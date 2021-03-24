"ወተሃደራት ኤርትራ ሰለስተ ጥይት ተኩሶም ወቒዖምኒ፡ ግን ድሒነ" ነባሪ ከተማ ኣኽሱም
ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ፡ ኣብ ከተማ ኣኽሱም ንዝተፈጸመ ቅትለታትን ግህሰት ሰብኣዊ መሰላትን ኣጻርዩ ናይ መጀመርታ ብርኪ ጸብጻብ ኣውጺኡ'ሎ።
ኣብ'ቲ ሓድሽ ጸብጻቡ፡ መጥቃዕቲ ንዝበጽሖም ሰባት፣ ንስድራ ግዳያት፣ ከምኡ'ውን ንመሰኻኽር ዓይኒ ከምዘዛረበ ይገልጽ።
መሰኻኽር ዓይኒ ከምዝብሉዎ፡ ኣብ ወርሒ ሕዳር፡ ወተሃደራት ኤርትራ ኣብ ከተማ ኣክሱም "ዘስካሕክሕ ቅትለታት" ፈጺሞምም እዮም።
እቶም ወተሃደራት ኣብ ከተማ ኣክሱም ዝፈጸምዎ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት፡ ኣብ ልዕሊ ሰብኣውነት ዝተፈጸመ ገበን ወይ ድማ ገበን ኩናት ክኸውን ከምዝኽእል መንግስታዊ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ገሊጹ።
"ተባዕታይ እንተሎ ኣውጽእዮ"
ወተሃደራት ኤርትራ ኣብ ከተማ ኣኽሱም ብብዝሒ ክረኣዩ ዝጀመሩ፡ ብኣቆጻጽራ ግእዝ ሕዳር 18 ምንባሩ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ጸብጻቡ ዝገለጾም ነበርቲ ይዛረቡ።
ድሕሪ ሓደ መዓልቲ፡ ሕዳር 19 ድማ ኣብ ዝተፈላለየ ክፋላት ናይ'ታ ከተማ ተኹሲታት ክስማዕ ከምዝጀመረ ይዛረቡ።
"ብዙሓት ሰባት መንቀሊ ናይ'ቲ ተኹሲ ከምዘይፈልጡ እዮም ዝገልጹ" ዝብል እቲ ጸብጻብ፡ ገለ ሰባት ግን ዕጡቓት ናይ'ቲ ከባቢ ናብ ወተሃደራት ኤርትራ ተኹሲ ከፊቶም ስለዝነበሩ ወተሃደራት ኤርትራ "ሕነ ንምፍዳይ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት" መጥቃዕቲ ከምዝፈጸሙ ይገልጹ።
ብፍላይ ድማ ንተባዕትዮ ዒላማ ከምዝገበሩ እቲ ጸብጻብ ይጠቅስ።
"ወተሃደራት ኤርትራ ገዛ ንገዛ እናዞሩ 'ሰብኣይኪ ኣበይ ኣሎ? ወድኺ ኣበይ ኣሎ? ተባዕታይ እንተሎ ኣውጽዮ' እናበሉ ብትግርኛ ይሓቱ ነይሮም። ተባዕትዮ ሰላማውያን ሰባት ዕጥቂ የብልናን እናበሉ'ኳ እንተተማሕጸኑዎም፡ ንተባዕትዮ ካብ ገዛ እናውጽኡ ንኻልኦት ድማ ኣብ ገዝኦም እንተለዉ ብዘስካሕክሕ መገዲ ቀቲሎምዎም" ይብል እቲ ጸብጻብ።
ሓደ ነባሪ ከተማ ኣክሱም ድማ ከምዝስዕብ ምስክርነቲ ሂቡ ንረኽቦ።
"ሕዳር 19፡ ወተሃደራትኤርትራ ፡ ንጉሆ ኣስታት ሰዓት 4፡00 ንዓይን ንኻልኦት ኣወዳትን ከካብ ገዛናን ካብ መገድን ኣርዮም ወሲዶምና። ንዓይ ብሰለስተ ጥይት እኳ እንተወቕዑኒ፡ ግን ድሒነ። ካልኦት ምሳይ ዝነበሩ ሰባት ሞይቶም።" ይብል።
ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ንዛንታ ናይ'ዚ ወሃቢ ምስክር ብሰብሞያኡ ኣቢሉ ዘረጋገጾ ኾይኑ፡ ኣብ ኣካሉ ንዝበጽሐ ጉድኣት'ውን ከምዝተዓዘበ ገሊጹ'ሎ።
ብወተሃደራት ኤርትራ ኣብ ኣክሱም ዝተቐተሉ ግን ተባዕትዮ ጥራይ ከምዘይነበሩ እቲ ጸብጻብ የረድእ። ካብቶም ኣብ'ቲ ጸብጻብ ዝሰፈሩ ቅትለታት ሓደ፡ ሓንቲ ኣደን ውላዳን ከመይ ከምዝተቐተሉ የብርህ።
ንኣብነት፤ ሙልጌታ ፍሰሃ ዝተብሃለ ወዲ 14 ዓመት ቆልዓ ኣዲኡ ብወተሃደራት ኤርትራ ተቐቲላ እናበኸየ ናብ'ቲ ዝወደቐትሉ ቦታ እናጎየየ እንትኸድ ንዕኡ'ውን ከምዝቐተሉዎ ናይቶም መወትቲ ኣዝማድ ይዛረቡ።
"ህረሞ ... ህረሞ"
ጸብጻብ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ከምዘርእዮ፡ ወተሃደራት ኤርትራ ካብ'ቲ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዝፈጸምዎ ቅትለታት ብተወሳኺ፡ ኣብ ከተማ ኣኽሱም ኣብ ልዕሊ ትካላት ሃይማኖት'ውን ዕንወት ኣውሪዶም እዮም።
ኣብ'ቲ መጥቃዕቲ ዝፈጸምሉ መዓልቲ (ሕዳር 19)፡ "ብዝሖም ዘይፍለጥ ወተሃደራት ኤርትራ፡ ኣብ ቤተክርስትያን ቅዱስ ሚካኤል ኣብ ዝርከብ ናይ መቃብር ቦታ ኮይኖም፡ ነቲ ህንጻ ቤተክርስትያን ከፍርሱ 'ህረሞ ... ህረሞ' እናበሉ ብጥይት ክወቕዕዎ ከምዝወዓሉ ኣብ'ታ ቤተክርስትያን ተዓቑቦም ዝወዓሉ መሰኻኽር ዓይኒ ነቲ ኮሚሽን ገሊጾም" ይብል እቲ ጸብጻብ።
ህንጻ መንበሪ ሓካይም ዩንቨርሲቲ ኣኽሱም'ውን "ኮነ ተባሂሉ ብጠያይቲ ተወቒዑ" ኢሎም።
ቅንይ ኢሉ ድማ፡ ብኣቆጻጽራ ግእዝ ታሕሳስ 14፡ ወተሃደራት ኤርትራ ናብ ታሪኻዊ ቤተክርስትያን ማርያም ጽዮን ብምእታው ክዘምቱ ከምዝፈተኑን፡ "ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያን ህዝብን ተሓባቢሩ" እቲ ዘመተ ከይፍጸም ከምዝገበረን ነበርትን ኣገልገልቲ ቤተክርስትያንን ነቲ ኮሚሽን ተዛሪቦም።
እቲ ጸብጻብ ካልእኸ እንታይ ይብል?
እቲ መንግስታዊ ኮሚሽን፡ ኣብ ከተማ ኣክሱም ዝተፈጸሙ ግህሰት መሰላት ኣመልኪቱ ኣብ ዘውጸኦ ጸብጻብ፡ እቶም ግህሰታት "ተራ ገበናት ዘይኮኑስ፡ ንዓለምለኻዊ ሕግታትን መትከላትን ዝጥሕሱ እዮም" ኢሉ።
ኣብ ኣክሱም፡ ኣብ ጎንጺ ተሳተፍቲ ዘይነበሩ ሰላማዊ ሰባት ኮነ ተባሂሉ ዒላማ ከምዝተገበሩ ዝገለጸ እቲ ጸብጻብ፡ ወተሃደራዊ ኣገዳስነት ዘይብሎም ንብረት ሰላማውያን ሰባት፣ ትካላት ሃይማኖትን ትካላት ሕክምናን'ውን ኮነ ተባሂሎም ክዓንዉን ክዝመቱን ተገይሩ ይብል።
ካልኦት ዓለምለኻውያን ተሓለቅቲ መሰላት'ውን ኣብ ትግራይ ግህሰት መሰላት ከምዝተፈጸመ ዝገልጹ ጸብጻባት ከውጽኡ ጸኒሖም እዮም። ካልኦት ሃገራት ምዕራብን ሕቡራት ሃገራትን'ውን በቲ ኣብ ትግራይ ዝፍጸም ዘሎ ግህሰት መሰላትን ቅትለት ሰላማውያን ሰባት ከምዝተሻቐሉ ብተደጋጋሚ ክገልጹ ጸኒሖም እዮም።
ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኣብ ዘውጸኦ ጸብጻብ ከምዝበሎ፡ ብኣቆጻጽራ ግእዝ ካብ ሕዳር 19 ክሳብ 21 ሕዳር 2013፡ ኣብ ክልተ መዓልታት ከቢድ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ዝተፈጸመ ኮይኑ "ልዕሊ 100 ሰላማዊ ሰባት ኣብ ኣክሱም ብዝነበሩ ወተሃደራት ኤርትራ ተቐቲሎም"።
እዚ ብዝሒ ግን፡ ኣብ'ታ ከተማ ንዝበጽሐ ጠቕላላ መጥቃዕቲ ዝገልጽ ዘይኮነስ፡ እቲ ኮሚሽን ኣብ ዝገበሮ ምጽራይ ዘረጋገጾም ብዝሒ ጥራይ ዘርእይ ከምዝኾነ ይገልጽ።
ኣብ'ቲ ጸብጻብ ዝተጠቐሱ ነበርቲ ኣክሱም፣ ስድራ ግዳያትን መሰኻኽር ዓይንን "ብዙሓት ሰላማውያን ሰባት ኣብ ቅድሚ ደቆም፣ ኣንሽቶምን ኣደታቶምን ብዘስካሕክሕ ኩነታት ተቐቲሎም" ይብሉ።
ኣብ'ቲ መጥቃዕቲ ዝተቐተሉ ድማ፡ ነበርቲ ኣክሱም ጥራይ ዘይኮኑስ፡ ብሰንኪ እቲ ጎንጺ ካብ ዝተፈላለየ ክፋላት ትግራይ ተመዛቢሎም ዝመጹን ከምኡ'ውን ንበዓል ሕዳር ጽዮን ክጽንብሉ ናብ'ታ ከተማ ዝኣተዉ ኣጋይሽን ከምዝርከብዎም እቲ ጸብጻብ የርኢ።
ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኣብ መፋርቕ ወርሒ ለካቲት ሰብ ሞያ ናብ ከተማ ኣክሱም ብምውፋር፡ መትቃዕቲ ንዝበጽሖም ሰባት፣ ንስድራ ግዳያት፣ ንመሰኻክር ዓይንን መራሕቲ ሃይማኖትን ከምዘዘራረበ ይገልጽ።
ካብ'ቲ ብወተሃደራት ኤርትራ ዝተፈጸመ ግህሰታት ብተወሳኺ፡ ብምኽንያት ሰዓት እቶ እቶ ብሓይልታት ጸጥታ ዝውሰድ ስጉምቲታት'ውን ተመጣጣኒ ዘይምዃኑን፡ በዚ ምኽንያት ድማ ህይወት ሰባት ከምዝጠፍአን ጉድኣት ኣካል ከምዘጋጠመን ዝገለጸ እቲ ኮሚሽን "ብህጹጽ ደው ክብል" ጸዊዑ'ሎ።
መንግስቲ ኤርትራ እንታይ ይብል?
ቅድም ክብል፡ ንመሰል ሰባት ዝሕለቑ ዓለምለኸ ትካላት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናልን ሂዩማን ራይትስ ዎችን፡ ወተሃደራት ኤርትራ ኣብ ኣክሱም ንቆልዑ ሓዊሱ ሰላማውያን ሰባት ከምዝቐተሉ ዝገልጽ ጸብጻብ ኣውጺአን ነይረን።
ኤርትራ ግን ንጸብጻብ እዞም ትካላት ትነጽጎ።
ሚኒስተር ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገረብመስቀል ኣብ 05 መጋቢት ብትዊተር ኣብ ዝሃቦ ግብረመልሲ፡ ክልቲኦም "ማናቱ" ተጣበቕቲ ጉጅለታት፡ ኣብ ኤርትራ "ናይ ስርዓት ለውጢ" ንምምጻእ ክሰርሑ ዝጸንሑ'ዮም ክብል ከሲሱ ነይሩ።
ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብዪ ኣሕመድ፡ ብዛዕባ'ቲ ኣብ ክልል ትግራይ ተወሊዑ ዘሎ ግጭት ኣመልኪቱ ትማሊ ሰሉስ ንፓርላማ ሃገሩ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ፡ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ዶብ ክልቲአን ሃገራት ዝርከቡ ቦታታት ተቐጻጺሩ ከም ዝርከብ ንፈለማ እዋን ኣረጋጊጹ'ሎ።
እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ወሲኹ፡ ኣብ ትግራይ ሰራዊት ኤርትራ ዝፈጸሙዎ ግህሰት እንተሃልዩ ስጉምቲ ክውሰድ'ዩ ክብል ድማ ተዛሪቡ እዩ።