መምርሒታት ኮቪድ 19 ዝጠሓሱ ሓደሽቲ ሩዋንዳውያን መርዑ ኣብ ደገ ክሓድሩ ተገዲዶም
መምርሒታት ኮሮናቫይረስ ጥሒስኩም ዝተብሃሉ ሓደሽቲ ሩዋንዳውያን መርዑ፡ ስድርኦምን ዘሰንይዎም ዝነበሩ ዕዱማትን ብምልኦም ኣብታ መዓቀልቲ መርዓ ኣብ ስታድዮም ክሓድሩ ተገዲዶም።
ምስሊ እዞም መርዑ፣ ስድራን ኣጋይሽን ዕላዊ ምስኮነ፡ ሓያል ተቓውሞታት ኣስዒቡ ኣሎ።
ሓንቲ ኣብ ስታድዮም ክትሓድር ዝተገደደት መርዓት ንቢቢሲ ኣብ ዝሃበቶ ቃል፡ “ኣብ መርዓይ መዓልቲ ዘጋጠመ ሕማቕ ዝኽሪ፡ ኣብ ሙሉእ ህይወተይ ዘይርሳዕ እዩ” ኢላ።
ፖሊስ ኪጋሊ፡ ኣብ ርእሰ ከተማ እታ ሃገር ኣብቲ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰናብቲ በዓል ፋሲካ፡ ልዕሊ 20 ዕዱማት ዝነበሮም ሰለስተ መርዓታት፡ ጠጠው ኣቢሉ እዩ።
ወሃቢ ቃል ፖሊስ ንመራኸብቲ ሓፋሽ ሩዋንዳ ኣብ ዝሃቦ ቃል፡ “ብዙሓት ሰባት ጓይላ (ውራይ) ብምድላው፡ ሕግታት ይጥሕሱ ኣለዉ” ኢሉ፤ ፖሊስ፡ እዚ ክቕፅል ከምዘይፈቅድ ከኣ ሓቢሩ።
ገለ ሰባት ግና፡ ሰብመዚ “ልዕሊ ዓቐን (ግቡእ) ብምሕላፍ” ሰባት ኣብ ስታድየም ክሓድሩ ይቕይዱ ኣለዉ ብምባል ተቓዊሞም። ካልኦት ድማ “ንዕኦም ንምውሓስ” እዩ ክብሉ፡ ንስጉምቲ ፖሊስ ንኢዶም።
ካብ ሞንጎ እቶም ብመገዲ ትዊተር ተቓውሞታቶም ዝገለፁ ኮኾብ ሙዚቃ ሩዋንዳ ክላሪሰ ካራሲራ፡ “እዚ ተግባር ሰብኣውነት ዝጎደሎ እዩ። ነቶም መፃምድን ደቆምን ድማ ንዝንተኣለም ዝነብር ስቓይ እዩ” ኢላ።
ሩዋንዳ ኮቪድ-19 ንምምካት ትወስዶም ብዘላ ስጉምትታት፡ ብማሕበረሰብ ዓለም ናእዳ ተጎናፂፋ እያ።
ነጠፍትን ተቓወምትን እታ ሃገር ግና፡ ኣብ ተግባራውነት፡ ሰብኣዊ ግህሰታት ይፍፀም ኣሎ ብምባል ይኹንኑ።
ኣብ ሩዋንዳ፡ ዛጊድ ልዕሊ 22 ሽሕ ሰባት ብኮሮናቫይረስ ከምዝተለኸፉን፡ 311 ሰባት በዚ ቫይረስ ከምዝሞቱን ይግለፅ።