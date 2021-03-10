ቀዳማይ ሚኒሰተር ኣብዪ ኣሕመድ፡ ኣብ ትግራይ ተፈጺሞም ዝተባህሉ ጥሕሰታት 'መሰረት የብሎምን' ክ
ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ፤ እቶም ኣብ ትግራይ ተፈጺሞም ዝተባህሉ ጥሕሰታት ሰብኣዊ መሰል 'ሓቃዊ መሰረት ዘይብሎም እዮም' ክብል ተዛሪቡ።
ንሱ፡ ትማሊ ንቤት ምኽሪ ሰላምን ጸጥታን ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እዩ ነቲ ክሲ ነጺግዎ ዘሎ።
ብተወሳኺ ሃገራት ኣፍሪቃ ነቲ "ሕጊ ናይ ምኽባር" ዝብሎ ወፍሪ ክድግፋ ዝሓተተ ኮይኑ፡ እታ ሃገር ዝተዋደደ ዓለም ለኻዊ ጸቕጢ ይበጻሓ ከምዘሎ ተዛሪቡ።
ዝተፈላለዩ ትካላት ሰብኣዊ መሰላት፡ ኣብ ክልል ትግራይ ነቲ ዝተወለዐ ኩናት ስዒቡ ዝተፈላለዩ ጥሕሰታት ሰብኣዊ መሰል ከምዝተፈጸሙ ዝገልጹ ጽብጻባት ከውጽኡ ጸኒሖም እዮም።
ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ቅድሚ ሒደት ሰሙናት አብ ዘውጽኦ ጸብጻብ፡ ኣብቲ ኣብ ክልል ትግራይ ተወሊዑ ዘሎ ኲናት ዝተሳተፉ ወተሃደራት ኤርትራ: ኣብ መወዳእታ ሕዳር ኣብ ጥንታዊት ከተማ ኣክሱም ብምእታው: ኣብ ውሽጢ ክልተ መዓልታት ብኣማኢት ዝቑጸሩ ሰባት ከምዝቐተሉ ናይ ዓይኒ መሰኻክር ከምዝሓበርዎ ምግላጹ ዝዝከር እዩ።
ሁማን ራይትስ ዎች'ውን ነቲ ከም ገበናት ኲናት ክቁጸር ዝኽእል ዝበሎ እቲ ኣብ ኣክሱም ዝተኸስተ ፍጻመ፡ ዝጸብጸበ ኾይኑ፡ ውድብ ሕቡራት ሃገራት 'ካብ ዘረባ ብዝዘለለ ከጻርኦን ተግባራዊ ስጉምቲ ክወስድን' ምሕታቱ ዝዝከር እዩ።
እንተኾነ፡ መንግስቲ ኤርትራ ነቶም ክሲታት 'መሰረት ዘይብሎም' ክብል ነጺግዎም ኣሎ።
መንግስታት ኢትዮጵያን ኤርትራን፡ ወተሃደራት ኤርትራ ኣብ'ቲ ኲናት ይሳተፉ ኣለዉ ዝብል 'ውን ኣይቕበሉዎን።
ጣብያ ቴሌዚዥን ሲኤንኤን እውን ኣካይደዮ ብዝበሎ ምርመራ ኣብ ምብራቓዊ ዞባ ትግራይ ቤተ ክርስትያን ማርያም ደንገላት ተፈጺሙ ዝበሎ ቕትለት ኣቃሊዑ እዩ።
ኮምሽነር ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብተመሳሳሊ፡ ኩሎም ኣብቲ ኩናት ዝሳተፉ ዘለዉ ሓይሊታት ብገበን ኩናት ክውሰዱ ዝኽእሉ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ፈጺሞም ክኾኑ ከምዝኽእሉ ገሊጹ እዩ።
ነቶም ተፈጺሞም ዝበሃሉ ገበናት ኣትኡ ከጻሪ ክፍቀደሉ ድማ ምሕታቱ ዝዝከር እዩ።
ቀዳማይ ሚነስተር ኣብዪ ኣሕመድ ግና፡ ኣብቲ ናይ ትማሊ መግለጺኡ፡ ኣብቲ ክልል ግቡእ ዘይኮነ ኣተሓሕዛ ዜጋታት ኣሎ ንዝብል ክሲ "ሓቃዊ መሰረት ዘይብሉን ዘይምርድዳእ ንምዕባይ ዝዓለመን እዩ" ኢሉ።
ብተወሳኺ እውን ኮምሽን ሰብኣውን ህዝባውን መሰላት ኣፍሪቃ ምስ ኮምሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ብምዃን ምርምራ ክገብር መንግስቲ ኢትዮጵያ ፍቓደኛ ምዃኑ ገሊጹ።
መንግስታዊ ዝኾነ ትካል ኮምሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ፡ ኣብ ክልል ትግራይ ኩናት ምስተወለዐ ተፈጺሞም ብዛዕባ ዝተብሃሉ ጥሕሰታት ሰብኣዊ መሰላት ምርምራ ይገብር ከምዘሎ ዝሓበረ ኮይኑ፡ ተፈጺሞም ብዛዕባ ዝተብሃሉ ቅትለታትን ገበናት ጾታዊ ዓመጽን 'መባእታዊ' ጸብጻብ ኣውጺኡ ምንባሩ እዝከር።
ኣመዓባብላ እቲ ጎንጺ
ኣብቲ ክልል፡ ኣብ መንጎ ክልል ትግራይን ፌዴራል መንግስትን ዝነበረ ፍሕፍሕ፡ ቀዳመይ ሚኒስተር ኣብዪ ኣሕመድ ወተሃደራዊ ስጉምቲ ምስ ኣዋጀ፡ ሕዳር 4 ናብ ቅሉዕ ጎንጺ ምምርሑ ዝዝከር እዩ።
ነዚ ስዒቡ ድማ፡ ኣብ መወዳእታ ሕዳር ፌዴራል መንግስቲ ንከተማ መቐለ ምስተቖጻጸረ፡ እቲ ኲናት ከምዘብቀዐ እንተገለጸ'ኳ፡ ውግእ ቀጺሉ ከምዘሎ ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ካልኦትን ይገልጹ።
ብዚ ምኽንያት ድማ፡ ኣብቲ ክልል ኣማኢቲ ኣሻሓት እንትመዛበሉ፡ ናብ ሱዳን ድማ ልዕሊ 60 ሽሕ ሰባት ምስዳዶምን ይዝረብ።
ኣብቲ ክልል፡ ጾታዊ ዓመጽ፣ ገበናት ኲናትን ግህሰት ሰብኣዊ መሰላትን ከምዝተፈጸሙን ውድብ ሕቡራት መንግስታት ከጻሪ ክፍቀደሉ ምሕታቱን ይዝከር።
ቅልውላው ትግራይ፡ ጸብጻብ ኣምነስቲ ‘ናቱ ውሱንነት ኣለዎ’ ክብል መንግስቲ ኢትዮጵያ ገሊጹ
ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ሎሚ ዘውጽኦ ጸብጻብ፡ ኣብቲ ኣብ ክልል ትግራይ ተወሊዑ ዘሎ ኲናት ዝተሳተፉ ወታሃደራት ኤርትራ ኣብ መወዳእታ ሕዳር ኣብ ጥንታዊት ከተማ ኣክሱም ብምእታው ኣብ ውሽጢ ክልተ መዓልታት ብኣማኢት ዝቑጸሩ ሰባት ከምዝቐተሉ ናይ ዓይኒ መሰኻክር ከምዝሓበርዎ ገሊጹ'ሎ።