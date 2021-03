ጃክ ዶርሲ ኣብ ትዊተር መጀመርታ ዝጸሓፋ ጽሕፍቲ ብ2.5 ሚልዮን ዶላር ዓዳጊ ረኺባ

ጃክ ዶርሲ ኣብ 2006 "Just setting up my twttr," ትብል ጽሕፍቲ እዩ ንመጀመርታ ኣብ'ቲ እዋን ምስ ብጾቱ ኾይኑ ዝጀመሮ ትዊተር ጽሒፉ።