ኣመሪካ፡ 'ዩናይትድ ኣየር ላይንስ' 24 ነፈርቱ ካብ ስራሕ ደው ኣቢልወን
ዩናይትድ ኣየርላይንስ ብቀዳም ሓንቲ ካብ ነፈርቱ ኣብ ሰማይ እንከላ ሓደ ሞተራ ስለዝተፈንጀረ፡ ኣብ ስራሕ ካብ ዝነበረ 24 ቦይንግ 777 ነፈርቱ ደው ክብላ ከምዝኣዘዘ ኣፍሊጡ።
ብቀዳም 231 ገያሾን 10 ኣባለት በረራን ሒዛ ካብ መዓርፊ ነፍርቲ ዴንቨር ዝተበገሰት ብዩናይተድ ኣየርላይንስ እትውነን ቦይንግ 777፡ ኣብ ሰማይ እንከላ ሓደ ሞተራ ብሓዊ ክቃጸል ስለዝጀመረ ስብርባር ናይቲ ሞተር ኣብ መንብሪ ኣባይቲ ምውዳቁ ይዝከር።
እታ ነፋሪት እቲ ሓደጋ ምስ ኣጋጠማ ናብቲ ዝተበገሰትሉ መዓርፎ ነፈርቲ ተመሊሳ ብሰላም ክትዓልብ ክኢላ እያ።
ድሕሪ እዚ ክስተት እዚ ጃፓን ተመሳሳሊ ሞተር ዘለወን ቦይንግ 777 ብሰማያታ ከይበራ ኣጊዳ ኣላ።
ቦይንግ ብወገኑ ኣብቲ ጃፓን ዝወሰነቶ እገዳ ተቃውሞ ከምዘይብሉ ብምግላጽ፡ እኹል መርመራ ክሳብ ዝግበረ ተመሳሳሊ ሞተር ዘለወን ቦይንግ 777 ካብ ስራሕ ደው ኢለን ክጸንሓ ተማሕጺኑ ኣሎ።
ኣብ መላእ ዓለም ተመሳሳሊ ሞተር ዝጥቀማ (ምስዛ ኣብ ሰማይ እንከላ ሓደ ሞተረኣ ዝተቃጸለ) 69 ቦይንግ 777 ከምዘለዋ'ውን እቲ ትካል ገሊጹ ኣሎ።
ምምሕዳር ፌደራል ኣቬሽን፡ የማናየእነኽ ሞተር ናይታ ነፋሪት ከምዝተቃጸለ ብምሕባር፡ እተን ልክዕ ከምዛ ነፋሪት ፕራት ኣንድ ዊትኒ 4000 ዝዓይነቱ ሞተረር ዝጥቀማ ነፈርቲ እኹል መርመራ ክግበረለን ከምዝኣዘዘ ገሊጹ ኣሎ።
ተሳፈርቲኸ እንታይ ይብሉ?
ብቁጽሪ በረራ 328 ትበርር ዝነበረት እዛ ነፋሪት፡ ብመገዲ ኣየር ዩናይትድ ትውነን ቦይንግ 777 እያ።
'ፖሊስ ናይ'ታ ጥቃ ከተማ ዴኒቨር እትርከብ ከተማ ብሩምፊልድ፡ እቲ ስብርባር ዝዓለበሉ ቦታታት ብስእሊ ኣሰንዮም ኣብ ፌስቡክ ዘርጊሐሞ።
ኣብ'ታ ነፋሪት ዝነበሩ ተጓዓዝቲ፡ እታ ነፋሪት ኣብ ሰማይ ነዊሕ ከይከደት 'ብርቱዕ ድምጺ ምፍንጃር' ከምዝሰምዑ ተዛሪቦም።
ሓደ ካብቶም ኣብ'ታ ነፋሪት ተሳፊሮም ዝነበሩ ገየሽቲ ንወኪል ዜና ኤፒ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ፡ ብርቱዕ ድምጺ ኣብ ዝተሰማዓሉ፡ እቲ ኣብራሪ ብመጉልሒ ጽምጺ ንተጓዝቲ ሓበሬታ ይህቦም ከምዝነበረ ገሊጹ።
እቲ ደቪድ ድሉቸሽያ ዝተብሃለ ተጓዓዚ "እታ ነፋሪት ብኸቢድ ክትሕቆን ጀሚራ፡ ካብቲ ንኸዶ ዝነበርና ብራኸ ኸኣ ንታሕቲ ገጽና ክንንቆት ጀሚርና" ኢሉ።
ወሲኹ ድማ፡ ንሱን ብዓልቱ ቤቱን ምናልባት እታ ነፋሪት እንተወዲቓ ሬሰኦም መታን ክልለ፡ ነቲ ንመንነቶም ዝገልጽ ወርቓቕቲ ኣብ ጅበኦም ከምዘቐመጥዎ ሓቢሩ።
ኣብ ኢንተርነት ዝተዘርገሐ ኣሳእል፡ እታ ነፋሪት ኣብ ሰማይ እንከላ ካብ ሓደ ሞቶራ ትኪ ይወጽእ ምንባሩ የርኢ።
ሓደ ኣብ ውሽጢ እታ ነፋሪ ኮይኑ ዝሰኣሎ ተንቀሳቃሲ ምስሊ'ውን ሓደ ሞተር ናይ'ታ ነፋሪት ሓዊ እናተቓጸለ የርኢ።
እቲ ክስተት ብኣቆጻጽራ ከባቢ ኮሎራዶ፡ ቀዳም ከባቢ ሰዓት 1 ናይ ድሕሪ ቀትሪ እዩ ኣጋጢሙ።
ፖሊስ ከተማ ብሩምፊልድ፡ ነበርቲ ወዲቑ ንዝጸንሖም ክፋል ሞተር ናይ'ዛ ነፋሪት፡ መታን ንጠንቂ እቲ ባርዕ ንምፍላጥን ንመርመራ ክሕግዝን፡ ብኢዶም ከይትንክፉ ተማሕጺኖም ኣለዉ።
ሓንቲ ነባሪት ብሩምፊልድ ንሲኤንኤን ኣብ ዝሃበቶ ሓበሬታ፡ እቲ ኣብ ሰማይ ዝተበታተነ ክፋል ናይ'ቲ ሞተር ካብ ሰማይ እናወረደ እንከሎ ብዓይና ከምዝርኣየቶን ምስ ደቃ ኣብ ከውሊ ከምዝተሓብአትን ንሲኤንኤን ገሊጻ።