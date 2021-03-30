ኤርትራ፡ ነቲ ብስዑዲ ዓረብ ዝተበገሰ 'ሓምላይ ተበግሶ' ከምዝተጸንበረቶ ገሊጻ
ኤርትራ፡ ነቲ ስዑዲ ዓረብ ዘበገስቶ 'ግሪኒንን ኢንሸቲቭ' ብዝብል ስም ዝፍለጥ ሓምላይ ተበግሶ ንኽትጽንበሮ ዝቐረበላ ዕድመ ከምዝተቐበለቶን ከምእትሳተፍን ሚኒስተር ዜና ኣቶ የማነ ገብረመስቀል ብትዊተር ሓቢሩ።
ሚኒስተር የማነ ገብረመስቀል፡ ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ምስ ልኡል ስዑድ ዓረብ መሓመድ ቢን ሳልማን ትማሊ ነቲ ፕሮጀክት ኣመልኪቶም ብተሌፎን ድሕሪ ዝገበርዎ ዘተ ኤርትራ ኣብቲ መደብ ክትሳተፍ ድልውነታ ምግላጻ ገሊጹ።
ንምዃኑ እዚ ስዑድያ ዘበገሰቶ ሓምላይ ተበግሶ እንታይ እዩ?
እቲ መደብ ካብ ዝሓቖፎም መደባት ምጉዳል ልቀት ካርቦንን ዓቢ ናይ ምግራብ መደባትን ዘጠቃለለ ኮይኑ፡ ልኡል ስዑድ ዓረብ መሓመድ ቢን ሳልማን ንመራሕቲ ቐጠር፡ ኵወት፡ ባሕረይን፡ ኢራቕን ሱዳንን ኣብቲ ዞባዊ ምትካል ኣግራብ ክሳተፉ ዕድመ ከምዘቕረበሎም ንዜና ኤስፒኤ ብምጥቃስ ሮይተርስ ኣቓሊሑ።
መደበር ዜና ኤስፒኤ፡ "እዚ ንማእከላይ ምብራቕ ዘሓቁፍ ፕሮጀክት ግሪኒንግ ኢንሸቲቭ፡ ነተን ኣብቲ ዞባ ዘለዋ ኩለን ሃገራት ንኽሓቁፍ ዕላማ ዝገበረ ኮይኑ፡ 50 ቢልዮን ፈልስታት ንምትካል እዩ ዓሊሙ ዘሎ፡ እዚ ኸኣ ካብ ዓለም ዝበዝሓ መትካል ፈልሲ እዩ" ኢሉ።
ልኡል ስዑድ ዓረብ መሓመድ ቢን ሳልማን፡ ሃገሩ ንበይና 10 ቢልዮን ፈልሲ ንምትካል ተበጊሳ ከምዘላ ብምሕባር፡ እተን ዝተረፋ ሃገራት ነቲ ዝተረፈ 40 ሚልዮን ፈልስታት ተኺለን ብከላ ኣየር ኣብ ምጉዳል፡ ንመሬት ካብ ፍግረ መሬት ኣብ ምክልኻልን ልቀት ካርቦን ኣብ ምጉዳልን እጃመን ከበርክታ ጸዊዑ ኣሎ።
ኤስፒኤ፡ ጎኒ ጎኒ ምትካል ኣግራብ፡ ተተካኢ ጽዓት ምትእትታውን ምስፋሕን'ውን ኣካል እዚ ተሓንጺጹ ዘሎ ሓምላይ ተበግሲ ምዃኑ ገሊጹ።
እዚ መደብ ኣካል ናይቲ ልኡል ስዑድ ዓረብ መሓመድ ቢን ሳልማን መደባት 2030 ኢሉ ዝሓንጸጾ ኮይኑ፡ ስዑድ ዓረብ ኣብ ነዳዲ ጥራይ ዝተሞርኮሰ ኣታዊታታ ንምቕያርን ናብራ ሰባት ንምምሕያሽን ኢላ ዝተለመቶ ከምዝኾነ እዩ ዝእመን።
እታ ብሰደድ ነዳዲ ሓንቲ ካብተን ኣብ ቅድሚት ዝስራዓ ሃገራት ዝኾነት ሱዑድያ፡ ካብ ትማሊ ቀዳም ጀሚራ ነቲ ጎስጓስ ምትካል ኣግራብ ጀሚራቶ ኣላ።
እንተኾ፡ ኣብታ ዝበዝሐ ክፋል መሬታ ምድረ በዳ ዝኾነን ዋሕዲ ትሕተ ባይታኣዊ ማይ ዘለዋን ስዑድ ዓረብ እዚ መደብ ከመይ'ዩ ክትግበር ዝርዝራዊ ሓበሬታ ኣይተውሃበን ዘሎ።