ቅልውላው ትግራይ፡ ካብ ዝሓለፈ ሓሙስ ጀሚሩ ኣብ ትግራይ ኣገልግሎት ኤሌክትሪክ ተቛሪጹ
ኣገልግሎት ሓይሊ ኤለክትሪክ ኢትዮጵያ መንቀሊ ናይቲ ኣብ ትግራይ ተቛሪጹ ዘሎ ኣገልግሎት መብራህቲ ዛጊት ክፈልጦ ኣይከኣልኩን ኢሉ።
እዚ ካብ ዝሓለፈ ሓሙስ ድሕሪ ቀትሪ ጀሚሩ ከም ዘጋጠመ ብምሕባር፡ ኣብ መስመር መኾኒ ምጽራይ ይግበር ምህላው ገሊጹ።
ዳይሬክተር ኮምዩኒኬሽን ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኢትዮጵያ ኣቶ መጎስ መኮንን ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ ቃል፡ ምኽንያት ምቁራጽ ኤሌክትሪክ እኳ እንተዘይፈልጠ፡ "ኣብ ዝተወሰኑ ከባቢታት ግን ተቛሪጹ ኣሎ" ኢሉ።
ኣብ ወርሒ ሕዳር ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ፡ ሓይልታት ህወሓት ኣብ ልዕሊ ሰራዊት እዚ ሰሜን መጥቃዕቲ ፈጺሞም ብዝብል ክሲ፡ ኣብ ልዕሊ መሪሕነት እቲ ክልል ወተሃደራዊ ስጉምቲ ክውሰድ ትእዛዝ ኣመሓላሊፉ'ዩ።
ድሕሪ'ዚ ክልቲኦም ወገናት ናብ ኲናት ስለ ዘምርሑ፡ ኣብ ልዕሊ ዝተፈላለዩ ትሕተ ቕርጺ እቲ ክልል ዕንወት በጺሑ። ብምኽንያት እቲ ኲናት ድማ ብተደጋጋሚ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ክቋረጽ ተራእዩ።
ኣብ ልዕሊ እቶም መስመራት ሓይሊ ዝፍጸሙ መጥቃዕቲታት ከም ምኽንያት ምቁርራጽ ኣገልግሎት ይግለጹ ነይሮም። እቲ ሎሚ ዘጋጠመ ምቁራጽ ግን መንቀሊኡ ከይተፈልጠ ንሓደ ሰሙን ክጸንሕ ክኢሉ ኣሎ።
"ኣብ ከባቢ መኾኒ ኤሌክትሪክ ከም ዘሎ ኣረጋጊጽና ኢና፤ ክኢላታት ጽገና ካብ ዕለተ ሓሙስ ጀሚሩ እቲ ዘጋጠመ ጸገም ንምፍላጥ ናብቲ ቦታ ተንቀሳቒሶም'ዮም። ክሳብ ሕጂ ግን እዚ'ዩ ዝብሃል ነቲ ጸገም ዘርኢ ነገር ይረኸቡን። እቲ ጸገም ምስ ተፈልጠ ጽገና ክግበር'ዩ" ኢሉ።
እቲ ኣገልግሎት መዓዝ ከም ዝምለስ ምግማት ኣይከኣልን ዝበለ ኣቶ ሞጎስ፡ ኣብዚ ሕጂ እዋን ካብ ተከዘ ናብ መቐለ ዝኸይድ መስመር ኣገልግሎት ይህብ ከም ዘየለ'ውን ኣዘኻኺሩ።
"ቅድም ክብል ኣብ ልዕሊ መስመር ተከዘ - መቐለ ከቢድ ዕንወት በጺሑ ስለ ዝጸንሐ፡ እቲ መስመር ጽና ይግበረሉ ኣሎ" ዝበለ ኣቶ ሞጎስ፡ እዚ ኣብ ምዝዛም ከም ዝርከብን መብዛሕትኦም ከባቢታት ኤሌክትሪክ ንክረኽቡ ይስራሕ ከም ዘሎን ተዛሪቡ።
እቲ መዓልታት ጥራይ ከም ዝወስድ ዝተነገረሉ 'ወተሃደራዊ ስርሒት' ንሽዱሽተ ኣዋርሕ ቀጺሉ ኣሎ።
ሕጂ'ውን ኣብ ሸሞንተ ግንባራት ረጽሚ ከም ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ቀረባ ተዛሪቡ።
እቲ ኲናት፡ ኣብቲ ክልል ሰፊሕ ትሕተ-ቅርጻዊ ዕንወትን ሰብኣዊ ቅልውላውን ኣስዒቡ ምህላዉ ከኣ ይፍለጥ።