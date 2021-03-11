ታሕተዋይ ባይቶ ሜክሲኮ፡ ካናቢስ ሕጋዊ ዝገብር ኣዋጅ ኣጽዲቑ
ታሕተዋይ ባይቶ ሜክሲኮ፡ ካናቢስ ከም መዘናግዒ ኣብ ረብሓ ክውዕል ዝገብር ሕጊ ኣፅዲቑ።
እዚ ሕጊ፡ ናይ ፕረዝደንት ኣንድረስ ማኑኤል ሎፔዝ ኦብራዶር ውድብ ከፅድቖ ትፅቢት ናብ ዝግበረሉ ሰኔት ተመሪሑ ኣሎ።
እዚ ስጉምቲ፡ ሜክሲኮ ካብ ሞንጎ እተን ካናቢስ ኣብ ዕዳጋ ንክውዕል ሕጋዊ ዝገበራ ሃገራት ክትኾን ዝገብር እዩ።
ሜክሲኮ፡ ኣንፃር ዕዳጋ ካናቢስ ዝበሓቱ ርእሰማላውያን ብደማዊ ኩናት ክትቃለስ ምፅንሓ ይፍለጥ፤ እዚ ድማ በብዓመቱ ብኣሽሓት ዝቑፀሩ ሰባት ንክሞቱ ምኽንያት ኮይኑ እዩ።
ኣርቀቕቲ ሕጊ እታ ሃገር ነዚ ሕጊ ብምድጋፍ ብ 316 ን 129 ኣፅዲቕሞ እዮም።
ነዚ ሕጊ፡ ኣብቲ ዝሓለፈ ወርሒ ሕዳር እውን ሰኔት ኣፅዲቕዎ እኳ እንተነበረ፡ ብታሕተዋይ ባይቶ ሓደ ሓደ ለውጥታት ስለዝተገበረ ካልእ ድምፂ ምሃብ ኣድላይ ኮይኑ ተረኺቡ።
እዚ ሕጋገ፡ ተጠቀምቲ ክሳብ 28 ግራም ሒዞም ክንቀሳቐሱን፡ ንርእሶም ንምጥቃም ድማ፡ ሸሞንተ እፅዋት ማሪዋና ኣብ ገዝኦም ክተኽሉን ዝፈቅድ እዩ።
ኣብዚ ሕዚ እዋን፡ ሜክሲኮ፡ ልዕሊ ሓሙሽተ ግራም ማሪዋና ክትሕዝ ኣይትፈቅድን።
ፕረዝደንት እታ ሃገር፡ እዚ ሕጊ ኣብታ ሃገር ዘለዉ ዕሉላት ኣዘዋወርቲ መዐወኒ ዕፅ ንምቁፅፃር ከምዝሕግዝ ገሊፁ።
ካልእ ኣርቃቂ ሕጊ ንኤኤፍፒ ኣብ ዝሃቦ ቃል ድማ፡ እዚ ሕጊ ሰላም ክዓስል ዝገብር እዩ ኢሉ።
እንተኾነ ካልኦት ነቐፍቲ፡ እዚ ሕጊ፡ ማሪዋና ንህፃናት ተበፃሒ ክኾን ዝገብር እዩ ብምባል ይቃወምዎ።
ብሰኔት እታ ሃገር እዚ ሕጊ እንተፀዲቑ፡ ሜክሲኮ፡ ካብ ኡራጋይን ካናዳን ቀፂላ፡ ብብርኪ ሃገር ካናቢስ ንመዘናግዒ ክውዕል ዝፈቐደት ሃገር ክትኸውን እያ።