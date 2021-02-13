ቅልውላው ትግራይ፡ ኣብ ከተማታት ትግራይ ኣንጻር መንግስቲ ኣብ ዝተኻየደ ተቓውሞ ሰባት ሞይቶም
ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ኣብዚ ሰሙን እዚ ብዝተላዕለ ተቓውሞ ብውሑዱ 8 ሰባት ከምዝሞቱ ይግለጽ ኣሎ።
እቶም ተቓወምቲ ኣብ ጐደናታት ጎማታት ተሽከርከርቲ ብምንዳድን ኣንጻር እቶም ብዕርቀ ሰላም ክዝትዩ ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ከተማ መቐለ ዝመጽኡ መራሕቲ ሃይማኖትን ሽማግለታትን ብምቅዋም ካብ ገገዝኦም ከይወጽኡ ወሲኖም። እቶም ልኡኻት ምስ እተፈላለዩ ክፋላት እቲ ሕብረተሰብ ዝርርብ ሰላም ንክገብሩ እዮም ተላኢኾም ነይሮም።
ምምጻእ ናይቶም ሰኑይ ምሸት ናብታ ከተማ ዝኣተው ኣጋይሽ ኣብ መንጎ ገላ ኣባላት እቲ ሕብረተሰብ ህዝባዊ ቁጠዐ ከምዘለዓዓለ ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ሓቢሮም።
ብዙሓት ሰባት፡ እቲ ጉጅለ ሽማግለ፡ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብዪ ኣሕመድ ንዝወሰዶ ወተሃደራዊ ስጉምቲ ብምድጋፉን ምስኡ ብምውጋኖምን፡ ነቲ ኣብቲ ቦታ ዘሎ ጸገማት ዕሽሽ ኢሎምዎ ብምባል ይኸሱዎም።
ነበርቲ እታ ከተማ 'ኣብ መቐለ ገና ኩሉ ነገር ዕጹው ምህላው፡ ምንቅስቓስ ሰባት ኣዝዩ ድሩት ከምዘሎ፡ ኣብያተ ሸቐጥን ኩሉ ትካላት ብሕትን ተዓጽዩ ምህላው፡ ኣብታ ከተማ ምንቅስቓስ መጓዓዝያ ከምዘየለ’ ብረቡዕ ንቢቢሲ ሓቢሮም።
እቲ ተቓውሞ ኣብ ካልኦት ከተማታት ትግራይ፡ ሽረ፡ ዓዲግራት ከምኡ 'ውን ካብ ከተማ መቐለ 45 ኪ.ሜ. ርሒቓ ኣብ እትርከብ ከተማ ውቕሮ ከም እተኻየደን፡ ሓደ ሽሙ ክሕብር ዘይደለየ ነባሪ ከተማ ውቕሮ ሓኪም ብውሕዱ 8 ሰባት ከም እተቐትሉ ንቢቢሲ ሓቢሩ።
ሓላፊ ህዝባዊ ርክባት ከተማ መቐለ ሚስተር ጠዓመ፡ ነቲ ተቓውሞ "ኣብታ ከተማ ዝርከቡ ሰረቕቲ ዝወደቡዎ ዘይሕጋዊ ተግባራት’ዩ" ክብል ከምዝኾነኖ ሓንቲ መደበር ራድዮ ንስሙ ብምጥቃስ ተዛሪባ።
ፌደራላዊ መንግስቲ ብ28 ሕዳር ንርእሰ-ከተማ መቐለ ድሕሪ ምምቁጽጻር እቲ ስርሒት “ምኽባር ሕጊ” ከም ዘብቅዕ ኣፍሊጡ ነይሩ።
ምትሓዝ እታ ከተማ ነቲ ብ4 ሕዳር ኣብ መንጎ ፌደራላዊ ሰራዊት ኢትዮጵያን ብህወሓት ዝምራሕ ሓይልታት ትግራይን ዘጋጠመ ግጭት ከም መደምደምታ ዓወት ተራእዩ።
እንተኾነ፡ ሽሕ 'ኳ መንግስቲ ፈደራል እቲ ወተሃደራዊ ስርሒት ከም ዘብቀዐ እንተገለጸ፡ ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ካልኦት ትካላት ረዲኤትን ግን ኣብ ገለ ካባቢታት ትግራይ ጎንጺ ይቕጽል ከም ዘሎ ይገልጹ።
ህወሓት ንሰራዊት ሰሜን እዝ ድሕሪ ምጥቀዖም ቀዳማይ ምኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ልዕሊ ህወሓት 'ሕጊ ናይ ምኽባር' ወተሃደራዊ ስርሒት ከምዝኣወጀ ይፍለጥ።
ነቶም ነበርቲ እንታይ እዩ ዘቘጥዖም ዘሎ?
ኣብዚ ሰሙን 'ዚ ኣብ ከተማ መቐለ ዝተኻየደ ተቓውሞ፡ ፈደራላዊ መንግስቲ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ሕዳር ነታ ከተማ ምስተቖጻጸራ ኣንጻር መንግስቲ ፌደራል ንፈለማ ግዜ ዝተኻየደ ህዝባዊ ተቓውሞ እዩ።
ሓደ ካብቶም ኣብቲ ህዝባዊ ኣኼባ ተኣኪቦም ዝነበሩ ተወከልቲ ሃይማኖት፡ እቶም ነበርቲ፡ ስለምንታይ ብዛዕባ እቲ ዝርርብ ሰላም ዝገልጽ ጸብጻብ ከም እተቘጥዑ ይገልጽ።
"መራሕቲ ሃይማኖት ንሰባት ከእምንዎም ይደልዩ እዮም። ኣብቲ ፈታኒ እዋን ግን ብዛዕባና ኣይሓተቱን። ሕጂ ብመራኸቢ ብዙሃን ዓለም ተሰንዮም ኣብ ትግራይ ሰላም ከምዘሎ ንዓለም ንምርኣይ እዩ። እዚ ከኣ ሓሶት እዩ” ኢሉ።
ብተወሳኺ እቲ ዕዱም፡ እቲ ኣኼባ ቅድሚ ምጅማሩ 20 ደቒቕ ኣቐዲሙ ንዝቐረበሉ ዕድመ ኣይተቐበሎን ።
"ኣብ ትግራይ ኣብ ኩሉ ቦታ ጎንጺ ኣሎ ። መዓልታዊ ሰባት ይሞቱ ኣለዉ። ከም ሃይማኖታዊ ኣባት ነዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ዕድመ ፈጺመ ኣይቅበሎን እየ። ነቲ ዝፍጸም ዘሎ ግፍዒ ኸይዀነንካ ብዛዕባ ሰላም ምዝርራብ ማለት እንታይ ማለት እዩ? እዘን ሃይማኖታዊ ትካላት እዚኣተን ኣብያተ-ክርስትያናት እናዓነዋ፡ ገዳማት እናተቓጸለ፡ ካህናት እናተቐትሉ ሓንቲ ቃል ኣየውጽኣን” ይብል።
መብዛሕትአን እዘን ሃይማኖታዊ ትካላት፡ ኣብ መጀመርታ ነቲ መንግስቲ ፈደራል ኣብ ልዕሊ ህወሓት ዝወሰዶ ስጉምቲ ስለዝደገፋ፡ ብዙሓት ተጋሩ ተቖጢዖም እዮም።
ሓላፊት ህዝባዊ ርክባት ትግራይ እቴነሽ ንጉሴ ንቢቢሲ ኣብ ዝሃበቶ ሓበሬታ ከኣ "ሰባት ካብ ገዝኦም ንከይወጹን መጓዓዝያ ደው ንክብልን ዝገበረ ኣብዛ ከተማ ክዘዋወር ዝጸንሐ ዘይቅኑዕ ሓበሬታ ኣሎ” ኢላ።
"እቲ ህዝባዊ ኮንፈረንስ፡ ኣብ መንጎ ሃይማኖታውያን ኣጋይሽን ተወከልቲ ህዝብን እዩ ተኻይዱ። ናብዛ ከተማ ኣጋይሽ ክመጽኡ ሕጂ ናይ ፈለማ እዋን ኣይኮነን። ዕላማ ናይዚ ምብጻሕዚ ህልው ኩነታት ትግራይ ንምርኣይን ኣብ ኣገደስቲ ጉዳያት ንምምይያጥን እዩ " ትብል ።
እቲ ግዝያዊ መንግስቲ ሰላምን ርግኣትን ነበርቲ ምእንቲ ክወሓስ ምስ ህዝቢ ክዓይን ክሰርሕን ከምዘደሊ ዘውጽኦ መግለጺታት ይሕብር እዩ።
"ጸገም እንተ’ልዩና፡ ክንገርን ኸነመሓይሽን ንኽእል ኢና። እንተ ዘይኰይኑ ግን ፡ ነቲ ሰላምና ዘዳኽም ዘይሕጋዊ ተግባራት ምግባር ቅቡል ኣይኰነን" ትብል።
ብዛዕባ እቲ ዘጋጠመ ጉድኣት ግን ከተረጋግጾ ከም ዘይትኽእል ተዛሪባ።
ሰኑይ መዓልቲ: እንታይ ኣጋጢሙ?
ነቲ ናዕቢ መን ከምወደቦ እኳ እንተዘይተፈልጠ፡ ብዙሓት ሰባት ግን ካብ ቤቶም ኣይወጹን፡ ደዃኩንን ትካላት ብሕትን ተዓጽየን ነይረን። ስሙ ክጥቐስ ዘይደሊ ናይ ዓይኒ ምስክር ‘’ ህዝባዊ መጓዓዝያ ከምዘይነበራ’’ ገሊጹ።
እቲ ናይ ዓይኒ ምስክር ወሲኹ፡ ሓልታት ጸጥታ ነቲ ህዝቢ ደዃኹኖም ክኸፍቱ የገድድዎም ከምዝነበሩ ሓቢሩ። ‘’ሰባት፡ ኣብ ፕላነት ሆተል ዝካየድ ዝነበረ ህዝባዊ ኣኼባ ክሳተፉ ተገዲዶም’’ ይብል።
‘’እዚ እቶም መንእሰያት ብኣእማን ገይሮም ጽርግያታት ክዓጽውን፡ ኣብ ዝተፈላለየ ክፋላት እታ ከተማ’ውን ጎማታት ከንድዱ ኣዓዒልዎም’’ ክብል ይውስኽ።
ገሊኦም ካብቶም መንእሰያት ድማ ናብ ኣባላት ጸጥታ ኣእማን ክድርብዩ ጀሚሮም፡ እቶም ኣባላት ጸጥታ ከም ግበረ መልሲ ናብቶም ናዕበኛታት ጠያይቲ ተኲሶም ክብል እቲ ናይ ዓይኒ ምስክር ይኸስስ።
ኣብቲ መጀመርታ፡ ሓደ ሰብ ከምዝሞተ ኣብ ዓይደር ዝሰርሕ ሓኪም ንኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ሓቢሩ ነይሩ።
ኣብ መቐለ ሆስፒታል’ውን 8 ዝቖሰሉ ሰባት ሕክምናዊ ክንክን ይግበሎም ከምዘሎ ሓካይም ንቢቢሲ ሓቢሮም።
ኣብታ ከተማ ቀይሕ ቆብዕ ዝተኸድኑ ኣባላት ጸጥታ ኣብ ሓለዋ ከምዘለውን ሃደንበታዊ ተፍትሽ ከምዝገብሩን ሓደ ናይ ዓይኒ ምስክር ካብ ዓዲ ሃዋሲ ዝተባህለ ከባቢ መቐለ ገሊጹ።
ካልእ ኣብ ከባቢ ዓይደር ዝነብር፡ ሮቡዕ ለይቲ ቶኲሲ ከምዝነበረን ሓልታት ጸጥታ ንጽርግያታት ይጸርጉ ከምዝነበሩን ሓቢሩ።
ሓላፊ ህዝባዊ ርክባት እታ ከተማ ኣቶ ጠዓመ፡ ነበርቲ እታ ከተማ ነናቶም ዋኒናት ክኸፍቱ ከምዘለዎም ከምዝሓበሮምን፡ ካበኡ ዝተረፈ ምምሕዳር ከተማ ሕጋዊ ስጉምቲ ከምዝወስድ ኣጠንቒቑ ክብላ ማዕከናት ዜና እታ ሃገር ኣቃሊሐን።
ብተወሳኺ፡ ኣብቲ ናዕቢ ኢድ ኣለዎም ዝተባህሉ 12 ሰባት ኣብ ቐይዲ ከምዝኣተው ኣፍሊጡ። ነበርቲ እታ ከተማ ከምዝሓበርዎ፡ ብዙሓት ሰባት ኣብ ቀይዲ ኣቲዮም ከምዘለውን ገሊኦም ድማ ብኣልማማ ከምዝተቐጥቐጡ ይኸሱ።
ኣብ ካልኦት ከተማታት ዝነበረ ተቓውሞታት
ብረቡዕ ኣብታ ካብ ከተማ መቐለ ንሰሜን 45 ኪ.ሎ ሜተር ርሒቓ እትርከብ ከተማ ዉቕሮ ተቓውሞታት ተወሊዖም።
ሓደ ነባሪ ናይታ ከተማ ንቢቢሲ ከምዝተዛረቦ፡ መራሕቲ ሃይማኖት ዝርከብዎ ናይ ሰላም ጉጅለ ናብታ ከተማ ከመጽእ ምዃኑ ወረ ክናፈስ ጀሚሩ።
በዚ ዝተቖጥዑ ገለ ነበርቲ ድማ፡ ትካላት ንግድን ጎደናታትን ጽርግያታትን ብምዕጻውን ተቓውሞኦም ክገልጹ ተራእዮም። ገለ’ውን ኣብ ቀንዲ ጎደናታት እታ ከተማ ጎማ መኪና ኣቃጺሎም።
ብረቡዕ፡ ኣብታ ከተማ፡ ካብ ሰዓት 8 ናይ ንጉሆ ኣቢሉ ክሳብ ሰዓት 3 ናይ ምሸት ኣገልግሎት ቴለፎን ተቛሪጹ ውዒሉ።
“ኣብቲ ጎደና’የ ነይረ። ሃንደበት ተዅሲ ሰሚዕና፡ ኩላትና ንገዛና ጎይና። ዕድል ዘይገበሩ ኣብቲ ጎደና ዝነበሩ ገለ ሰባት ግን ዒላማ ኮይኖም” ክብል ሓደ ንድሕነቱ ብምስጋእ ስሙ ክጠቅስ ዘይደለየ፡ ኣብ ሓደ ኣብ ስነ ስርዓት ቀብሪ ናይ ክልተ ግዳያት ዝሳተፍ ዝነበረ ሓኪም ንቢቢሲ ተዛሪቡ።
እቶም ኣባላት ሓንቲ ስድራ ቤት ምዃኖም ዝተነገረሎም ክልተ ጎረባብቱ፡ ብፈረስ ብዝሰሓብ ዓረብያ ሂወቶም ዝመርሑ ዝነበሩ ምንባሮም እቲ ሓኪም ጠቒሱ።
ብውሕዱ 8 ሰባት ክቕተሉ እንከለዉ፡ ሓያሎ ካልኦት ከምዝቖሰሉ ተረጋጊጹ። ካብቶም ኣብ ከተማ መቐለ ዝተቐትሉ ግዳያት፡ ሓደ ኣብ ‘ቀበሌ 16’ ተባሂሉ ዝፍለጥ ከባቢ፡ ክልተ ኣብ ቤት ትምህርቲ ቅሳነት፡ ሓደ ካልእ ድማ ካብታ ከተማ ውጽእ ኣብ ዝበለ ቦታ ከምዝተቐትሉ እቲ ሓኪም ሓቢሩ።
ገለ ነበርቲ ንቢቢሲ ከምዝሓበርዎ፡ ገለ ካብቶም ግዳያት ካብ ገጠራት ረዲኤት ክወስዱ ዝመጹ’ዮም ነይሮም።
ክልተ ካብቶም ዝተቐትሉ ብሓሙስ ኣብ ቤተክርትያን እንዳማርያም ከምዝተቐብሩ፡ ሓደ ካብ ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ተዛሪቡ። ክልተ ካልኦት’ውን ብረቡዕ ኣብ እንዳ ኣቡነ ኣረጋዊ ስነ ስርዓት ቀብሮም ተፈጺሙ።
ዛጊት ብሰብመዚ መንግስቲ ፈደራል ብዛዕባ’ቲ ጉዳይ ዝተዋህበ ርእይቶ የለን። ቢቢሲ ንሰብ መዚ ግዝያዊ ምምሕዳር ናይቲ ክልል ርእይቶኦም ክህቡ’ኳ እንተ ተወከሶም፡ ክሰምር ግን ኣይክኣለን።
ምንጭታት ካብታ ከተማ ከምዝገለጽዎ፡ ካብ ትማሊ ሓሙስ ጀሚሩ እቲ ኩነታት ሃዲኡ’ሎ። ገለ ነበርቲ’ውን ንቡር ንጥፈታቶም ከካይዱ ካበ ገዝኦም ይወጹ ኣለዉ።
ሓይልታት ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ'ቲ ንክልል ትግራይ ዘመሓድር ዝነበረ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ወተሃደራዊ መጥቃዕቲ ካብ ዝወስድ 100 መዓልቲ ኮይኑ ኣሎ።
እቲ ኣብ መንጎ ሓይልታት ፈደራልን ብህወሓት ዝምራሕ መንግስቲ ትግራይን ዝተወለዐ ኵናት ኣብቲ ክልል ሰፊሕ ሰብኣዊ ቅልውላዉ ኣስዒቡ ይርከብ።
ዓለምለኻውያን ትካላት ረዲኤት ነቲ ኣብቲ ክልል ዘሎ ህዝቢ ንምድሓን ገደባት ከጋጥመን ከምዝጸሐ ኣብ ዝገልጻሉ ዘለዋ እዋን፡ ፕሮግራም መግቢ ዓለም ህጹጽ መግቢ ናብቲ ክልል ከእቱ ምስ መንግስቲ ከምዝተሰማምዐ ኣፍሊጡ'ሎ።
ዓመዓባብላ ናይቲ ግጭት
ኣብ መንጎ ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ብህወሓት ዝምራሕ ዝነበረ መንግስቲ ክልል ትግራይን እናገደደ ዝመጸኣ ፖለቲካውን ሕገ መንግስታዊን ምትፍናን ድሕሪ 3 ሕዳር 2020 ናብ ቅሉዕ ኲናት ኣምሪሑ።
ጠንቂ ናይቲ ፖለቲካዊ ምትፍናን ኣብ መጋቢት 2018 ዝጀመረ ኮይኑ ምስ ምምጻእ ቀዳማይ ሚኒስተር ናብ ስልጣንን ምድኻምን ምድፋእን ህወሓት ካብቲ ንልዕሊ 27 ዓመታት ብዓብላልነት ሒዙዎ ዝነበረ ፈደራላዊ ስልጣንን ዝተኣሳሰር'ዩ።
ኣብ 2019 ኢህወዴግ ናብ ብልጽግና ምስተቐየረ እቲ ፖለቲካዊ ፍትሕ ወግዓዊ ኮይኑ። በዚ ድማ ብልጽግና ገዛኢ ሰልፊ ኮይኑ፡ ህወሓት ከኣ ከም ተቓዋሚ ሰልፊ ኣንጻር እቲ ብዶ/ር ኣብዪ ዝምራሕ ብልጽግና ደው ኢሉ።
ኣብ መጋቢት 2020 ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ነቲ ኣብ ወርሒ ነሓሰ ናይቲ ዓመት ክካየድ ተወጢኑ ዝነበረ ሃገራዊ ምርጫ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ለበዳ ኮሮናቫይረስ ከምዝተናውሐ ድሕሪ ምግላጹ፡ ህወሓት ነቲ ለበዳ ብዝከላኸል ኣገባብ ክካየድ ይኽእል'ዩ ዝብል ምጉት ብምልዓል ነቲ ምንዋሕ ኣይተቐበሎን።
እቲ ኣብ ወርሒ መስከረም ናይቲ ዓመት ዕድመ ስልጣኑ ከብቅዕ ዝነበሮ ቤት ምኽሪ ፈደረሽን ንውሳነ ኮሚሽን ምርጫ ብምርዓም፡ ዕድመ ስልጣን ፈደራላውን ክልላውን መንግስታት ክናዋሕ ውሳነ ኣሕሊፉ።
ህወሓትን እቲ ንሱ ዝመርሖ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ብወገኖም፡ እቲ ውሳነ "ዘይሕገ መንግስታዊን" "ዘይሕጋውን" ብምባል ንውሳነ ናይቲ ቤት ምኽሪ ነጺግዎ። ነቲ ብቀዳማይ ሚኒስተር ኣብዪ ዝምራሕ ፈደራላዊ መንግስቲን ክልቲኡ ባይቶታትን ኣፍልጦ ከምዘይህቦም'ውን ኣፍሊጡ።
ብቀዳማይ ሚኒስተር ኣብዪ ዝምራሕ መንግስትን ቤት ምኽሪ ፈደረሽንን ግን እቲ ኣብ ትግራይ ዝተኻየደ ምርጫ፡ "ዘይሕጋዊን ትርጉም ኣልቦን" ምዃኑ ብምግላጽ ኣፍልጦ ከምዘይህብዎ ኣፍሊጦም።
ድሕሪ'ዚ ክልቲኦም ወገናት ኣፍልጦ ተነፋፊጎም፡ ኣብ ናይ ቃላት ውግእ ኣትዮም። እቲ ዝነበረ ወጥርን ምትፍናንን እናገደደ ድሕሪ ምምጽኡ ድማ፡ ተኽእሎ ኵናት እናዓበየ መጺኡ።
'ክራይስስ ግሩፕ' ዝተባህለ ዓለምለኻዊ ትካል ኣብ መወዳእታ ወርሒ ጥቅምቲ፡ እቲ ምትፍናን ናብ ጎነጽ ከየምረሐ እንከሎ ብልዝብ ክፍታሕ ኣለዎ ክብል ኣጠንቂቑ ነይሩ።
ብ3 ሕዳር ሓይልታት ክልል ትግራይ ኣብ ልዕሊ ኣብ ትግራይ ዓሪዱ ዝነበረ ሰራዊት ሰሜን እዝ መጥቃዕቲ ድሕሪ ምፍጻሞም ግን "ናይ ሕጊ ምኽባር ስርሒት" ዝበሎ ወተሃደራዊ መጥቃዕቲ ኣዊጁ።
ህወሓት ድማ፡ ነቲ ወተሃደራዊ መዓስከር ዝተቖጻጸሩዎ፡ ሓይልታት ፌደራል ናብ ትግራይ ከይኣትዉ 'ቀዲሞም ንምክልኻል' ምዃኑ እዮም ዝገልጹ።