ቅልውላው ትግራይ፡ ወተሃደራት መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ጃማላዊ ቕትለት ከምዝፈጸሙ መርትዖ ተረኺቡ
- By Africa Eye
- ቢቢሲ
ቢቢሲ ኣይ ዘካየዶ መርመራ፡ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ኣባላት ሰራዊት መንግስቲ ኢትዮጵያ ጃምላዊ ቕትለት ከምዝፈጸሙ ዘረጋግጽ መርትዖ ረኺቡ። እቲ መርትዖ እቶም ብውሕዱ 15 ዝኾኑ ሰባት ዝተቐትልሉ ቦታ ብትኽክል ኣበይ ቦታ ከምዝተቐተሉ'ውን ዘቃልዕ እዩ።
ኣብ መጀመርታ ወርሒ መጋቢት ሓሙሽተ ብተኸታታሊ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝተለጠፋ ተንቀሳቓሲ ምስልታት (ቪድዮታት) ኣቃልቦ ብዙሓት ሰባት ስሒበን ነይረን።
እተን ቪድዮታት ስሩዕ ወተሃደራዊ ክዳንን ዕጥቅን ዝገበሩ ሰባት ንወተሃደራዊ ክዳን ዘይገበሩ ሰባት ናብ ገደል እናወሰድዎምን፡ ካብ ቀረባ ርሕቐት ብጥይት ቐቲሎም ነቶም ዝሞቱ በቲ ገደል እናኣጽደፍዎምን ዘርእያ እየን።
እቲ ቕትለት ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ጥቃ ማህበረ ደጎ እትብሃል ከተማ ከምዝተፈጸመ ቢቢሲ ኣረጋጊጹ።
እቲ ቦታ ሰራዊት መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣንጻር ሰራዊት ህወሓት ዝዋግእሉ ዘለዉ ቦታ እዩ።
እቲ ኵናት ኣብ መጀመርታ ወርሒ ሕዳር፡ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ፡ ሰራዊት ህውሓት ኣብቲ ክልል ዓሪዱ ዝነበረ ብዓቕሚ ሰቡን ብዝሒ ኣጽዋራቱን ዝሓየለን ዝበዝሓን ዝብሃል ሰሜን እዝ መጥቃዕቲ ፈጺሞም ኢሉ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ህወሓት ኵናት ምስ ኣወጀ እዩ ጀሚሩ።
እቲ ኵናት ክሳብ ሕጂ ልዕሊ ክልተ ሚልዮን ሰባት ካብ ቤት ንብረቶም ንኽፈናቐሉ ምኽንያት ከምዝኾነ ግዝያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዘውጽኦ ጸብጻብ ይጠቅስ።
ብዘይካ እዚ ልዕሊ 70 ሽሕ ሰባት ናብ ሱዳን ክስደዱ እንከለዉ፡ ኣብ ውሽጢ ክልል ትግራይ ልዕሊ 4 ሚልዮን ሰባት ተጸበይቲ ህጹጽ ረድኤት ኮይኖም ምህላዎም ይፍለጥ።
እቲ ቕትለት ኣበይ ከምዝተፈጸመ ንምፍላጥ . . .
መርምራዊ ጉጅል ቢቢሲ ኣይ፡ ምስ ቤሊንካትን ኒውሰንን ዝተብሃሉ ናይ 'ሚድያ ኣውትለት' መርመርቲ ብምዃን እቲ ቕትለት ኣበይ ከምስተፈጸመ ንምፍላጥ መርመራ ጀሚሮም።
እቶም መጀመርታ ነቲ ስእሊ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝለጠፍዎ ሰባት እቲ ቪድዮ ኣብ ጥቃ ከተማ ማህበረ ድጎ ዝተሰኣለ ምዃኑ ይሕብሩ ነይሮም።
ቢቢሲ ኣይ ነቲ ኣብቲ ቪድዮታት ዝርአ ቅርጺ መሬት፡ ናይ ሓመድ ጽርግያ፡ ኩርባታትን ጸድፍታትን ብምርኣይ፡ ስእሊ ናይ ሳተላይት ናይቲ ኸባቢ ብምኽፋት ምስቲ ኣብቲ ቕትለት ዝተፈጸመሉ በታ ዝመሳሰል ቦታታት ምንዳይ ጀሚሮም።
እቲ ናይቶም ወተሃደራት ንውሓትን ጽላሎት እቲ ቕትለት ሰዓት ክንደይ ከምዝተፈጸመ ንምፍላት ሓጋዚ እዩ ነይሩ። ነቲ ሰንሰለታዊ ቅርጺ ናይቲ ገደል ካብ ሰሜን ናብ ደቡብ ዝተዘርግሐ ምዃኑ ካብቲ ጽላሎት ናይቶም ወተሃደራት ክትርዳእ ስልትኽእል እቲ ቕትለት ኣበይ ተፈጺሙ ንዝብል ሕቶ ንምፍላጥ ሓደ ኣገዳሲ ኣንፈት እዩ ሂቡ።
እቲ ኣብተን ቪድዮታት ዝረኣ ጥርዚ ናይቲ ጎቦታት ናብቲ ኣብ ሳተላይት ዝተረኸበ ስእሊ ብምንጽጻርን ኣብ ልዕሊኡ ብምቕማጥን ብትኽክል ንሱ ድዩ እቲ ቦታ ንምፍላት ተፈቲኑ።
ደረቕ ሩባ፡ ዕሙር ኣትክልትን ኣብቲ ካባቢ ዝርኣዩ ኣግራብን ኸኣ እቶም ካልእ ከም መመሳሳሊ ኣብቲ ቪድዮ ዘሎ ምስልን ካብ ሳተላይት ዝተረኸበ ስእልን እዩ።
ቢቢሲ ኣይ ንሓደ ነበርቲ ከተማ ማህበረ ድጎ ብተለፎን ኣዘራሪቡ ነይሩ፡ ንሱ ሰራዊት መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ወርሒ ጥሪ 73 ደቂ ተባዕትዮ ካብታ ከተማን ኣብ ከባቢኣ ዝርከባ ዓድታትን ክመዝወሰዱ፡ ሰለስተ ኣዝማዱ'ውን ምስኦም ከምዝተወሰዱ ብምሕባር እቶም ኣብ ወርሒ ጥሪ ዝተወሰዱ ደቂ ተባዕትዮ ክሳብ ሕጂ ድሃይ ከምዘይብሎም ገሊጹ።
ቢቢሲ ኣብ ጥቃ ከተማ ማህበረ ድጎ ኣብ ዝርከባ ዓድታት ዝነብር ሓደ ሰብ'ውን ኣዘራሪቡ፡ እቲ ውልቀ ሰብ ሓዉ ምስቶም ብጅምላ ዝተቐተሉ ከምዝኾነ እዩ ዝሕብር።
ንሱ'ውን እቲ ቅትለት ኣብ ጥቃ ከተማ ማህበረ ድጎ ከምዝተፈጸመን እዋኑ ኸኣ ኣብ ወርሒ ጥሪ 2021 ምዃኑ ተመሳሳሊ ምስክርነት ሂቡ።
ንሱ ብምስዓብ "ኣብቲ ገደል እዮም ቐቲለሞም" ኢሉ።
ንግዳያትን ነቶም ቕትለት ዝፈጸሙ ወተሃደራትን ንምልላይ . . .
ቢቢሲ ውልቃዊ መንነት ናይቶም ኣብቲ ቪድዮ ዝርኣዩ ዕጡቓት ወተሃደራት ከላሊ ኣይክኣለን፡ እንተኾነ እቲ ተኸዲነሞ ዝነበሩ ወተሃደራዊ ክዳንን ኣብ ክዳን ናይ ምናቶም ዝተለጠፈ ባንዴራ ኢትዮጵያ ዘለዎ ወተሃደራዊ ምልክትን (መለለዪ) ምስቲ ወተሃደራት ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝኽደንዎ ዝመሳሰል እዩ።
ካልእ እቶም ኣብ ቪድዮ ዝርኣዩ ተኸዲነሞ ካብ ዝነበሩ ምስ ወተሃደራት ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘመሳስልም ኣብ ወተሃደራዊ ክዳኖም ዘሎ ቅርጽን ዓይነት ጁባታትን'ዩ።
ሓደ ካብቶም ኣብቲ ቪድዩ ዝርኣዩ ወተሃደራት ኣርማ ዘለዎ ሃሳስ ወተሃደራት ቆብዕ ዝገበረ ኣሎ፡ እቲ ኣርማ ኸኣ ምስ ናይ ወተሃደራት ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝመሳሰል እዩ።
እቶም ነቲ ቕትለት ዝፈጸሙ ወተሃደራት ሃገራዊ ቋንቋ ኢትዮጵያ ዝኾነ ቋንቋ ኣምሓርኛ እዮም ዝዛረቡ ነይሮም።
ኣብ መጀመርታ ናይተን ሓሙሽተ ቪድዮታት እቶም ወተሃደራት ነቶም ሲቪላዊ ክዳን ተኸዲኖም ዝነበሩ ደቂ ተባዕትዮ ኣብ መሬት ኮፍ ኣቢሎም ከቢበሞም እንከለዉ ንሓድሕዶም ብኣምሓርኛ ክዘራረቡ ይስምዑ።
ኣብታ ካሜራ ዘይርኣ ሓደ ወተሃደር "ነዞም ሰባት ነጻ ክንገድፎም የብልናን፡ ንሓደ'ውን ይኹን ክንምሕር የብልናን" ኢሉ ብኣምሓርኛ እናተዛርበ ይስማዕ እዩ።
ካልእ ኸኣ "እዞም ሰባት እዚኦም ክንቐትሎም እንከለና ብቪድዮ ክንስእሎም ኣለና" ይብል።
እተን ዝተረፋ ኣርባዕተ ቪድዮታት እቶም ሲቪላዊ ክዳን ዝተኸደኑ ብወተሃደራት ዝተኸበቡ መንእሰያት ናብ ብኣፈሙዝ እናተኸኾብኮቡ ናብ ሓደ ገምገም ናይ ገደል ክውሰዱ እንከለዉ እዮም ዝርኣዩ።
እቶም ዕጡቓትን ወተሃደራዊ ክዳን ዝገበሩን ወተሃደራት ብዙሓት ካብቶም ክኹብክዎም ዝጸንሑ ደቂ ተባዕተዮ ቐቲሎም ነቲ ሬሳ ናብቲ ገደል እናደፍእዎ እንከለዉ ኣብቲ ቪድዮ ይረኣዩ'ዮም።
ኣብቲ ቪድዮ ሓደ ወተሃደር ካብ ቀረባ ርሕቐት ኮይኑ ናብቶም ኣብቲ ገምገም ገደል ወዲቖም ዝነበሩ ክትኵስ ይርኣ'ዩ፡ ካልኦት ኸኣ ነቶም ዝሞቱ ክጻረፉን ብኣኦም ክላገጹን ይስምዑ።
ነቲ ቪድዮ ዝስእል ዝነበረ ሰብ "ነዚኦምሲ ላምባ ኣምጺእካ እንተተቃጽሎም ክንደይ ደስ ምበለኒ" ይብል'ሞ ካልእ ንዕኡ ትቕብል ኣቢሉ "ነዞኦም መቃጸሊ ዝኸውን ላምባ እንተዝህልወና ጽቡቕ ነይሩ፡ ልክዕ ከምዚ ህንዳውያን ዝገብርዎ ገይርና መቓጸልናዮም ነይርና" ይብል።
ውልቃዊ መንነት ናይቶም ሲቪላዊ ክዳን ተኸዲኖም እንከለዉ ዝተቐተሉ ሰባት ክፍለጥ ኣይተኸኣለን፡ ኣብ ክልል ትግራይ ዝዝረብ ትግራኛ ክዛረቡ ይስምዑ እዮም።
ኣብቲ ስእሊ እቶም ነቲ ቕትለት ዝፈጸሙ ወተሃደራት እቶም ዝቐተልዎም ኣባላት ህወሓት እዮም ኢሎም ከምዝኣምኑ ክዛረቡ ይስምዑ'ዮም።
ሓደ ካብቶም ወተሃደራት ብናይ ብዓለገ ቋንቋ ንህወሓት እናጸረፈ "እዚ መወዳእታ ናይ ወያነ እዩ" ክብል ይስማዕ።
"ምሕረት ኣይከነርእን ኢና" ኸኣ ይውስኽ።
ላቲታ ባዳረር ዳይረክት ሁማን ራይትስ ዎች ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ እያ።
ንሳ ንቢቢሲ ኣብ ዝሃበቶ ቃል፡ ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ኣብቲ ዞባ [ክልል ትግራይ] ኩሉ ዓይነት ምግሃስ ሰብኣዊ መሰላት ከምዝተኻየደ ብምሕባር ነቲ ቢቢሲ ኣይ ምርምር ዘካየደሉ ወተሃደራት ንሲቪላዊ ክዳን ዝተኸደኑ ደቂ ተባዕትዮ እናቐተሉ ዘርኢ ቪድዩ ኸኣ "ግሁድ ቕትለትን ዜሰንብድን'ዩ" ኢላ።
ብምስዓብ "ወተሃደራዊ ክዳን ዘይተኸደኑ ሲቪላዊ ክዳን ዝተኸደኑ ብወተሃደራት እናተረሸኑ ኢና ርኢና" ትብል።
"እዚ ተወሳኺ መርመራን ምጽራይ ዘድልዩ ናይ ቕትለት ክስተት እዩ፡ ብመሰረት እዚ ኣብዚ ቪድዮ ዝርኣናዮ፡ እቲ ቕትለት ብናይ ኵናት ገበን ዘሕትት ክኸውን ይኽእል እዩ" ትብል ላቲታ ባዳረር።
ቢቢሲ ነቲ ብምርምር ዝረኸቦ መርትዖታት መልሲ ንኽህበሉ ናብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሕቶኡ ኣቕሪቡ፡ መንግስቲ ኢትዮጵያ "ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ዝዝርግሑ ቪድዮታትን ጥርዓናትን ከም መርትዖ ክውሰዱ ኣይክእሉን'ዮም" ድሕሪ ምባል፡ ክልል ትግራይ "ንዝኾነ ዘይሻራዊ ምጽራይ ክገብር ዝደሊ ክፉት'ዩ" ኢሉ።