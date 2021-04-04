ልኡል ዮርዳኖስ፡ ሓምዛ ቢን ሑሴን ኣብ ‘ናይ ገዛ ማሕዩር’ ከምዘሎ ተሓቢሩ
ወራስ-ዙፋን ዮርዳኖስ ነበር፡ ሓምዛ ቢን ሑሴን ንመንግስቲ እታ ሃገር ብምንቃፉ ናይ ገዛ እሱር ክኸውን ከምዝተገበረ ሓቢሩ።
ኣብቲ ብጠበቕኡ ኣቢሉ ናብ ቢቢሲ ዝበጽሐ ቪድዮ፡ ሓው ንጉስ ዓብደላ ዝኾነ ልኡል ሓምዛ ቢን ሑሴን ንመራሕቲ ጆርዳን ብጠልቆምቆም፣ ሰኣኖ ዓቕምን ግፍዕን ይኸሶም። ልኡል ሓምዛ ብሓደ ገጹ ሓው ንጉስ ዓብደላ ከምዝኾነ ይፍለጥ።
ኣብ ልዕሊ መራሕቲ እታ ሃገር ዕልዋ መንግስትነት ንምፍጻም ነገር ይኣልሙ ነይሮም ብዝብል ገለ ሰበ ስልጣናት ኣብ ቀይዲ ድሕሪ ምእታዎም እዩ ልኡል ሓምዛ ናይ ገዛ እሱር ክኸውን ተበይኑ ዘሎ።
እንተኾነ ግን ሰራዊት ምክልኻል ጆርዳን ልኡል ሓምዛ ናይ ገዛ እሱር ኮይኑ ንዝብል ሓበሬታ ኣቐዲሙ ነጺግዎ’ዩ።
ይኹን እምበር ሰላምን ምርግጋዕን ናይታ ሃገር ኣብ ሓደጋ ከእቱ ካብ ዝኽእል ዝኾነ ዓይነት ትግባር ክእርነብ ትእዛዝ ከምዝወረዶ’ዩ ዝግለጽ።
ልኡል ሓምዛ ድጋፍ ኣለዎ ተባሂሉ ኣብ ዝዝረበሉ ናይ ዓሌት መራሕቲ ዑደት ድሕሪ ምግባሩ እዩ እቲ ትእዛዝ ወሪድዎ።
ንሱ ዝኾነ ሕማቕ ተግባር ከምዘይፈጸመን ኣካል ፖለቲካዊ ሽርሕታት ከምዘይኮነን ገሊጹ ኣሎ።
እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሃገራት ግብጽን ስዑድ ዓረብን ንምሕደራ ንጉስ ዓብደላ ዘለወን ድጋፍ ዝገለጻ ኮይነን፡ ኣንጻር እስላማዊ ጉጅለ እስላሚክ ስቴት ኣብ እተካይዶ ወፍሪ መሻርኽታ ዝኾነት ኣመሪካ ድማ፡ ናይ ንጉስ ዓብደላ ንግስነት ምሉእ ናይ ኣመሪካ ድጋፍ ከምዘለዎ ኣፍሊጣ እያ።
ልእልቲ ሃያ፡ በዓልቲቤት ልኡል ዱባይ 'ንህይወታ ብምስጋእ' ናብ ዓዲ እንግሊዝ ምህዳማ ተገሊጹ
በዓልቲ ቤት ኣመሓዳሪ ዱባይ፡ ሸኽ መሓመድ ኣልመክቱም፡ ንህይወታ ብምስጋእ ካብ ሰብኣያ ሃዲማ ናብ ዓዲ እንግሊዝ ምህዳማ ተገሊጹ።