ “ቅሉዕ ዘርኢ ናይ ምጥፋእ ገበን” ምዃኑን፡ብናጻን ዘይሻራውን ኣካል ክጻረን፡ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብዪ ኣሕመድን ፕረዚደንት ኤርትራ ኣቶ ኢሳይያስ ኣፍወርቂን ኣብ ዓለምለኻዊ ገበናዊ ቤት ፍርዲ ክቐርቡ ጸዊዑ።
ኣፈኛ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብዪ ኣሕመድ ቢልለኔ ስዩም ንቢቢሲ ኣብ ዝሃበቶ ቃል፡ እቲ ብዶ/ር ድብረጽዮን ዝቐረበ ክስታት፡ መሰረት ከምዘይብሉን፡ ነቲ ብህውሓት ዝፍጸም ዝነበረ ከበድቲ ገበናት ንምሽፋን ዝተዋህበን’ዩ ክትብል ንጺጋቶ’ላ።
ዶ/ር ደብረጽዮን ኣብ መልእኽቱ፡ ሓይልታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ንካልኣይ ገጽ መጥቃዕቲ ይዳለዉ ከምዘለዉን፡ ህዝቢ ትግራይ ቃልሱ ከሐይልን ጸዊዑ።
ኣብ ፈለማ ናይቲ ኵናት ኤርትራ ኣብ ውሽጣዊ ግጭት ኢትዮጵያ ሰራዊታ ከምዘየእተወት ገሊጻ ምንባራ ይፍለጥ። ኣብዚ ቀረባ እዋን’ውን መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ ወጻኢ ሰራዊት ኣብ ትግራይ ከምዘየለ ብምግላጽ ነቲ ክስታት ነጺግዎ ነይሩ።
ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ድማ፡ መንግስቲ ኣመሪካ ሰራዊት ኤርትራ “ብህጹጽ ካብ ትግራይ ክወጽእ” ምጽውዑ ይዝከር።
ሕብረት ኣውሮጳን ሕቡራት ሃገራትን ዝርከብዎም ወገናት ኣብቲ ክልል ዓሌት መሰረት ዝገበረ ቅትለት፡ ጾታዊ ዓመጻት፡ ጭውያን ዝርከብዎም ምግሃስ መሰላት ይፍጸሙ ከምዘለዉ ዝገልጹ እሙናት ጸብጻባት ይበጽሕዎም ከምዝነበሩ ክገልጹ ጸኒሖም ኣለዉ።
ወጥሪ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ፌዴራል መንግስትን፡ 4 ሕዳር 2020 ናብ ቅሉዕ ጎንጺ ምምርሑ ስዒቡ፡ እቲ ክልላዊ መራሒ ዝነበረ ውድብ ህወሓት ካብ መንበረ ስልጣኑ ምሰተኣለየ፡ ኣቦ መንበር እቲ ውድብ ዶክተር ደብረጽዮን ገ/ሚካኤል፡ ድሕሪ ክልተ ወርሒ ንፈለማ እዋን እዩ ትማሊ መግለጺ ሂቡ።
ሰራዊት ኢትዮጵያ፡ ንከተማ መቐለ ምስተቖጻጸረ፡ ፌዴራል መንግስቲ እቲ ኲናት ከምዘብቀዐ ንመራሕቲ ህወሓት ኣብ ምህዳን ከምዝርከብን ምግላጹ ይዝከር።
ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ዝነበረ ኣቶ ስዩም መስፍን ዝርከቦም ገለ ነባራት መራሕቲ ከም ዝቐተለን፡ ኣቦይ ስብሃት ዝርከብዎም ካልኦት ድማ ኣብ ቀይዲ ከምዘእተወን ይፍለጥ።
እቲ ንልዕሊ ክልተ ዓመት ዝጸንሐ ፍሕፍሕ ናብ ቅሉዕ ኲናት ዘምረሐ፡ ቀዳማይ ሚኒሰርር ኣብዪ ኣሕመድ፡ ሓይልታት ጸጥታ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ኣብቲ ክልል ይነብር ዝነበረ ሰሜን እዚ መጥቃዕቲ ፈጺሙ ኢሉ ምስ ከሰሰ፡ ኣብ ልዕሊ መራሒ ውድብ እቲ ክልል ዝኾነ ህወሓት፡ ወተሃደራዊ ስጉምቲ ክውሰድ ምስ ኣወጀ እዩ ነይሩ።
መንግስቲ ክልል ትግራይ ብወገኑ፡ ቅድሚ ሒደት መዓልታ እቲ ዶክተር ኣብዪ ኲናት ምእዋጁ፡ ኣብ ልዕሊ ትግራይ መጥቓዕቲ ንምፍጻም ናይ መወዳእታ ምድላዋት ይግበር ከምዝነበረ ምግላጹ ዝዝከር እዩ።
በብፍላይ ድማ፡ መንግስቲ ፌዴራል ዘይሕጋዊ ዘበሎ ኣብ ክልል ትግራይ መረጻ ምስተኻየደ፡ እቲ ዝጸንሐ ወጥሪ እናበልሐ ምምጽኡ ይዝከር።
ዶ/ር ደብረጽዮን ካልእ እንታይ ኢሉ?
ዶክተር ደብረጽዮን ኣብቲ ናይ ሕዚ ናይ 14 ደቒቓ ዝወሰደ መግለጺኡ፡ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ይፍጽሞ ኣሎ ዝበሎ ግፍዒ፡ እቲ ህዝቢ ባዕሉ ንባዕሉ ንምሕዳር ስለዝተቓለሰን ብስርዓት ኣብዪ ኣሕመድ ኣይርገጽን ኢሉ መረጻ ስለዘካየደን ምዃኑ ይገልጽ።
"መንነታዊ ቓልሲ ኣካይድካ ዝዓተርካዮም መሰል ዓረስ ውሳነን ዓርሰ ምምሕዳርን መንጢሎም መንነትካን መሰልካን ግሂሶም ከም ህዝቢ ከጥፍኡኻ ወራረት የካይዱ ኣለዉ" ኢሉ።
ፌዴራል መንግስቲ ኢትዮጵያ፡ ነቲ ኣብ መጀመርታ ወርሒ መስከረም ኣብቲ ክልል ዝተኻየደ መረጻ 'ዘይሕጋዊ' ዝበሎ ኾይኑ፡ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ክካየድ መደብ ተታሒዝሉ ዝነበረ ሃገዊ መረጻ ኢትዮጵያ፡ ብሰንኪ ሕማም ኮሮናቫይረስ፡ ብብርኪ ሃገር ምንውሑ ዝዝከር እዩ።
እቲ ኣብ ልዕሊ ህወሓት ዝወሰዶ ወተሃደራዊ ስጉምቲ ድማ፡ ሕጊ ንምኽባር ከምዝኾነ ብተደጋገሚ ክገልጽ ጸኒሑ እዩ።
መንግስቲ ኢትዮጵያ፡ ካብቶም ብገበን ዝደልዮም መራሕቲ ህወሓት ንገሊኦም ኣይተ ስዩም መስፍን ዝርከቦም ከምዝቐተሎም፡ ዝገለጸ ኾይኑ፡ ደብረጽዮን ግን "ዕድለኛታት ሰማእታትና" ኢልዎም።
"ንህዝቢ ነዊሕ ቃልሲ እናማርሑ በምሕላፎም ዕድለኛታት እዮም። ኣብ መስመሮም ንህዝቦም ተኣመንቲ ኾይኖም ብምስወኦም ዝለዓለ ክብሪ ይስመዐና" ኢሉ።
ኣብ ጽባሕ እዚ 'መስዋእቲ'፡ ሓደሽቲ መናእሰይ ብሕራነን ብወነን ናብ ምግዳል እናወሓዙ ይርከቡ ዝበለ ደብረጽዮን፡ ቃልሶም ኣበርቲዖም ይቕጽሉ ከምዘለዉ ተዛሪቡ።
"እዞም ንህዝቢ ትግራይ ንብረቱ ኣዕኒናን ወሪስናን ንድሕሪት ክንመልሶ ኢና ኢሎም ሕርድግ ዝብሉ ዘለዉ ክረአዮም ዘይኽእል ካብ ህዝቢ ትግራይ ክወስደዎ ዘይኽእሉ መሰረታዊ ሃፍቲ ከምዘሎ ዘይምፍላጦም እዩ" ዝበለ ዶክተር ደብረጽዮን፡ ኣብ ርአሲ ትግራዋይ ኣሎ ዝበሎ ናይ አታሓሳስባን ናይ ለውጥን ዓቕሚ ንኢዱ።
ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ፡ ዝተፈላለዩ ግፍዕታትን መጥቃዕትታትን ይበጽሕ ከምዘሎ ዝገለጸ ዶክተር ደብረጽዮን፡ እቶም ተፈጺሞም ዝበሎም ዓሌት ናይ ምጽናት ገበናትን ዕንወትን ብዘይሻራዊ ኣካል ክጻረዩ ሓቲቱ።
ቀለብ እንስሳ ከይተረፈ ዝጸዓን ተጻዒኑ ከምዝውሰድ፤ ዝተረፈ ድማ ብሓዊ ይቃጸል ከምዘሎ'ውን ከሲሱ።
ማሕበረሰብ ዓለም፡ ብፍላይ ንፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቅንን ቀዳማይ ሚኒሰተር ኣብዪ ኣሕመድን ብሕጊ ገበናት ኲናት ኽሓትት ድማ ጸዊዑ።
ሰብኣዊ ቅልውላው
እቲ ኵናት ስዒቡ፡ ዛጊት ልዕሊ 2.2 ሚልዮን ሰባት ኣብ ውሽጢ እቲ ክልል ከፈናቕል እንከሎ፡ ልዕሊ 60 ሽሕ ካልኦት ካብ ትግራይ ሃዲሞም ኣብ ሱዳን ተዓቚቦም ይርከቡ።
ኣስታት 4.5 ሚልዮን ድማ ህጹጽ ናይ መግቢ ረዲኤት ከምዘድልዮም ሰብመዚ ጊዝያዊ ምምሕዳር እቲ ክልል ሓቢሮም።
መንግስቲ ፌዴራል ኢትዮጵያ ግን እቶም ሓገዝ ዘድልዮም ብዝሖም 2.2 ሚልዮን ጥራይ ከምዝኾነን ኣድላይ ዘበለ ሓገዝ የብጽሕ ከምዘሎን እዩ ዝገልጽ።