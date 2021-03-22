ኤርትራ፡ ተዓጽየን ዝጸንሓ ኣብያት ትምህርቲ ካብ ዝመጽእ ወርሒ ጀሚረን ክኽፈታ ምዃነን ተገሊጹ
ኣብ ኤርትራ ኩለን ብሰንኪ ለበዳ ኮሮናቫይረስ ተዓጽየን ዝጸንሓ ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ ዝመጽእ ወርሒ መያዝያ ክኽፈታ ምዃነን ሚኒስተር ዜና ኤርትራ ብትዊተር ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ገሊጹ።
ሚኒስተር የማነ ገብረመስቀል፡ ንውሳነ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ጠቒሱ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ፡ ካብ መውኣለ-ህጻናት ክሳብ ካልኣይ ደረጃ ዝርከባ ትካላት ትምህርቲ፡ ካብ 1 ማዝያ ጀሚረን ክኽፈታ'የን።
እቲ ስጉምቲ፡ ኣካል ናይቲ ምፍኳስ ዕጽዋን እገዳታትን ናይቲ ለበዳ ምዃኑ'ውን እቲ ሚኒስተር ጠቒሱ።
ህዝባዊ መጓዓዝያን ንግዳዊ በረራታትን'ኳ ክሳብ ሕጂ ተኣጊዱ እንተሃለወ፡ ኣብዚ ቀረባ እዋን፡ ኣብ ከተማታት ምፍኳስ ናይቲ ዝነበረ ተረር ዕጽዋ ከምዝተራእየ ይግለጽ።
ኣብያተ ትምህርቲ ኤርትራ ንኣስታት ሓደ ዓመት ብዘይምቁራጽ ተዓጽየን ምጽንሐት ይፍለጥ።
እታ ሃገር ካብተን ዝተረረ ዕጽዋታትን እገዳታትን ኮሮነቫይረስ ዝኣወጃ ሃገራት'ያ።
ኣቐዲሙ፡ ኣብ ዝሓለፈ ክረምቲ፡ ኮለጃትን እታ ኣብ ወታሃደራዊ መዓስከር ሳዋ እትርከብ ተምሃሮ 12 ክፍሊ ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቶም ዝዛዝሙላ ቤት ትምህርትን ክኽፈታ ተወሲኑ ምንባሩ ይዝከር።
ኣብ ዝሓለፈ ልዕሊ 3 ወርሒ፡ ለብዒ ኮሮናቫይረስ ኣብ ኤርትራ እናወሰኸ ይመጽእ ምህላዉ ሻቕሎት ፈጢሩ ይርከብ።
ዛጊት፡ 3,118 ሰባት በቲ ቫይረስ ክልከፉ እንከለዉ፡ ካብዚኦም 2,865 ሓውዮም ካብ ሆስፒታላት ዝተፋነዉ'ዮም።
ካብ መወዳእታ ወርሒ ጥሪ ክሳብ ሎሚ ኣብ ዘሎ እዋን ጥራይ ቁጽሪ መልክፍቲ ካብ 2,000 ናብ ልዕሊ 3,000 ክብ ኢሉ'ሎ።
ክሳብ ሕጂ 7 ሰባት ሞይቶም ምህላዎም ይፍለጥ።