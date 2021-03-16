ኤርትራዊት ኣሜሪካዊት: ቲፋኒ ሓድሽ ተዓዋቲት ሽልማት ግራሚ ኮይና
ኤርትራዊት ኣሜሪካዊት ኮሜድያን ቲፋኒ ሓድሽ: ተዓዋቲት ሽልማት ግራሚ ምዃና ዝሰምዓትሉ ኵነት ዘርእይ ቪድዮ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዘርጊሓ።
ንሳ ኣብ ቀረጻ ናይቲ ብተለቪዥን ብተኸታታሊ ተቕርቦ መደብ ህጻናት እንከላ እያ ነቲ ዜና ዓወታ ሰሚዓ።
ቲፋኒ በቲ 'ብላክ ሚትዝቫህ' ዝብል ኣልበም እያ፡ ነቲ ኣብ 35 ዓመታት ብዓውዲ ብሉጽ ኣልበም ኮሜዲ ነቲ ሽልማት ዝበቕዐት ጸላም ጓልአንስተይቲ ኮይና ዘላ።
ናይ ቲፋኒ ፊልም ብላክ ሚትዝቫህን ጉዕዞ ናብ ይሁድነትን
'ባት ሚትዝቫህ'፡ ኣይሁዳውያን ደቂ ኣንስትዮ ዕድሚአን 12 ክመልእ ከሎ ዝጽምብልኦ፡ መግለጺ መንፈሳዊ ዕብየትን ንትእዛዛት ኦሪት [ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዝርከቡ ሓሙሽተ ቀዳሞት መጻሕፍቲ] ንምፍጻም መብጽዓ ዝኣትዋሉን ጽምብል እዩ።
ቲፋኒ ነቲ ጽምብል ምስ መበል 40 ዓመተ ልደታን ምዝርጋሕ 'ብላክ ሚትዝቫህ' ዝተሰምየ ሓድሽ ዝሰርሓቶ ኮሜድያዊ ፊልም ኣብ ኔትፍሊክስን ብሓባር ኣብ መወዳእታ 2019 እያ ኣብዒላቶ።
ኣብቲ ፊልም ቲፋኒ ነቲ ኣይሁዳዊ ውርሽኣ፡ እያ ተንጸባርቕ።
እቲ ጉዕዞ ንተሞክሮ ናይቶም ንመበቆሎም ዝረኸቡ ወይ'ውን ናብ ይሁድነት ሓያል መንፈሳዊ ምሰጣ ዘለዎም ብዙሓት ጸለምቲ ኣይሁድ ዘንጸባርቕ እዩ።
ቲፋኒ ጓል 27 ዓመት ምስ ኮነት እያ ምስ ኤርትራዊ ኣቡኣ ክትራኸብ ዝኸኣለት፤ እንተኾነ ግና ናይ ዲኤንኤ መርመራ ድሕሪ ምግባራን ኣይሁዳዊ መበቆል ከም ዘለዋ ድሕሪ ምርግጋጻን እያ ነቲ እምነት ክትቕበሎ ዝጀመረት።
ቋንቋ እብራይስጥ ክትመሃርን ንመጽሓፍ ኦሪት ክተጽንዕን ድማ ጀሚራ፤ 'ባት ሚትቭዛህ' ምጽምባል ድማ ነቲ ኣፍሪቃዊ-ኣይሁዳዊ መበቆል ወለዳ ዘኽብር ምኻኑ ተዛሪባ።
ነቲ ናታ ተሞክሮ ንኻልኦት ምንጋር፡ ጸለምቲ ኣሜሪካውያን ምስቲ መበቆሎም ክተኣሳሰሩ ሓጋዚ ከም ዝኸውን ቲፋኒ ትገልጽ።
ነቲ ጉዕዞ ክሳብ ክንደይ ዝኣኽሉ ሰባት ክጽምበርዎ ከም ዝኽእሉ ምግማት ኣጸጋሚ እዩ። ምኽንያቱ ሓደ ሰብ ኣይሁድ ዝገብሮ ዝተፈላለየ መግለጺታት ስለዘሎ።