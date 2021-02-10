ኣብ መቐለ፡ ኣንጻር መንግስቲ ኣብ ዝተኻየደ ሰልፊ ተቓውሞ 'ሓደ ሰብ ተቐቲሉ'
ኣብ ከተማ መቐለ ኣንጻር መንግስቲ ኣብ ዝተኻየደ ሰለማዊ ሰልፊ ሓደ ሰብ ከምዝተቐትለ ኣጃንስ ፍራን ፕረስ ንሓደ ሓኪም ብምርቛሕ ኣቓሊሑ።
ካብ ወርሒ ሕዳር 2020 ጀሚሩ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣንጻር እቲ ንክልል ትግራይ ከመሓደር ዝጸንሐ ውድብ ህወሓት ኣብ ኩናት ተጸሚዱ ይርከብ።
እቲ ስሙ ክጥቀስ ዘይደለየ ዶክተር፡ ''ሓላፊ ክፍሊ መጓዓዝያና ቆሲሉ'ሎ። ምስ ወዱ ብወተሃደራት ተሃሪሙ፡ ኣብ ሆስፒታል ሕክምናዊ ክንክን ይግበረሉ ኣሎ። ንሱ፡ ካልኦት ብዙሓት ሰባት ናብ ሆስፒታል ዘምጽኦም ስኢኖም ተጎዲኦም ኣብ ጎደናታት ወዲቖም ከምዘለው'ውን ነቶም ሓካይም ሓቢርዎም'' ክብል ኤኤፍፒ ተዛሪባ።
ኣብቲ ዕለት ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝነቐሉ መራሕቲ ሃይማኖት ዝርከብዎም ዓበይቲ ዓዲ ምስ ነበርቲ መቐለን ሓይልታት ጸጥታን ክዝትዩ ኣብታ ርእሰ ከተማ እቲ ክልል ተረኺቦም ነይሮም። እቶም ዓበይቲ ዓዲ ኣብታ ከተማ ንሰለስተ መዓልቲ ክጸንሑ ትልሚ ከምዝነበሮም ድማ ይዝረብ።
ኣብያተ ዋኒናት ተዓጽዮም ከምዝወዓሉን እዚ ድማ ኣንጻር ፈደራል መንግስቲ ዝቐንዓ ቑጥዐ ከምዝኾነ ብርክት ዝበሉ ነበርቲ ንማዕከን ዜና ኣጃንስ ፍራን ፕረስ ሓቢሮም።
''እቲ መንግስቲ፡ ሰላምን ርግኣትን ኣብ ትግራይ ከምዝተመልሰ ንዓለም ለኻዊ ማሕበረሰብ ከርኢ ይፍትን ኣሎ። እቲ ኣድማ ድማ ነዚ ጉጉይ ሓበሬታ ክዓግት ዝተገብረ'ዩ ዝመስል'' ክብል ሓደ ተቐማጣይ እታ ከተማ ንኤኤፍፒ ተዛሪቡ።
ዛጊድ ብዛዕብኡ ካብ መንግስቲ ዝተውሃበ መብርሂ የለን።
ኣብ መንጎ ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ብህወሓት ዝምራሕ ዝነበረ መንግስቲ ክልል ትግራይን እናገደደ ዝመጽአ ፖለቲካውን ሕገ መንግስታዊን ምትፍናን ድሕሪ 3 ሕዳር 2020 ናብ ቅሉዕ ኲናት ምምርሑ ይዝከር።
መንግስቲ ኢትዮጵያ፡ ሓይልታት ክልል ትግራይ፡ ኣብ ልዕሊ እቲ ኣብ ትግራይ ዓሪዱ ዝነበረ ሰራዊት ሰሜን እዝ መጥቃዕቲ ድሕሪ ምፍጻሞም፡ ብ4 ሕዳር 2020 "ናይ ሕጊ ምኽባር ስርሒት" ዝበሎ ወተሃደራዊ መጥቃዕቲ ኣዊጁ።
ይኹን እምበር፡ ዋላ'ኳ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ እቲ ስርሒት ኣብ መወዳእታ ሕዳር ብዓወት ከምዝተዛዘመ እንተኣወጀ፡ ሕዚ'ውን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ውግእ ከምዘሎ ይግለጽ።
ብሰንኪ እቲ ኣብ ትግራይ ዝተወለዐ ኵናት ኣማኢቲ ኣሽሓት ሰባት ካብ ቤት ንብረቶም ተፈናቒሎም፡ ልዕሊ 60 ሽሕ ከኣ ናብ ሱዳን ተሰዲዶም ኣለዉ።
ልዕሊ 4.5 ሚልዮን ሰባት'ውን ህጹጽ ረዲኤት ከምዘድልዮም ሰብ መዚ ሕቡራት ሃገራትን ሓቢሮም።