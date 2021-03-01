ቅልውላዉ ትግራይ፡ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ንዝርከብ ጋዜጠኛ ቢቢሲ ኣሲሩ
ሰራዊት ኢትዮጵያ ነቲ ኣብ ክልል ትግራይ ዝጸንሐ ጋዜጠኛ ቢቢሲ፡ ግርማይ ገብሩ ኣብ ቀይዲ ኣእትዩዎ።
እቲ ጋዜጠኛ፡ ኣብ ከተማ መቐለ ካብ ዝርከብ ሓደ እንዳ ሻሂ'ዩ ወታሃደራዊ ልብሲ ሰራዊት ኢትዮጵያ ብዝተኸድኑ ወታሃደራት ምስ ካልኦት 4 ሰባት ተወሲዱ።
መሰኻኽር ዓይኒ ከምዝበልዎ፡ ሓምሽቲኦም ወታሃደራዊ ክዳን ሰራዊት ፈደራል ብዝለበሱ ወታሃደራት ናብ ሓደ ኣብታ ከተማ ዝርከብ ወታሃደራዊ መዓስከር ተወሲዶም ኣለዉ።
ስለምንታይ ኣብ ቀይዲ ከምዝኣተዉ ዛጊት ዝተፈልጠ የለን። ቢቢሲ ጋዜጠኛኡ ኣብ ቀይዲ ከምዝኣተወ ዝገልጹ ጸብጻባት በጺሖሞ ኣለዉ።
ክልል ትግራይ ካብ መወዳእታ ወርሒ ሕዳር ጀሚሩ፡ ኣብ ትሕቲ ወታሃደራዊ እዚ ኣትያ ምህላዋ ይፍለጥ።
ኣብ መወዳእታ ናይቲ ወርሒ፡ ሰራዊት ፈደራል ንከተማ መቐለ ድሕሪ ምቁጽጻሩ፡ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብዪ ኣሕመድ እቲ ኣንጻር ሓይልታት ህወሓት ዝኣወጆ ወታሃደራዊ ስርሒት ከምዝተዛዘመ ገሊጹ ነይሩ።
እቲ ግጭት፡ ብ3 ሕዳር 2020 ሓይልታት ህወሓት ንሰራዊት ሰሜን እዚ ብምጥቃዕ፡ መዓስከራቱ ድሕሪ ምቁጽጻሮም'ዩ ተወሊዑ።
ኣብቲ ኲናት ብኣሽሓት ዝቑጸሩ ሰባት ተቐቲሎም ክኾኑ ከምዝኽእሉ ይግመት። ኣብቲ ክልል ሓያሎ ገበናት ከምዝተፈጸሙ ይግለጽ። እቲ ኲናት ሰፊሕ ምፍንቓል ዝርከቦ ሰብኣዊ ቅልውላዉ ኣስዒቡ'ሎ።
ዓለምለኻውያን ናይ ዜና ትካላት ናብቲ ክልል ከይኣትዉ ንኣዋርሕ ድሕሪ ምእጋዱ፡ መንግስቲ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ጋዜጠኛታቶም ናብቲ ክልል ብምእታው ክጽብጽቡ ኣፍቂዱ'ዩ።
ቅድሚ ሒደት መዓልታት ክልተ ንጋዜጠኛታት ኣገልግሎት ዜና ኤ-ኤፍ-ፒን ፋይናንሻል ታይምስ ዝተባህለ ጋዜጣን ዝትርጉሙን ዝተሓጋገዙን ኣብ ቀይዲ ድሕሪ ምእታዎም'ዩ ጋዜጠኛ ቢቢሲ'ውን ተኣሲሩ ዘሎ።
ሓደ ታምራት የማነ ዝተባህለ ኢትዮጵያዊ ጋዜጠኛ'ውን ምኽንያቱ ብዘይተፈልጠ ብሰራዊት እታ ሃገር ኣብ ቀይዲ ኣትዩ ምህላዉ ይፍለጥ።
ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን፡ ሓደ ብዓልስልጣን ገዛኢ ሰልፊ ብልጽግና፡ "ኣብ ልዕሊ'ቶም ንዓለምለኻውያን ማዕከናት ዜና ዘጋግዩ ስጉምቲ ክውሰድ'ዩ" ክብል ኣጠንቂቑ ነይሩ።
ኣግልግሎት ዜና ኤ-ኤፍ-ፒን ፋይናንሻል ታይምስን ኣብ ትግራይ ኣትዮም ክጽብጽቡ ካብ ብዓልመዚ ብሮድካስቲንግ ኢትዮጵያን ሚኒስትሪ ሰላምን ፍቓድ ተዋሂብዎም'ዩ።
"ብዛዕባ'ቲ ኣብ ልዕሊ ፍጹም ብርሃነ ዝቐረበ ክሲ ዝተነግረና የለን። ብህጹጽ ክፍታሕ ድማ ንጽውዕ" ክብል ኣካያዲ ጉዳያት ዓለም ኤ-ኤፍ-ፒ ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ ተዛሪቡ።
ፋይናንሻል ታይምስ ብወገኑ፡ ነቶም ኣብ ቀይዲ ዝኣተዉ ተርጎምቲ ንምውጻእ "ኣድላዪ ዘበለ ስጉምቲታት" ንወስድ ኣለና ክብል ገሊጹ'ሎ።
ዋላ'ኳ ኣብ መወዳእታ ሕዳር ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብዪ ኣሕመድ፡ ሰራዊቱ ንመቐለ ድሕሪ ምሓዝ፡ እቲ ዝኣወጆ ወታሃደራዊ መጥቃዕቲ ብዓወት ከምዝተዛዘመ እንተገለጸ፡ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ረጽሚ ይቕጽል ከምዘሎ ይንገር። እቲ ን6 ኣዋርሕ ዝጸንሕ ኣብታ ክልል ዝኣወጆ ህጹጽ ግዜ'ውን ጸኒዑ'ሎ።