ፖሊስ ፌዴራል ኢትዮጵያ፡ ብዛዕባ ናብ ሃገር ዝኣተወ ብዝሒ ዘለዎ ጐዞሞ የጻሪ ከምዘሎ ኣፍሊጡ
ፖሊስ ፌዴራል ፡ ትማሊ ሰኑይ፡ ናብ ኢትዮጵያ 'ብዘይሕጋዊ ሰነድ' ድሕሪ ምእታው ብመገዲ ጉምሩኽ ከም ዝተትሓዘ ዝተገለጸ 4 ኮንተይነራት ጎዞሞ ብዝምልከት ምጽራይ ይገብር ከም ዘሎ ገሊጹ።
መንግስታዊ መራኸቢ ብዙሓን ንሚኒስትሪ ኣታዊታት ጠቒሰን ከምዝበለኦ፡ ካብ ቻይና ዝተጽዓነ እዚ ብዝሑ 186 ሽሕን 240 ዝኣክል ጎዞሞታት ፡ 'ካብ ፖሊስ ፌዴራል ዝተፈቐደሉ ኣምሲሉን ናይ ሓሶት ሰነድ ብምጥቃም' ናብ ሃገር እንትኣቱ፡ ኣብ ደረቕ ወደብ ሞጆ ምስ በጽሐ ተታሒዙ ዝብል እዩ።
ኮይኑ ግና፡ እቲ ዝቐረበ ሰነድ ሕጋዊ ምዃኑን ዘይምዃኑን ኣብ ምጽራይ እናሃለወ፡ ከምዚ ዓይነት ትኽክል ዘይኮነ ሓበሬታ 'ሸሊኹ' ከምዝወጽአ፡ ኮምኒኬሽን ዳይሬክተር ኮሚሽን ፖሊስ ፌዴራል፡ ኣይተ ጄላን ዓብዲ ንቢቢሲ ገሊጹ።
እቲ ጎዞሞ ግቡእ ቀረጽ ተኸፊልዎ፡ ብሕጋዊ መገዲ ኣብ ሞጆ ከምዝበጽሐ ዝገለጸ እቲ ሓላፊ፡ ሞጆ ምስ በጽሐ ዋና እቲ ኣቕሓ ንምውሳድ ሕቶ ምቕራቡ ኣዘኻኺሩ።
እንተኾነ፡ ብምኽንያት 'እዋናዊ ሃገራዊ ኩነታት' ካብ ፖሊስ ፌዴራል መረጋገጺ ከምጽእ፡ ኮሚሽን ጉምሩክ መረጋገጺ ሓቲቱ።
"እዋን መረጻ ስለዝኾነ ካብ ፖሊስ መረጋገጺ ኣምጽእ ምስተብሃለ ዝኾነ ወረቐት ኣጽሒፎም መጺኦም። ጉምሩክ ድማ፡ እዚ ነገር ክጻረ ኣለዎ ኢሉ - እዚ እናተጻረየ ይርከብ። እቲ ወረቐት ናይ ሕሶት ሰነድ ኮይኑ እንተተረኺቡ፡ እቶም ሰባት ተሓተትቲ ክኾኑ እዮም" ይብል።
እቶም ጎዞሞ ዘምጽኡ ሰባት፡ ንምንታይ ረብሓ ከምዘምጽኡ ድማ እናተጻረየ እዩ ዝበለ እቲ ሓላፊ፡ እቲ ትካል ግን ንልምዓት ከምዘአተዎ ምግላጹ ተዛሪቡ።
እዚ ጉዳይ ኣብ ምጽራይ እናሃለወ፡ ብገለ 'ሰራሕተኛታት' ጉምሩክ ሸሊኹ ክወጽእ ከምዝተገብረ ገሊጹ።
ብምኽንያት መረጻን ሃገራዊ ኩነታት ጸጥታን፡ ቅድሚ ሒደት ሰሙናት ሚኒስትሪ ሕርሻ ናብ ሃገር ዘእተዎም ጎዞሞታት ከይብተኑ ምእጋዱ'ውን ንቢቢሲ ገሊጹ።
ሚኒስትር ኣታዊታት እንታይ ኢሉ ነይሩ?
ሚኒስትር ኣታዊታት ግን፡ ብዘይሕጋዊ መገዲ ክኣቱ ዝተትሐዘ ጎዘሞ ከምዝኾነን እቲ በዓል ዋናን ትራንዚተሩን ተትሒዞም ምርመራ እናተገበረሎም ከምዝርከብ ትማሊ ኣብ ዕላዊ ናይ ፌስቡክ ገጹ ኣፍሊጡ።
ቤት ጽሕፈት እቲ ሚኒስትር ከምዝበሎ፡ እቲ ኣቕሓ ቅድሚ 15 መዓልቲ ብሓደ ነጋዳይ፡ ብኮንተይነር ተጽዒኑ፡ ብዘይ ሕጋዊ መገዲ ኣብ ሞጆ ከምዝበጽሐ ኣመልኪቱ።
እቲ ኣቕሓ ብናይ ሓሰት ሰነድ ኣትዩ፡ 7.7 ሚልዮን ግብሪ ተኸፊልዎ፡ ካብ'ቲ ደረቕ ወደብ ክወጽእ ተዳልዩ ከምዝነበረ እዩ እቲ ሚኒስትር ዝገልጽ፡።
እቲ ኣቕሓ ምስተፈነወ፡ ብኮሚሽን ጉምሩክን ብቤት ጽሕፈት ኢንተለጀንስ ጨንፈር ሞጆን ክትትል ተገይርሉ፡ እቲ ዝቐረበ ሰነድ ናይ ሕሶት ከምዝኾነን እቲ ኣቕሓ ናብ ሃገር ክኣቱ ካብ ፖሊስ ፌዴራል ሕጋዊ ፍቓድ ዘይብሉን ምዃኑን ይገልጽ።