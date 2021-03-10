ኣብ ሞዛምቢክ፡ ኣትክልቲ መሮር ዝተመገቡ 25 ኣባላት ቤተሰብ ሞይቶም
ብጥምየት ኣብ ዝተጠቕዐት ሞዛምቢካዊት ዞባ ምዌኬት፡ ኣትክልትን ፍረታትን ሞረር ድሕሪ ምምጋቦም ካብ ዝሞቱ 35 ሰባት፡ 25 ኣባላት ሓደ ቤተሰብ ከምዝርከቡዎም ሰበስልጣን ገሊጾም።
ኣብቲ ዞባ፡ ሰባት ፍረታት መሮርን ሳዕርን ይምገቡ ከምዘለዉ ኣብ ቀረባ ሓበሬታ ከምዝበጸሖም እዮም እቶም ሰበስልጣን ዝዛረቡ።
ሃገራዊ ቴሌቪዥን እታ ሃገር ድማ፡ 'ዢማ' ዝበሃል ባህላዊ ምግቢ ንምድላው ነበርቲ ሳዕሪ ይጥሕኑ ከምዝጸንሑ ገሊጹ።
ዢማ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ባህላዊ ገዓት ሞዛምቢክ፡ ብልሙድ ካብ ሕሩጽ ዕፉን እዩ ዝዳሎ።
ኣብ ግዝኣት ናምፑላ ዘጋጠመ ሕጽረት ምግቢ ዋሕዲ ዝናብ ዝፈጠሮ ከምዝኾነ እዩ ዝግለጽ።
ኣብታ ግዝኣት ካብ ዝርከባ 23 ዞባታት እተን 5 ጥራይ እየን ስሩዕ ዝናብ ረኺበን።
ሞዛምፒክ፡ ንኻልኣይ ግዜ ዘጋጠመ ህቦብላ 'ኬነት' ዕንወት የውርድ ኣሎ
ድሕሪ'ቲ ብኣማኢት ዝቑጸሩ ሰባት ዝቐተለ ሓያል ማዕበል፡ ኣብ ሰሜናዊ ሞዛምቢክ ዳግማይ ኬነት ብዝተሰምየ ህቦብላ ዕንወት ይወርድ ኣሎ።