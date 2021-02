ጓል 110 ዓመት ዕድመ ዝኾና ኣደ፡ ብመዝሙር ልደተን ኣብ ቲክቶክ ገኒነን

ወይዘሮ ኣሚ ሓውኪንስ ኣብ ዕለተ ልደተን ነታ "መገዲ ቲፔራሪ [ኣየርላንድ] ነዊሑና" (It's A Long Way to Tipperary)፡ እትብል ፍልጥቲ ደርፊ ቀዳማይ ኵናት ዓለም እናዘመራ ወዲ 14 ዓመት ወዲ ጓለን ብቪድዮ ቀዲሑ ኣብ ቲክ ቶክ ምስኣውጽአን እዩ ህቡብነተን ብሓንሳብ ሰማይ ዓሪጉ።