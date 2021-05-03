ሃገራት ኣፍሪቃ፡ ኣብ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ስለምንታይ ንምዕራባውያን ብምቅዋም ንቻይና ይድግፋ?
ቻይና ነቶም ኣብ ምዕራባዊት ግዝኣት ዢንጂያንግ ዝርከቡ ዝበዝሑ ሙስሊም ዝኾኑ ማሕበረሰብ ‘ኡይጉር’ ኣብ ዝሓዘትሉ ኩነታት ብዙሓት ሃገራት ተቓውሞአን ኣብ ዝገልጻሉ እዋን፡ ሃገራት ኣፍሪቃ ግን ኣብዚ ጉዳይ ድምጸን ኣይተሰምዐን።
ኣብ ቀረባ እዋን ቤጂንግ ኣብ ዝተኻየደ መድረኽ ካብ ዝተሳተፋ ሃገራት ኣፍሪቃ ገሊኤን ቻይና ኣብቲ ዞባ ንዝሓዘቶ ፖሊሲ ደጊፈን ነይረን።
ብውሕድ ሓደ ሚልዮን ኡይጉራውያን ኣብ ግዝኣት ዢንጂንያንግ ኣብ ዝርከቡ መዓስከራት ከምዝተኣሰሩ ይግመት። ቻይና ምስዚ ጉዳይ ብዝተሓሓዝ ብግዱድ ዕዮ፣ ግዱድ ምምካን፣ ስቅያትን ዓሌታዊ ምጽናትን ትኽሰስ፤ እታ ሃገር ግን ነዚ ክስታት ትነጽጎ።
ቻይና እቶም መዓስከራት ኣንጻር ግብረ-ሽበራን ጥሩፍነት ንምክልኻል ዝቖሙ ማእኸላት ስልጠና እምበር ኣብያተ ማእሰርቲ ከምዘይኮኑ ትሙጉት።
ኣብቲ ናይ ወርሒ መጋቢት ጉባኤ ዝተሳተፈ ኣምባሳደር ቡርኪናፋሶ ኣዳማ ኮምፓወሬ “ገለ ምዕራባውያን ሓይልታት ምስ ዢንጂያንግ ንዝተሓሓዙ ጉዳያት ኣንጻር ቻይና ንዘቕንዐ ድልየታተን መፈጸሚ ንኸውዕልአ የጓሃህርኦ ኣለዋ” ክብል ተዛሪቡ ነይሩ።
ሱዳንን ኮንጎ ብራዛቪልን እውን ኣብቲ መድረኽ ተረኺበን ነይረን፤ ሽዑ ኣምባሳደር ኮንጎ ኣብ ቻይና ዳኒኤል ኦዋሳ ነቲ ቻይና ኣንጻር ሽበራ ኣብቲ ዞባ ንእትወስዶ ቀጻሊ ስጉምትታት ከምዝድግፍ ብምግላጽ “ዠንጂያንግ ኣብ ቀረባ ዓመታትት ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ተመዝግቦ ዘላ ውጽኢታት” ንዝበሎ ንኢዱ።
ዓለማዊ ተሓላቒ ሰብኣዊ መሰላት ሂዩማን ራይትስ ዋች ግን፡ እቲ ናይ ሽዑ ኣኼባ ኣፍሪቃ ንዘሻቕሉ ዓለማዊ ጉዳያት ጸማም እዝኒ ከምዝሃበት ዘርእይ ኣብነት ክብል ገሊጽዎ’ዩ።
“ኣፍሪቃውያን መራሕቲ መንግስቲ ቻይና ንሰብኣዊ መሰላት ክጸቅጥ እናረኣዩ ስቕታ ምምራጾም ብዙሕ ሳዕቤናት ኣለዎ” ድማ ኢሉ እቲ ዓለማዊ ትካል።
ኣብ ቤልጂየም ብራስለስ ትካል ዓለማዊ ምሕደራ [‘ግሎባል ገቨርናንስ ኢንስቲትዩት’] ሙሁር ዝኾነ ኤጂቮዮም ኦቶቦ መራሕቲ ኣፍሪቃን ቻይናን ኣብ ሰለስተ ዓበይቲ ጉዳያት ሓበራዊ ምርድዳእ ከምዘለዎም ይዛረብ፤ ኣብ ሰብኣዊ መሰላት፣ ቁጠባዊ ድልየታትን ኢድ-ኣእዳውነት ዘይብሉ ውሽጣዊ ዋኒናትን እዮም።
ኣፍሪቃ ኣብ ጎኒ ቻይና ደው እትብለሎም ጉዳያት እናሰፍሑ ምምጽኦም ብፍላይ ከኣ ኣብ ጉዳያት ሰብኣዊ መሰላት እታ ኣህጉር ኣንጻር ምዕራባውያን ክትስለፍ ይገብሩ ኣለዉ።
ቤት ምኽሪ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ኣብ 2020 ኣብ ጀኔቫ ብዘካየዶ ኣኼባ ንጉዳይ ኣዘራራቢ ዝነበረ ናይ ሆንግኮንግ ሕጊ ድሕነት ውሳነ ብምሃብ፤ ኣብ ልዕሊ ፖለቲከኛታት ከበድቲ ቕጽዓታት ኣብ ዝወሰነሉን ርእሰ ምሕደራ እታ ግዝኣት ኣብ ዝኣወጀሉን እዋን 25 ሃገራት ኣፍሪቃ ግን ኣብ ጎኒ ቻይና ደው ምባለን’ዩ ዝዝከር።
ብድሕሪ ኣዋርሕ እውን እንተኾነ ኣብ ዢንጂንያንግ፣ ሆንግ ኮንግን ቲቤትን ተፈጺሞም ንዝበሃሉ ጥሕሰታት ሰብኣዊ መሰላት ዝነቅፍ ሰነድ ብምዕራባውያን ሃገረት ድጋፍ እንተረኸበ’ኳ ነዚ ዝፈረመት ኣፍሪቃዊት ሃገር ግን ኣይነበረትን።
በዚ ምኽንያት ሂዩማን ራይትስ ዋች፤ ሃገራት ኣፍሪቃ ኣብ ክንዲ ንዘሻቕሉ ዓለማዊ ጉዳያት ካብ ቻይና ንዝረኽብኦ ቁጠባዊ ረብሓታት እየን ዘቐድማ ክብል ነቒፍወን’ዩ።
ሓደ ካብ መስረትቲ ፕሮጀክት ቻይና-ኣፍሪቃ፡ ኤሪክ ኦላንደር፡ ሓንጸጽቲ ፖሊሲ ኣፍሪቃ ኣንጻር እታ ሃገር ደው ዘይምባል “ቀዳምነት ዝወሃቦ ወሳኒ ፖሊሲ ወጻኢ እዩ” ይብል።
ነዚ ከረድእ ከሎ ድማ እተን ድኻታት ሃገራት ብዕዳ ቻይና ዝተኣሰራን ብሰፊሕ ዕዳጋ ዝተጣመራን ስለዝኾና ነታ ሃገር ከቖጥዕኣ ድልየት ከምዘይብለን ንቢቢሲ ሓቢሩ።
እቲ ካልእ ምኽንያት ውግንነአን ከኣ ናብ 1970 ይመልሰና። ቻይና ናብ ሕቡራት ሃገራት ክትምለስ ድልየታ ክትገልጽ ከላ ካብ ኣመሪካ ተቓውሞ ገጢምዎ ነይሩ፤ ሽዑ ሃገራት ኣፍሪቃ ንቻይና ብምድጋፍ ዓቢ ውዕለታ ፈጺመን ነይረን።
ካብቲ እዋን ጀሚሩ ከኣ ርክብ ቻይናን ኣፍሪቃን ጽኑዕ መሰረት ከምዝሓዘ ኣብ ኬንያ ዝነብር ተንታኒ ቻይና-ኣፍሪቃ ክሊፍ ምቦይ ይዛረብ።
እቶም ንዓመታት ብቻይና ዝድጎሙን ልቓሕ ዝረኽቡን ልምዓታዊ ፕሮጀክትታት ኣፍሪቃ ንኽልትኤን ዘቃደዉ ኮይኖም አብ ዝቐጸሉሉ ኣብዚ እዋን ዕዳ ስረዛን ሓገዝ ክታበት ኮሮናቫይረስን ከኣ ተወሰኽቲ ንፍቕረን ዘደልድሉ ምኽንያታት ኮይኖም ኣለዉ።
ናይ ክታበት ዲፕሎማሲ
ዓለማዊ ለበዳ ኮሮናቫይረስ ካብ ዘጋጠመሉ እዋን ጀሚሩ ባንዴራ ቻይና ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ሃገራት ኣፍሪቃ ምርኣይ ልሙድ ኮይኑ’ሎ።
ናይዚ ምኽንያት ከኣ ንቕድመ ጥንቃቐ ዝኾኑ ናውቲ ከምኡ’ውን ኣብታ ሃገር ዝፈረዩ ክታበት ኮሮናቫይረስ ዝጸዓና ነፍሪ ኣብተን ሃገራት ክረኣያ ብምጅማረን’ዩ።
ዲፕሎማሲ ክታበት ቻይና ዝብል ስያመ ብዝተወሃቦ መገዲ ኣቢሉ እንተስ ብዕድጊት ወይ ብሓገዝ ዛጊድ 13 ሃገራት ክታበት በጺሕወን ኣሎ።
ብንጽጽር ክረኣይ ከሎ ካብ እንግሊዝ ኮነ ካብ ኣሜሪካ ብቐጥታ ንኣፍሪቃ ዝተወሃበ ዝኾነ ሓገዝ ክታበትን ናውቲ ምክልኻል ኮሮናቫይረስን የለን።
ውድብ ጥዕና ዓለም ብዘተሓባብሮ ተበግሶ ‘ኮቫክስ’ ኣቢለን ዝገብርኦ ሓገዝ እንተኾነ ቻይና’ውን ትሳተፈሉ ዘላ ምዃኑ ይፍለጥ። ብኮቫክስ ኣቢሉ ዛጊት 18 ሚልዮን ክታባት ናብ 41 ሃገራት አፍሪቃ በጺሑ’ሎ።
ንክታበት ኮቪድ-19 ከም መሳርሒ ተጠቒምካ ዓለምለኻዊ ጽልዋ ዲፕሎማሲ ንምፍጣር ዝግበር ንሕንሕ 'ጎባልል ዓለም ናይ ምዃን' ኣብዚ እዋን ብቕሉዕ ይረኣይ ኣሎ።
ሚንስትር ጉዳይ ወጻኢ ብሪጣንያ ዶሚኒክ ራብ ኣብ ወርሒ መጋቢት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እተን ኣብ ምዕባይ ዘለዋ ሃገራት ነቶም ካብ ቻይናን ሩስያን ዝቐርቡ ክታበታት ካብ ምቕባል ተዓቂበን “ወርቃዊ ደረጃ ጽፈት” ንዘለዎም ክጽበያ ተማሕጺኑ ነይሩ።
ብርግጽ ኣብዚ እዋን ሃገራት ምዕራብ ነተን ምስ ቻይና ዝወገና ሃገራት ኣፍሪቃ ከሸፍተአንን ክስሕበአንን ቀሊል ኣይክኸውንን፤ ምኽንያቱ ብመዳይ ልቓሕን ምምላእ መሰረተ ልምዓትን ክንድ'ቲ ንሳ ዝገበረትለን ክገብራ ስለዘይክእላ።
ክገብርኦ ዝኽእላ ነገር እንተሃለወ ግን ሕዚ’ውን ንዴሞክራስን ኣብ ግምት ዘእተወን፡ ካብ ብልሽውና (ሙስና) ነጻ ዝኾነ ምውፋር ሃፍት ክህሉ ጻውዒት ምቕራብ ክቕጽላሉ እዩ።