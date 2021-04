ምጽናት ዓሌት ['ጀኖሳይድ'] ብኸመይ ይግለጽ?

ትርጉምን ክትዓትን

'ርዋንዳን ዘርኣዊ ምጽናትን ኣብ መበል 20 ክፍለ ዘመን ['Rwanda and Genocide in the 20th Century'] ዝብል ርእሲ ዘለዎ መጽሓፍ ዝጸሓፈ ዋና ጸሓፊ ትካል ግብረ-ሰናይ ዶብ ኣልቦ ሓኻይም [ኤም ኤስ ኤፍ] ነበር ኣሌይን "ዘርኣዊ ምጽናት ነቲ ብድሕሪት ዘሎ ዝተበገሰሉ ዕላማ ብምርኣይ ካብ ካልኦት ገበናት ክትፈልዮ ትኽእል ኢኻ" ዝብል ሓሳብ ኣስፊሩ ይርከብ።