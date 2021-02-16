ውድብ ጥዕና ዓለም ክታበት ኮሮናቫይረስ ናብ ኣፍሪቃ ዝኣትወሉ መገዲ ኣፍሊጡ
ውድብ ጥዕና ዓለም፡ ክልተ ዓይነታት ከታበት ኮሮናቫይረስ ፍርያት ኣክስፎርድ-ኣስትራዘኒካ፡ ንሓደጋ ኣብ ልዕሊ ዝተቓልዑ ኣብ ረብሓ ክውዕሉ ኣጽዲቑ።
እዚ ውሳነ፡ እቲ ክታበት ብመደብ ኮቫክስ ኣቢሉ ናብ ኣፍሪቃ ዝግዕዘሉ ኩነታት ዘመቻቹ እዩ ተባሂሉ።
ኮቫክስ [Covax] ዓለማዊ ተበግሶ እንትኸውን፡ ኣብ ዓለም ፍትሓዊ ክፍፍል እቲ ክታበት ንምፍጣር ሃገራት ብሓባር ዝወሰደኦ ተበግሶ እዩ።
"ዛጊድ ክታበት ምኽታብ ዘይጀመራ ሃገራት፡ እንተወሓደ ንሰብ ሞያ ጥዕነኣን ነቲ ዝተቓለዐ ማሕበረሰብን ቀዳምነት ሂበን ምኽታብ ክጅምራ እየን" ክትብል ተሓጋጋዚ ዳይሬክተር ጀነራል ማርያንጌላ ሲማኦ ተዛሪባ።
እቲ ክታበት 63.09 ካብ ሚእቲ ውጸኢታዊ ከምዝኾነን፡ ምስ ኸዚንካ ምጽናሕ ተኣሳሲሩ፡ ንድኻን ኣብ ምዕባይ ዝርከባን ሃገራት ምቹእ እዩ ይብል እቲ ትካል።
ገለ ሰብ ሞያ፡ በቲ ትካል ዝተወደበ ጉጅለ፡ እቲ ክታበት ንልዕሊ 18 ዕድሚኦም ቆልዑት ዝወሃብ ከምዝኾነ ሓቢሮም።
እቶም ክታበታት፡ ኣብ ደቡብ ኮርያን ህንድን ብዝርከቡ ክልተ ማእከላት ዝፈረዩ እዮም።
ደቡብ ኣፍሪቃ፡ ኦክስፎርድ -ኣስትራዘኒካ ዝተብሃሉ ክታበታት ነቲ ሓድሽ ዓሌት እቲ ቫይረስ ኣይከላኸልን ብዝብል ምኽታብ ጠጠው ኣቢላ ምንባራ ዝዝከር እዩ።
ሰብ ሞያ ግን፡ እቲ ክታበት እቲ ዝሓየለ ዝበሃል ዓሌት እቲ ቫይረስ ክከላኸል ከምዝኽእል እዮም ዝዛረቡ።
ለበዳ ኮሮናቫይረስ ዛጊድ፡ ኣብ ኣፍሪቃ 3.7 ሚልዮን ህዝብ እንትለክፍ ልዕሊ 98 ሽሕ ሰባት ህይወቶም ሓሊፉ።