ቅልውላዉ ትግራይ፡ “ኣብ ስደት ተወሊደ ሎሚ ድማ ምስ ደቀይ ናብ መዓስከር ስደተኛታት ተመሊሰ”
ኣይተ ገብረእግዚኣብሄር ሃይለስላሴ ቅድሚ 27 ዓመታት ካብቲ ሱዳን ዝርከብ መዓስከር ስደተኛታት ኡም-ራቕባ ናብ ኢትዮጵያ ክምለሱ ከለዉ ዳግም ስደተኛ ኮይኖም ናብ መዓስከር ክምለሱ ትጽቢት ኣይነበሮምን።
ካብቲ ኣብ 1977 ኣ.ኢ [1984] ኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲ ስርዓት ደርግ ኣብ ዝነበረትሉ እዋን ካብ ዘጋጠመ ኲናትን ጥምየትን ናብ ስደት ሃዲሞም ኣብ 30ታት ዕድሚኦም ከቢድ ዝኾነ ስቓይ ከምዘሕለፉ ይኣምኑ።
ንሶም ሓደ ካብቶም ካብቲ ሽዑ እዋን ዝነበረ ኲናትን ጥምየትን ሃዲሞም ንመዓልታት ናይ እግሪ ጉዕዞ ብምግባር ናብ ሱዳን ዝኣተዉ ኣሸሓት ሰባት’ዮም።
“ብዙሓት ሰባት ኣብ መገዲ ሞይቶም” ክብሉ ይዝክሩ ኣይተ ገብረእግዚኣብሄር ነቲ ኩነታት ብምዝካር። “ብምኽንያት ኣብ እዋን ደርግ ይፍጸም ዝነበረ ቅትለት ኣብ ገዛና ብሰላም ምንባር ኣይከኣልናን። ካብቲ ዝነበረ መከራ ክንሃድም ግድን ነይሩ” ይብሉ።
ኣብ መዓስከር ስደተኛታት 10 ዓመታት ኣብ ዝጸንሑሉእዋን ክልተ ቆልዑ ኣፍሪዮም’ዮም። ስርዓት ደርግ ምስወደቐ ከኣ ድሕሪ ሰለስተ ዓመት ናብታ ኣብ ምዕራብ ትግራይ እትርከብ ንኢሽተይ ከተማ ራውያን ተመሊሱም ሓድሽ ህይወት ጀሚሮም።
ኣብ ራውያን ኣብ ሕርሻ ተዋፊሮም ናብራ እናመርሑ ካብ ካልአይቲ ሰበይቶም ተወሰኽቲ ቖልዑት ረኺቦም።
ብድሕሪ 27 ዓመታት ግን ኣብ መበል 70 ዓመት ዕድሚኦም ናብቲ ንኻልኣይ ጊዜ ክርእይዎ ዘይሓስብዎ ዝነበሩ መዓስከር ስደተኛታት ዶብ ሰጊሮም ክምለሱ ተገዲዶም ኣለዉ።
ኣይተ ገብረእግዚኣብሄር ካብ ሞንጎ’ቶም ነቲ ኣብ ትግራይ ካብ ዝተወለዐ ኲናት ሃዲሞም ናብ ሱዳን ዝሰገሩ ልዕሊ 60 ሽሕ ሰባት ሓደ እዮም።
ካብቶም ስደተኛታት ገሊኦም ልክዕ ከም ኣይተ ገብረእግዚኣብሄር 30 ዓመታት ኣብ ዘይመልእ ጊዜ ንኻልኣይ ክስደቱ ተገዲኦም ኣለዉ።
ኲናት ትግራይ ብ 24 ጥቅምቲ ኣ.ኢ [04 ኖቨምበር] እቲ ኣብ መቐለ ዝርከብ ወተሃደራዊ እዚ ብሓይልታት እቲ ክልል ተጠቒዑ ዝበለ መንግስቲ ፌደራል ወተሃደራዊ ስጉምቲ ንኽውሰድ ምስኣዘዘ ከምዝተጓሃሃረ ይዝከር።
እቲ ኲናት ኣብ ዝተወለዐሉ እዋን ኣይተ ገብረእግዚኣብሄር ምስ ስድርኦም ብምዃን ንዘራእቲ ሕርሽኦም ይከናኸኑ ነይሮም።
“እቲ ኲናት ኣብ ዝጀመረሉ እዋን ኣብ ናይ ሕርሻ ቦታ ነይርና፤ ክልተ ለይቲ ድማ ኣብኡ ኣሕሊፍና። ብድሕሪኡ ናብ ገዛና ተመሊስና ተወሳኺ ሓደ ለይቲ ኣሕሊፍና” ይብሉ።
እቲ ኩነታት እናተጓሃሃረ ብምምጽኡ ግን ህይወቶም ንምትራፍ ንኹሉ ነገር ገዲፎም ምስ ስድርኦም ናብ ሱዳን ክስደቱ ግድን ኮነ። እቶም ወዲ 70 ዓመት ወላዲ ከምዝብልዎ ህይወቶም ከትርፉ ዘይከኣሉ ሰባት ብዙሓት’ዮም።
“ዓይነስውራን ሰባት ተቐቲሎም። ኣበነብሰይ ዝርከብዎም ኣቕሽሽቲ’ውን ተቐቲሎም” ብምባል ነቲ ካብ ኣዒንቶም ክፈስስ ዝበለ ንብዓቶም ክቆጻጸሩ እናፈተኑ ነቲ ኩነታት ዘከሩ።
ዓለምለኸ ትካላት ሰብኣዊ መሰላት ከምዝሕብርዎ ብሰንኪ’ቲ ጎንጺ ኣሸሓት ሲቪል ሰባት ተቐቲሎም’ዮም። እንተኾነ ንቑጽሪ ዝሞቱ ሰባት ብዘይሻራዊ ኣካል ምርግጋጽ ኣይተኸኣለን።
ቀዳማይ ሚንስትር ኣብዪ ኣሕመድ ብ30 ኖቨምበር ንኣባልት ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኣብ ዘስምዖ ዘረባ “ዋላ ሓደ ሲሺል ብሰራዊትና ኣይተቐተለን” ክብል ተሰሚዑ ነይሩ።
መሰኻኽር ዓይኒን ብተጣበቕቲ መሰላት ወግዓዊ ዝተገበሩ ጸብጻባትን ግን ንሰራዊት ምክልኻል ፌደራል፣ ሓይልታት ህወሓት፣ ሚሊሻታትን ኣምሓራን ሰራዊት ኤርትራን ብቕትለት ሲቪላት ተሓተትቲ ይገብሩ።
“ኣብ ህይወተይ ከምዚ ዝበለ ኣይረኣኹን”
ኣይተ ገብረእግዚኣብሄር ነቲ ሕዚ ዘሎ ኲናት ምስቲ ዕጡቓት ትግራይ ካብ 1967 ክሳብ 1983 ኣ.ኢ [1970ታት ክሳብ 1991] ኣንጻር ስርዓት ደርግ ዘካየድዎ ናይ 17 ዓመታት ቃልሲ የነጻጽርዎ።
“ኣንጻር ደርግ ተቓሊስና ኢና። ሽዑ ግን ደርግ ምሳና’ዩ ዝዋጋእ ዝነበረ እምበር ንዘይዓመጹ ሓረስቶት ኣይቐትልን ነይሩ። ኣብያተ ክርስትያን እውን ኣይቃጸሉን ነይሮም” ክብሉ የረድኡ።
ሲቪላት ድሕነቶም ክሕሎ ኣብ ምግባር እውን እንተኾነ ደርግ ካብቲ ሕዚ ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝሓሸ ከምዝነበረ ይዛረቡ።
“ኣብ ዕድመይ ብሰንኪ ዘጋጠሙ ኲናት ሰለስተ ጊዜ ካብ ዝነብረሉ ከባቢ ክፈናቐል ተገዲደ እየ። ናይ ሎሚ ግን ከቢድ እዩ፤ ኣብ ህይወተይ ከምዚ ዝበለ ርእየ ኣይፈልጥን። ኣብዚ ኮይነ ቀትርን ለይትን እነብዕ። እንምገቦ ምሸላን እንድቅሰሉ መንጸፍን ተዋሂቡና’ሎ። ግን ከኣ ብዛዕባ እቶም ኣብ ዓዲ [ትግራይ] ዝጠመዩ እሓስብ። ጠምዮም ኣለዉ፤ ዝረድኦም የለን። ንዝተወለድኩላ መዓልቲ’የ ረጊመያ” ይብሉ ብንብዓት ተሓጺቦም።
ናብ ዝተወለደሉ መዓስከር ስደተኛታት ዝተመለሰ ሙሉጌታ!
ብሰንኪ’ቲ ኣብ ትግራይ ተወሊዑ ዘሎ ጎንጺ ንኻልኣይ ጊዜ ስደተኛ ኮይኖም ዘለዉ ኣይተ ገብረእግዚኣብሄር ጥራይ ኣይኮኑን።
ሙልጌታ በርሀ እውን ንኻልኣይ ጊዜ ስደተኛ ብምዃን ተመሳሳሊ ዛንታ ኣለዎ።
ዛንታ ሙሉጌታ ፍሉይ ዝገብሮ ግን ናብቲ ተወሊዱ ዝዓበየሉ ኣብ ሱዳን ዝርከብ መዓስከር ስደተኛታት ቱንያድባህ ምምላሱ እዩ።
ንሱን ኣርባዕተ ደቁን ካብ ሞንጎ ኣብቲ ካብ ገዳሪፍ ኣስታት ኪሎሜትሮ ርሒቑ ዝርከብ መዓስከር ዝተዓቖቡ 13 ሽሕ ስደተኛታት ኮይኖም ኣለዉ።
ብ1980ታት [ኣ.ኤ] ካብቲ ኣብ ትግራይ ዝነበረ ኲናት ዝሃደሙ ወለዲ ሙልጌታ ዝርከብዎም ዝነበሩ ስደተኛታት ናብ መዓስከር ቱንያድባህ ኣትዮም።
“ኣብ ስደት ተወሊደ፤ ስደተኛ ኮይነ ዓብየ፤ ናብ ትግራይ ቅድሚ ምምላሰይ ድማ ኣብዚ ተማሂረን ሓዳር ገይረን” ክብል ንቢቢሲ ተዛሪቡ ግርማይ።
ኣስዕብ ኣቢሉ ድማ “ድሕሪ 20 ዓመታት ምስ ደቀይ ናብዚ ተወሊደ ዝዓበኹሉ መዓስከር ተመሊሰ” ኢሉ።
ሙልጌታን ካልኦት ኣብ መዓስከራት ዝርከቡ ስደተኛታትን ካብ ገዝኦም ክፈናቐሉ ትጽቢት ኣይነበሮምን። እተሪ ኲናት ተወሊዑ’ውን ነገራት ተኻሪሮም ናብ ከምዚ ዝበለ ኩነታት ክበጽሑን ከባቢኦም ገዲፎም ክፈናቐሉን ኣይገመትዎን።
“ንኻልኣይ ጊዜ ስደተኛ ክኸውን ሓሲበዮ ኣይፈልጥን። ኣብ ሑመራ ጽቡቕ መነባብሮ ነይሩኒ። ኣርባዕተ ደቀይ ኣብኡ እዮም ተወሊዶም” ይብል ነቲ ኩነታት ከረድእ ከሎ።
“ሱዳን ካልአይቲ ገዛና እያ”
ሙሉጌታ በቲ ሕዚ ዝርከበሉ ናይ ስደት ናብራ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ተሓታቲ ይገብር። ሰራዊት ኢትዮጵያ ንኸተማ ሑመራ ብኸበድቲ ኣጽዋር ክድብድብ ብምጅማሩ ንሱን ስድርኡን ካብታ ከተማ ኸወጽኡ ከምዝተገደዱ ይዛረብ።
“ኣነ ስደተኛ ኮይነ ዓብየ ደቀይ እውን ኣነ ብዝሓለፍክዎ ክሓልፉ ምርኣየይ የሕዝነኒ። ደቀይ ነቲ ኣነ ዘሕለፍክዎ ጉዕዞ ህይወት ይደግሙ ምህላዎም ክኣምን ኣይከኣልኩን” ድማ ይብል።
ኣብ ከምዚ ዝበለ ፈታኒ እዋን “ካልአይቲ ኣደ ዝኾነት ሃገር” ብምርካቡ ግን የመስግን። “ሱዳን ካልአይቲ ሃገረይ እያ ክብል ከለኹ ብዘይገለ ምግናን እዩ” ይብል።
መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰራዊቱ ነታ ዋና ከተማ ትግራይ ዝኾነት መቐለ ምስተቖጻጸረ ከምዝተዓወተ’ኳ ወግዓዊ እንተገበረ ሕዚ’ውን ግን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢት ትግራይ ኲናት ቀጺሉ’ሎ።
በዓል ኣይተ ገብረእግዚኣብሄርን ሙልጌታን ዝርከብዎም ናብ ሱዳን ዝተሰደቱ ተወለድቲ ትግራይ መዓዝ ናብ መረበቶ ይምለሱ ይኾኑ፤ ንሱምን ደቆምከ ብሰንኪ ካልእ ኲናት ዳግም ከምዝስደቱ ከይፈርሑ ህይወቶም የቕንዑ ‘ዶ ይኾኑ ዝብል ግን ምንም ዝፈልጦ ኣይኮነን።