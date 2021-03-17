ናብ ሽቓቕ ዝኣተወት ስልኪ ከውጽኣሉ ንተምሃሪኡ ዘገደደ መምህር ተቐጺዑ
ንወዲ 11 ዓመት ተምሃሪኡ ናብ ናይ ሽቓቕ ጉድጓድ ዝኣተወት ስልኪ ከውጸኣሉ ኣገዲዱ ዝብል ክሲ ዝቐረበሉ ደቡብ ኣፍሪቃዊ ርእሰ መምህር ካብ ስርሑ ተኣጊዱ።
እቲ መምህር ንተምሃሪኡ፡ ብገመድ ኣሲሩ ናብ’ቲ ናይ ሽቓቕ ጉድጓድ ክኣቱ ዝገበሮ ኮይኑ፡ ነታ ስልኪ ምስኣውጸኣሉ 200 ራንድ (14 ዶላር) ከምዝህቦ ቃል ኣትዩሉ ነይሩ ተባሂሉ።
በዚ ምኽንያት፡ ነቲ ተምሃራይ መማህርቱ ክድህልዎ ስለዝጀመሩ ናብ ቤት ትምህርቲ ምኻድ ከምዝፈርሐ ስድርኡ ይገልጹ።
ቤት ጽሕፈት ትምህርቲ ናይ’ቲ ከባቢ፡ ብዛዕባ’ዚ ጉዳይ ምስሰምዐ “ሓፊረ” ክብል ንታይምስ ላይቭ ዝተብሃለ ሚድያ ተዛሪቡ።
ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ፡ ኣብ ልዕሊ ጉድጓድ ዝስራሕ ሽቓቕ ምጥቃም ልሙድ እዩ።
ሓላፊ ትምህርቲ ዞባ ምብራቓዊ ኬፕ ፉንዲሌ ጋዴ፡ ነቲ ናይ’ቲ መምህር ተግባር “ልዕሊ ነውሪ” ክብል ገሊጽዎ።
እቲ ሓላፊ ይቕርታ ክሓትት ናብ ስድራ እቲ ተምሃራይ ብኣካል ክኸይድ ምዃኑ’ውን ንጋዜጠኛታት ተዛሪቡ።
ኣብ ልዕሊ እቲ ርእሰ መምህር ተወሳኺ ስጉምቲ ንምውሳድ ድማ ምጽራይ ይግበር ኣሎ ተባሂሉ።